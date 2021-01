Kanye Westin väitetään pettäneen Kim Kardashiania Jeffree Starin kanssa – supersuosittu kauneusguru kommentoi nyt huhuja

Kanye Westin ja Kim Kardashianin ympärillä kuohuu.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin ja räppäri Kanye Westin eroamisesta uutisoitiin keskiviikkona. Lähteiden mukaan Kardashian olisi saanut tarpeekseen kohuja niittäneestä puolisostaan ja aikoisi hakea pian avioeroa.

Kumpikaan heistä ei ole vahvistanut eroamista.

Kaksikon tilanne on saanut aikaan erinäisiä huhuja. TikTok-tähti, lentokoneen vessanpönttöä nuolemalla kohun aikaan saanut Ava Louise käynnisti keskiviikkona huhun, jonka mukaan Kanye West olisi pettänyt Kim Kardashiania kauneusguru Jeffree Starin kanssa.

Lisää vettä myllyyn heitti itse Jeffree Star. Maailman tunnetuimpiin kauneusalan vaikuttajiin lukeutuva Star julkaisi Twitterissä itsestään kuvan, jonka saatesanoiksi hän kirjoitti ”ready for Sunday Service”.

Twiitti vaikutti olevan viittaus Kanye Westiin, joka on järjestänyt jumalanpalveluksia muistuttavia Sunday Service -kokoontumisia.

Lisäksi Star oli hiljattain muuttanut Wyomingiin, jossa West asuu tällä hetkellä hulppealla maatilallaan.

Jeffree Star lopulta torstaina kiisti huhut Youtubessa julkaisemallaan videolla.

– Olen sinkku, en pelehdi kenenkään kanssa. Tämä kaikki on niin outoa ja tyhmää. Saanen sanoa tämän yhden ainoan kerran: pidän vain erittäin pitkistä miehistä, Star totesi videolla.

– En ole koskaan viettänyt aikaa Kanyen kanssa. Tämä on hauska juttu, ja ymmärrän, miksi tämä huvittaa niin monia, hän jatkoi.

Myös Kardashian-klaanin sisäpiiriin kuuluva henkilö totesi E!Newsille, että huhulla ei ole mitään totuudenperää.

35-vuotias Jeffree Star Star, 31, tunnetaan vuonna 2014 lanseeratusta Jeffree Star Cosmetics -meikkimerkistään ja suositusta Youtube-kauneuskanavastaan, jolla on liki 17 miljoonaa tilaajaa. Star on yksi meikkimaailman tunnetuimpia nimiä ja hypetetyimpiä brändejä. Hän on vieraillut Suomessa kahdesti.

Jeffree Star on vitsaillut suhdehuhuista Twitter-tilillään.­

Star paljasti viime vuonna seurustelevansa koripalloilija Andre Marholdin kanssa. Pari erosi muutaman kuukauden seurustelun jälkeen.

Kanye Westin ja Kim Kardashianin suhde alkoi, kun Kim oli vielä virallisesti naimisissa edellisen puolisonsa kanssa.­

Kim Kardashianin ja Kanye Westin suhde on ollut runsaasti esillä otsikoissa viime aikoina. Joulukuussa uutisoitiin, että he ovat eläneet jo tovin aikaa täysin erillään toisistaan.

Kardashianin kerrotaan palkanneen itselleen tunnetun avioeroasianajajan Laura Wasserin.

People-lehden mukaan Kardashian aikoo hakea avioeroa pian.

– Kanye on valmistautunut avioeroon, mutta hän ei tiedä koska Kim sitä hakee. Kanye on surullinen, mutta hän on kunnossa, lähde kertoi Peoplelle.

Kardashian tai West eivät kumpikaan ole kommentoineet eroa.­

Kanye West on aiheuttanut pariskunnasta runsaasti kohua, ja Kardashian on päätynyt osalliseksi epävakaasti käyttäytyneen miehen tempauksiin.

Page Sixin haastatteleman lähteen mukaan Kardashian haluaisi tukea mielenterveysongelmista kamppailevaa puolisoaan, mutta yksinkertaisesti raja on tullut vastaan.

– Hän suhtautuu tosissaan juristiopintoihinsa ja vankilauudistukseensa, kun taas Kanye haki presidentiksi ja on heittänyt ilmoille kaikenlaista hullua. Kim sai tarpeekseen, lähde selvitti.

Vastaavasti räppärin kerrotaan erkaantuneen koko Kardashian-klaanista. Westin kerrotaan olevan kyllästynyt tosi-tv-tähtien luksuselämään, ja lähteen mukaan hän ei halua olla heidän kanssaan missään tekemisissä.

Kanye West ja Kim Kardashian ovat olleet naimissa vuodesta 2014. Pariskunnalla on neljä pientä lasta: North West, Saint West, Chicago West ja Psalm West.