Rita ja Aki lätkäisivät Instagramiin roisin poreallaskuvan – seuraajat innostuivat heti

Rita Niemi-Mannisen mukaan huumori on yksi parisuhteen kulmakivistä. Uusimmassa kuvassaan hän esittelee omaa huumorintajuaan.

Huumori on tärkeässä roolissa Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen parisuhteessa.­

Tosi-tv:stä tuttu pari Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen tunnetaan ahkerina somekäyttäjinä, jotka jakavat paloja elämästään välillä suorasukaisestikin kymmenille tuhansille seuraajilleen.

Keskiviikkona Rita Niemi -Manninentäräytti tililleen kuvan, josta välittyy parin hersyvä huumorintaju. Kuvassa Niemi-Manninen istuu porealtaan reunalla hajareisin musta uimapuku yllään. Hänen jalkojensa välistä nousee vesisuihku, jonka Manninen yrittää napata leikkisästi suullaan kiinni.

Vaikka kyseessä on porealtaan vesisuihku, tuo kuva herkästi mieleen jotain muutakin. Niemi-Manninen korostaakin kuvan yhteydessä hyvän huumorintajun merkitystä parisuhteessa ja avioliitossa.

– Avioliitossa kahden ihmisen välinen avoin vuorovaikutus ja ymmärrys on tärkeää. HUUMORI. Never lose it, hän toteaa kuvatekstissä.

Pariskunnan kuva villitsi parin seuraajat. Kuvaan on kerääntynyt yli 100 kommenttia, joissa vilisee itkunauravia hymiöitä ja parin huumorintajua ylistäviä sanoja. Moni Instagram-käyttäjä on Niemi-Mannisen kanssa samaa mieltä siitä, että ronski huumori ja vitsikkäät jutut ovat tärkeä osa parisuhdetta.

– Ihan loistava foto. Näin juuri, huumori se tiellä pitää! eräs kommentoija toteaa.

– Huumoria riittää, sehän on tärkeintä, toinen jatkaa.

– Huippu kuva. Olette ihania. Huumoria pitää aina olla parisuhteessa, kolmas ylistää.

– Mun avopuolison äiti eli anoppikokelas kertoi mulle jouluna oman näkemyksensä onnistuneeseen pitkään liittoon (heillä yli 40v jo): ”Avioliitossa toinen on aina oikeassa ja toinen on aviomies”. Eli kyllä se huumori auttaa paljon.

– Voi perkele teijän kaa... No en kestä.

Rita ja Aki ovat olleet naimisissa reilut viisi vuotta. Parin näyttäviä häitä vietettiin Yyterin hiekkarannalla elokuussa 2015. Ennen häitään pari testasi rakkauttaan Temptation Island Suomi -sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella singahtaen samalla julkisuuteen.

Nykyään pari elää idyllistä perhe-elämää, sillä heillä on taaperoikäinen Donna-tytär, joka on heidän silmäteränsä. Pariskunta ehti toivoa lasta pitkään ja hartaasti, ja lopulta perheenlisäys olikin heidän unelmiensa täyttymys.

Ritan ja Akin Porin-kodissa on hulppea uima-allas.­

Porissa asunut perhe muutti viime vuonna Lempäälään ja laittoi pitkäaikaisen Porin-kotinsa myyntiin. Syksyllä he kuitenkin ottivat 135-neliöisen talon pois myynnistä ja päättivät pitää sen ainakin toistaiseksi.

Parin uudessa Lempäälässä sijaitsevassa talossa on 180 asuinneliöitä ja sen kokonaispinta-ala on 320 neliötä. Hulppean kivitalon entinen omistaja oli jääkiekkoilija Jori Lehterä.