Piritta Hagman pamautti julki väkevän kannanoton – ”Hyvät ihmiset eivät juuri nyt voi olla hiljaa”

Piritta Hagman toivoo ”hyvisten” voittavan ja kertoo ihmisoikeuksien ja ihmisarvon vaarantamisen olevan äärimmäisen vaarallista.

Piritta Hagman julkaisi torstaina harvinaisen kannanoton Instagram-tilillään. Hagman kertoo pitkässä kirjoituksessaan, että hän kokee, että nyt on hyvien ihmisten aika puhua ja toimia.

Hagman, 41, kertoo heränneensä asiaan nähtyään europarlamentaarikko Ville Niinistön keskiviikkona julkaiseman lauseen. Niinistö julkaisi Instagramissa ja Twitterissä kirjoituksen, jossa hän totesi kuinka surullista on, että yksi maailman vanhimmista demokratioista ei ole immuuni yrityksille estää demokratiaa toimimasta.

Niinistö ruoti kirjoituksessaan Washingtonin keskiviikkoisia mellakoita ja presidentti Donald Trumpin ja tämän kannattajien toimintaa.

– Yhden miehen vallanhimo ja valehtelu on tuhonnut paljon, Niinistö muun muassa kirjoitti.

– Demokratia taantuu silloin kun hyvät ihmiset ovat hiljaa. Ja kaikissa meissä on hyvää – se kannattaa muistaa ja sitä kannattaa vaalia, hän totesi myös.

Niinistöstä inspiroitunut Piritta Hagman kertoo Instagram-tilillään, että maailma todella tarvitsee nyt hyvää.

– Hyvät ihmiset eivät juuri nyt voi olla hiljaa. Diktaattoriwannabeet, rasistit, fasistit ja salaliittoteorioiden kautta itseään muita parempina pitävät ihmiset ovat vaarallisia halutessaan valtaa ja kokiessaan, että heillä on oikeus vaarantaa muiden perusoikeudet ja ihmisarvo, Hagman kirjoittaa.

– Me tarvitsemme hyviksiä. Supersankareita myös, mutta oikeasti maailman pelastavat arjen sankarit. Tavalliset ihmiset. Äidit ja isät, jotka ovat empaattisia ja kuuntelevia lapsilleen, näyttävät mikä on oikein ja väärin, kunnioittavat kaikkia ihmisiä, eivät vain itsensä näköisiä ja oman näkemyksensä mukaan ”oikeanlaisia” ihmisiä, hän jatkaa.

Hagman kertoo arvostavansa kaikkia niitä vanhempia, jotka pyrkivät kasvattamaan lapsistaan tasa-arvoon uskovia ihmisiä, jotka huomioivat muut ympärillään. Hän ottaa kantaa myös valehteluun ja sen seurauksiin.

– Arvostus niille vanhemmille, jotka puhuvat tällaisina aikoina lastensa kanssa vahvistaen heidän uskoaan tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Hatunnosto vanhemmille, jotka opettavat kuinka huomioida muut elämässä ja kertovat kuinka se mitä näemme nyt tapahtuvan, ei ole oikein. Se ei edusta ketä me olemme. Sanoilla on merkitys. Valheilla on seuraukset, Hagman toteaa.

Tekstissään Hagman korostaa myös sitä, miten tärkeää ihmisten on äänestää ja kunnioittaa sitten äänestyksen tulosta.

– Me arjen sankarit käytämme valtaamme äänestämällä ja äänestysprosessin ja tuloksen kunnioittaminen on demokratian ja oikeuksiemme perusta. Sitä meidän hyviksien on myös suojeltava, hän toteaa.

Hagman on merkinnyt väkevän kannanottonsa muun muassa aihetunnisteilla demokratia, oikeudenmukaisuus ja hyvyys voittaa. Kirjoituksen kommenteissa Hagmania kiitellään voimakkaista ja tärkeistä sanoista.

– Olipas hyvin sanottu! Luin oikeen kahteen kertaan läpi ja pysähdyin miettimään asiaa. Se on juurikin noin että hyviksiä maailma kaipaa, eräs kommentoija toteaa.

– Viisaita ajatuksia, toinen jatkaa.

Piritta Hagman tunnetaan perhekeskeisenä ihmisenä, joka on korostanut lastensa tärkeyttä useissa haastatteluissa. Hagman kasvattaa kolmea lastaan yhdessä ex-puolisonsa, jääkiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa. Vaikka pari on eronnut, viettävät he paljon aikaa yhdessä ja ovat hyvissä väleissä.

Piritta Hagman tuli tunnetuksi Miss Suomen 1. perintöprinsessana vuonna 2003. Sittemmin hän on työskennellyt muun muassa juontajana ja fysioterapeuttina, joka on erikoistunut erityisesti äitiysfysioterapiaan. Hagman on toiminut myös doulana eli synnytystukihenkilönä.