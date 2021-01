Kim Jong-unista tuli isä yli 10 vuotta sitten, mutta hänen lapsistaan ei tiedetä mitään – näin tarkoin varjeltu salaisuus diktaattorin jälkikasvu on

37 vuotta täyttävällä Kim Jong-unilla on tiettävästi on kolme lasta. Jälkikasvu elää äärimmäisen suojattua elämää, eikä heitä ole koskaan nähty julkisuudessa.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un täyttää perjantaina 37 vuotta. Suljettua valtiota vuodesta 2011 alkaen hallinneella Kim Jong-unilla tiedetään olevan muitakin vastuita kuin maansa hallitseminen, sillä hän on myös aviomies ja perheenisä.

Diktaattorin perheestä tiedetään kuitenkin äärimmäisen vähän. Kim Jong-unilla uskotaan olevan kolme lasta vaimonsa, entisen laulajan Ri Sol-jun kanssa. Pari vihittiin vuonna 2009, ja Sol-ju on nähty diktaattorin rinnalla vuodesta 2012 alkaen.

Pohjois-Korean diktaattorilla on tiettävästi kolme lasta.­

Vaikka Kim Jong-unin perhe-elämä on pidetty visusti salassa, uskotaan hänen saaneen ensimmäisen lapsensa jo vuonna 2010, jolloin vaimoakaan ei oltu vielä nähty julkisuudessa. Vähäisten tietojen mukaan tällä hetkellä noin 10-vuotias esikoinen olisi poika. Hänen on arveltu olevan aikanaan luonnollinen jatkaja Kim Jong-unin diktatuurille, sillä maassa ei ole koskaan ollut naisjohtajaa.

Joulukuussa 2012 Sol-jun nähtiin olevan raskaana, mutta lapsen syntymästä ei tiedotettu julkisesti. Kolmannen lapsen uskotaan syntyneen helmikuussa 2017, mutta hänenkään sukupuolta ei ole vahvistettu virallisilta tahoilta.Lasten syntymät on päätelty lähinnä siitä, milloin Sol-ju on kadonnut pidemmäksi aikaa julkisuudesta. Mikäli tiedot pitävät paikkansa, olisi parilla esikoisen lisäksi noin 8-vuotiaat ja 4-vuotiaat lapset.

Kim Jong-un vieraili lastensairaalassa vaimonsa kanssa vuonna 2014.­

Lasten arjesta ei tiedetä mitään, mutta se ei ole ihme, sillä Kim Jong-unistakaan ei tiedetty länsimaissa ennen kuin hän oli 20-vuotias. Kim Jong-un eli oman lapsuutensa suojatuissa ja eristetyissä oloissa palatsissa maan pääkaupungissa Pjongjangissa. On oletettavaa, että samaa äärimmäistä linjaa noudatetaan myös hänen lapsiensa kohdalla.

Jong-unin lapsista ei ole koskaan nähty kuvia, mutta sen sijaan Jong-un ja hänen vaimonsa ovat esiintyneet aika ajoin propagandaa henkivissä kuvissa lasten ympäröimänä. Vuonna 2013 pari poseerasi lasten leirillä iloisina, seuraavana vuonna lastensairaalassa leveästi hymyillen.

Ri Sol-ju on edustanut miehensä Kim Jong-unin rinnalla julkisesti vuodesta 2012. Parin esikoinen tosin syntyi tiettävästi jo vuonna 2010.­

Harvinainen tiedonmurunen lapsista vuoti julkisuuteen vuonna 2013, kun yhdysvaltalainen koripallotähti Dennis Rodman vieraili Pohjois-Koreassa Kim Jong-unin vieraana. Palattuaan vierailulta hän paljasti The Sunille, että parin toinen lapsi oli juuri syntynyt, ja hän on tyttö. Rodman paljasti The Guardianille myöhemmin jopa lapsen nimen. Koripalloilijan mukaan pari oli antanut tyttärelleen nimen Kim Ju-ae.

Rodman kehui vuolaasti koripalloa rakastavaa Jong-unia ja kuvaili heitä ”kauniiksi perheeksi”.

– Sain pitää Ju-aeta sylissä ja juttelin myös rouva Sol-jun kanssa. Kim vaikutti hyvältä isältä, Rodman paljasti.

Diktaattorin tapoihin ei kuulu kommentoida perhettään millään lailla, mutta yhden ainoan kerran hänen on kuultu lausuvan jotain lapsistaan. Tarina kertoo, että hän paljasti henkilökohtaisen mielipiteensä keskustellessaan Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa ydinaseiden käytöstä vuonna 2018. Paikalla olleen CIA:n työntekijän mukaan Jong-un olisi maininnut perheensä olevan yksi syy siihen, että hänen suhtautumisensa ydinaseisiin on muuttunut.

– Olen isä ja puoliso. Minulla on lapsia. En halua lasteni kantavan ydinaseiden taakkaa koko elämäänsä, Kim Jong-unin kerrotaan sanoneen.

Ydinaseiden testaaminen lopetettiin Pohjois-Koreassa huhtikuussa 2018.

Kim Jong-unin vanhimman lapsen uskotaan olevan poika.­

Vaikka Jong-unin on kerrottu olevan hyvä perheenisä, hänen arvellaan tehneen peruuttamattomia tekoja perheenjäsenilleen, jotka eivät ole olleet hänen suosiossaan. Jong-unin uskotaan esimerkiksi olleen velipuolensa Kim Jong-namin murhan takana. Jong Nam salamurhattiin vuonna 2017.

Turvallisuuspalvelun epäilyn mukaan Kim Jong-un olisi antanut velipuolensa murhasta pysyväismääräyksen valtaantulonsa jälkeen 2011. Etelä-Korean mukaan Kim Jong-nam joutui jo seuraavana vuonna epäonnistuneen murhayrityksen kohteeksi.

Ri Sol-ju ja Kim Jong-un nauttivat kulttuuriesityksestä vuonna 2014.­

Suojattua arkea elävillä lapsilla on kasvaessaan todennäköisesti edessään kouluttautumista valtion eturivin tehtäviin.

Jong-un on vielä nuori, 37-vuotias, mutta kärsii huhujen mukaan diabeteksen, ylipainon ja sydänongelmien kaltaisista terveysvaivoista. Jos hänelle kävisi yllättäen jotain, voisi eteläkorealaisen politiikan tutkija Go Myong-hyunin mukaan erityisesti Jong-unin sisko Kim Yo-jong ojentaa diktaattorin nuorille lapsille auttavan kätensä.

– Kim Yo-jong tuskin ottaa itse maata johtaakseen, mutta hän voisi auttaa väliaikaisen hallinnon kasaamisessa, joka voisi toimia kunnes lapset ovat kasvaneet.

Lähteet: Business Insider, The Sun, Guardian, IS Arkisto