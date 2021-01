Mihin katosi Melania Trump? Ensimmäinen nainen on pysytellyt hiirenhiljaa Washingtonin sekasorrosta

Melania Trumpista ei ole nähty vilaustakaan kongressin mielenosoitusten aikana. Hän on myös pysytellyt hiljaa sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Melania Trump on pysytellyt Washingtonissa kaaoksen keskellä visusti poissa valokeilasta. Rouva Trump ei ole ottanut kantaa mellakoihin Yhdysvaltojen kongressissa, eikä hänen olinpaikastaan ole tietoa.

Siinä missä presidentti Donald Trump on twiittaillut kuluneen vuorokauden aikana ahkerasti ja tullut jopa suljetuksi pois somepalvelusta 12 tunnin ajaksi, on hänen puolisonsa loistanut poissaolollaan. Melanian viimeisin twiitti on julkaistu liki viikko sitten 1. tammikuuta ja hän toivottaa siinä kaikille hyvää uutta vuotta.

Presidentti Trump puhui keskiviikkona Washingtonissa kannattajilleen ennen kuin nämä marssivat valtaamaan kongressirakennuksen. Melania Trumpia ei tilaisuudessa nähty, vaan hän on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta koko sekasortoisen vuorokauden ajan.

Trump siirtyi tilaisuudesta takaisin Valkoiseen taloon, mutta ensimmäisen naisen olinpaikasta ei ole varmuutta.

Myöhemmin tilanteen karattua käsistä, presidentti Trump kehotti nauhoitetussa puheessaan tukijoitaan palaamaan kotiin ja kunnioittamaan poliiseja, mutta toisti myös samalla väitteensä varastetuista vaaleistaan ja väitti voittaneensa ne. Twitter poisti videon pian sen sisältämän virheellisen tiedon vuoksi.

Presidentti Trump ja rouva Trump kuvattuna 31. joulukuuta Washingtonissa.­

Rouva Trump ei ole ottanut missään vaiheessa kantaa puolisonsa väitteisiin varastetuista vaaleista, eikä hän ole kommentoinut tämän vaalitappiota. Melania Trumpin tiedetään pysyttelevän vaitonaisena puolisonsa lausuntoihin liittyen, eikä hän ole neljän vuoden kuluessa juurikaan lausunut mielipiteitään asioihin. Hän ei ole kommentoinut myöskään Washingtonissa kärjistynyttä Trumpin kannattajien mielenosoitusta millään tavalla.

Torstaina uutisoitiin, että Valkoisessa talossa alkoi kongressin tapahtumien seurauksena todellinen irtisanoutumisaalto, kun useat Trumpin hallinnon keskeiset hahmot jättivät tehtävänsä. Yksi eroanomuksen jättäneistä oli Melania Trumpin kansliapäällikkönä, puolustajana ja uskottuna naisena toiminut Stephanie Grisham, joka on aiemmin toiminut myös Valkoisen talon viestintäpäällikkönä.

Grisham ei ole kommentoinut eronsa syytä, mutta ajoituksen vuoksi sitä pidetään mielenilmauksena Trumpille. Myöskään Valkoinen talo ei ole kommentoinut ensimmäisen naisen tärkeän työntekijän lähtöä. Melania Trump on niin ikänään pysynyt vaiti työntekijänsä erosta.

Stephanie Grisham jätti tehtävänsä ensimmäisen naisen kansliapäällikkönä torstaina.­

Twitterissä on ihmetelty torstain aikana, mihin Melania Trump on kadonnut ja miksei hän ota kantaa Yhdysvaltojen kaoottisiin tapahtumiin.

– MISSÄ ON MELANIA TRUMP? eräs käyttäjä kyseli tivaten vastausta Valkoiselta talolta ja Melanialta itseltään.

– Uteliaisuudesta, missä on Melania? Epäilen, ettei hän ole DC:ssä, toinen totesi.

Melania Trumpin viime aikojen puuhista ja suunnitelmista hänen puolisonsa presidenttikauden jälkeen ei ole toistaiseksi juuri tietoa. Ensimmäisen naisen on epäilty odottavan innolla sitä, että hän saa jättää Valkoisen talon taakseen ja palata takaisin vanhaan seurapiirielämäänsä New Yorkissa.

Toisaalta on väitetty, että New Yorkin ilmapiiri olisi niin Trump-vastainen, ettei Melania välttämättä viihtyisi enää kaupungissa. Hänen onkin myös uskottu muuttavaan Floridaan hulppeaan Mar-a-Lagon kartanoon puolisonsa kanssa.

Hurjimpien huhujen mukaan Melania saattaisi jopa hakea avioeroa Trumpista ja jatkaa elämäänsä kaukana puolisostaan.