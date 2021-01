Arnold Schwarzeneggerille kävi kiusallinen moka suorassa lähetyksessä – lipsautti varomattoman kommentin kuuluisalle vävylleen

Iso-Arska erehtyi ikävästi vävynsä nimestä suorassa lähetyksessä.

Entinen Kalifornian kuvernööri, kehonrakentaja ja näyttelijä Arnold Schwarzenegger vieraili viime torstaina vävynsä Chris Prattin Instagram-lähetyksessä.

Pratt järjesti parin tunnin suoran lähetyksen kerätäkseen varoja nälkää näkeville lapsille, ja jutusteli sen aikana tunnettujen tähtien kanssa.

Buzzfeedin mukaan yksi Prattin vieraista oli hänen puolisonsa Katherine Schwarzeneggerin isä. Pratt esitteli appiukkonsa kertomalla, että tämä on paitsi Mr. Universe myös Terminaattori sekä hänen lapsensa isoisä.

Pian hyväntuulinen Arnold Schwarzenegger putkahti ruutuun silmälaseissa ja hatussa ja tervehti vävyään iloisesti. Ainoa ongelma oli, että hän sekoitti Prattin aivan toiseen, joskin niin ikään kuuluisaan, Chrisiin.

– Hei Chris Evans! Ei Chris Evans, anteeksi. Möhlin tämän koko jutun heti alkuunsa. Chris Pratt, Schwarzenegger sanoi.

Siinä missä Chris Pratt tunnetaan muun muassa Jurassic World -elokuvista, on Chris Evans tähdittänyt Fantastic Four -elokuvia ja näytellyt Kapteeni Amerikkaa Marvelin elokuvissa. Hollywoodin kuuluisat Chrisit on kuitenkin nähty myös samoissa elokuvissa, muun muassa Avengersissa.

Prattin tiistainen suora lähetys ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän on saanut kuulla nimestään. Häntä ja muita kuuluisia Chrisejä on vertailtu Twitterissä ja Pratt on jopa leimattu leikkisästi Hollwoodin ”surkeimmaksi Chrisiksi” vertailussa Chris Evansia, Chris Hemsworthia ja Chris Pinea vastaan.

Pratt ei ole ollut vitseistä moksiskaan, eikä hän nytkään loukkaantunut appiukkonsa sanoista. Sen sijaan hän nauroi Schwarzeneggerin sekaannukselle samalla, kun tämä selitteli sanojaan.

– Anteeksi, minun pitäisi tietää nimesi, se on varmaa. Olethan suosikkivävyni, Schwarzenegger kiusoitteli.

– Olen ainoa vävysi, joten minun on parasta olla suosikkisi, Pratt vastasi.

Pratt meni naimisiin Arnold Schwarzeneggerin Katherine-tyttären kanssa vuonna 2019. Parille syntyi viime syksynä tytär Lyla.