Lapsille tarkoitettu viaton sarja ”penismiehestä” sai shokkivastaanoton – Tanskan yleisradioyhtiö kansainvälisen kohun keskellä

John Dillermand -hahmon ”maailman pisin penis” on aiheuttanut kohun maailmalla.

Tanskan yleisradioyhtiö DR on lanseerannut uuden lasten piirretyn, jonka päähenkilö on mies, jolla on maailman pisin penis. Päähenkilön nimi on John Dillermand.

Sarjan jaksoissa hahmo joutuu monenlaisiin kommelluksiin, koska ei hallitse isoa penistään. Niin ikään hän myös selviytyy monista erikoisista tilanteista ison peniksensä avulla.

Dillermand tarkoittaa tanskaksi ”penismiestä”. Ohjelma on suunnattu alakouluikäisille lapsille.

Ensimmäinen jakso esitettiin Tanskassa lauantaina. Sen jälkeen skandaali kärysikin ulkomaille asti.

Video YouTubesta.

Brittiläinen sanomalehti The Guardian kertoo artikkelissaan, että kohu osuu päällekkäin Tanskassa juuri nyt muutenkin kiivaana vellovan Me too -keskustelun kanssa.

Keskustelu käynnistyi, kun tunnettu juontaja Sofie Linde paljasti Zulu Comedy Gala -nimisessä tapahtumassa yleisön edessä lavalla, että kun hän aloitti työelämän 18-vuotiaana DR:n palveluksessa, yhtiössä vaikutusvaltaisessa asemassa ollut henkilö vaati häneltä suuseksiä ja uhkasi tuhoavansa hänen mahdollisuutensa alalla.

Palkittu tanskalainen kirjailija Anne Lise Marstrand-Jørgensen kommentoikin jo, että kohahduttava lastenohjelma ei sovi yhteen tällä hetkellä käytävän Me too -keskustelun kanssa.

– Onko tämä todella se viesti, jonka haluamme lähettää lapsille, kun olemme keskellä valtavaa Me too -aaltoa? Marstrand-Jørgensen kysyy.

DR:n lastensarjan päähenkilön pitkä penis on aiheuttanut kritiikkiä.­

Yhdysvaltalainen kulttuurilehti Vulture toteaa jutussaan, että ei ole kovin suuri ihme, että ”penismiehestä” nousi melkoinen kohu. Kulttuuritoimittaja kirjoittaa katsoneensa useita sarjan viiden minuutin pituisia jaksoja, ja arvioi, että ne todella ovat varsin erikoista katsottavaa aikuisille.

Arvionsa lopussa hän kuitenkin toteaa, että lopulta sarjassa on vain kyse ”tyypistä, joka yrittää tehdä parhaansa selviytyäkseen maailmassa, jota ei ole suunniteltu juuri hänen vartalotyypilleen”.

”Penis-piirretty” on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Somessa keskustelu ja sarjasta napatut kuvat ovat saaneet paljon humoristisia käänteitä.

Monet tanskalaiset puolustavat ”penismiestä”. Sen perustellaan edustavan tanskalaista huumoria parhaimmillaan.

DR-kanava puolustaa voimakkaasti uutta lastenohjelmaansa kritiikkiä vastaan. Kanava antoi tanskalaiselle Extra Bladet -lehdelle lausunnon, jossa vastaava tuottaja arvioi, ettei hahmo ole lapsille millään tavalla vahingollinen.

– Sarjassa hyväksytään orastava uteliaisuus vartaloa ja sukuelimiä kohtaan ja myös vartaloon liittyvä nolostuttava ja hauska puoli. Se on jotain, mikä on jännittävää juuri sen ikäisille lapsille, joille Ramasjang suuntaa sisältöjä.

Ramasjang on DR:n kanava, jonka ohjelmat on tarkoitettu 7–10-vuotiaille lapsille.

– John Dillermand on fiktiivinen ja humoristinen maailma. Haluamme kertoa sen avulla hauskan tarinan, joka vangitsee lasten huomion, lausunto jatkuu.

– Se on animaatiosarja, jossa huumori, liioittelu ja taikuus ovat keskiössä. Se on jotain, minkä lapset sisäistävät helposti.