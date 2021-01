Maailmantähdet ryöpyttävät Washingtonin tapahtumia: ”Onko jokin syy sille, ettei Donald Trump ole käsiraudoissa?”

Lukuisat maailmantähdet ottivat sosiaalisessa mediassa kantaa Washingtonin tuoreisiin tapahtumiin.

Yhdysvaltain kongressi kokoontui Washingtonissa Suomen aikaa keskiviikkoiltana tarkoituksenaan vahvistaa demokraattien Joe Bidenin valinta maan seuraavaksi presidentiksi. Istunto kuitenkin keskeytyi samana iltana, kun presidentti Donald Trumpin kannattajiksi tunnustautuvat mielenosoittajat valtasivat Yhdysvaltain kongressitalon.

Tähän mennessä Washingtonissa on pidätetty 52 ihmistä. Poliisi löysi heidän hallustaan muun muassa kiellettyjä ampuma-aseita. Mellakoinnin seurauksena neljä ihmistä on kuollut ja 14 poliisia loukkaantunut. Poliiseista kaksi on tällä hetkellä sairaalahoidossa.

Washingtonin tapahtumat ovat hallinneet paitsi perinteistä mediaa, myös sosiaalista mediaa ympäri maailman. Lukuisat maailmantähdet ovat ottaneet omissa sosiaalisen median kanavissaan kantaa siihen, mitä Washingtonissa parhaillaan tapahtuu ja syyttäneet mellakoinnista yksinomaan maan istuvaa presidenttiä Trumpia.

– Tämä on kaikki Trumpin ja hänen hallintonsa vastuulla. Näiden pelkureiden täytyy joutua vastuuseen, täräytti Marvel-tähti Mark Ruffalo Twitterissä.

– Käsittämätöntä. Häpeällistä. Shokeeraavaa. Mutta ei yllättävää. Niin monta ihmistä, joita pitää vastuussa. Te tiedätte, keitä olette. Ette huomioineet väkivaltaista ja julmaa retoriikkaa. Keksitte tekosyitä. Pelkurit, hän/sinä ei ole johtaja. Me yritämme jälleenrakentaa, yrittäkää te elää itsenne kanssa, näyttelijä Sarah Jessica Parker puolestaan kirjoitti Twitterissä.

– Onko jokin syy sille, ettei Donald Trump ole parhaillaan käsiraudoissa? Jos kuka tahansa toinen amerikkalainen sallisi tuhansien ihmisten tunkeutumisen kongressitaloon, he olisivat jo telkien takana, ihmetteli Josh Gad.

Monet Hollywood-tähdet nostivat kommenteissaan esiin myös viime kesän, jolloin Black Lives Matter -liikkeen kannattajat osoittivat mieltään ahkerasti ympäri maailman. BLM-liike nousi otsikoihin jälleen viime keväänä sen jälkeen, kun tummaihoinen yhdysvaltalaismies George Floyd menehtyi tarpeettoman ja väkivaltaisen pidätyksen seurauksena.

Muun muassa supersankarijätti Marvelin elokuvista tuttu näyttelijä Chris Evans pohti omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään, millainen tilanne Washingtonissa vallitsisi tällä hetkellä, mikäli kongressitaloon tunkeutuneet mielenosoittajat olisivat olleet ihonväriltään tummia.

– Olen sanaton. Miettikää, mikä verilöyly tästä olisi tullut, mikäli he eivät olisi olleet valkoisia, Evans pohti Twitterissä.

– Tämä on valkoisen etuoikeuden ruumiillistuma. Kuinka häiritsevää. Vatsanpohjaani vääntää, totesi puolestaan realitytähti Khloe Kardashian.

– Tämä on ironista. Eivätkö ihmiset juuri olleet villieläimiä, kun he vaativat oikeutta viime kesänä ja nyt..., kirjoitti laulaja Cardi B viitaten edelliskesän tapahtumiin.

Osa julkisuuden henkilöistä, kuten Selena Gomez ja Sasha Baron Cohen, vaativat myös erinäisten sosiaalisen median alustojen kehittäjiä reagoimaan Washingtonin tapahtumiin. Gomez ja Baron Cohen vetosivat kumpikin tahollaan muun muassa Facebookin kehittäneeseen Mark Zuckerbergiin sekä Youtuben ja Twitterin toimitusjohtajiin, Susan Wojcickiin ja Jack Dorseyyn.

– Tämän päivän tapahtumat ovat seuraus siitä, että ihmiset, joilla on vihaa sydämessään, ovat käyttäneet alustoja, joiden tarkoitus on ollut saattaa ihmiset yhteen ja rakentaa yhteisöjä. Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki. Olette kaikki pettäneet amerikkalaiset tänään ja toivon, että tulette korjaamaan asiat tulevaisuudessa, Gomez kirjoitti Twitterissä.

– Donald Trump hyökkäsi juuri väkivaltaisesti amerikkalaista demokratiaa vastaan. Olisiko VIHDOIN aikanne toimia? On korkea aika blokata Donald Trump edustamiltanne alustoilta lopullisesti, kirjoitti puolestaan Baron Cohen.

Yhdysvaltain kongressirakennukseen marssi keskiviikkoiltana arviolta noin sata ihmistä. Keskeytynyttä kongressin istuntoa on jatkettu, mutta toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, jatkuuko istunto kenties läpi yön. Istunnon tarkoituksena on vahvistaa Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.