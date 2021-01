Alexi Laihon Kelli-puoliso rikkoi hiljaisuuden miehensä kuoleman jälkeen – avautuu Instagramissa suuresta surustaan

Alexi Laihon puoliso Kelli Wright-Laiho kertoo Instagramissa keskittyvänsä tällä hetkellä suremiseen.

Kitaristi ja laulaja Alexi Laiho kuoli viime viikolla kotonaan Helsingissä 41-vuotiaana. Children of Bodom -yhtyeestä tunnetun Laihon kuolemasta tiedotettiin maanantaina hänen manageritoimistonsa välityksellä. Tiedotteessa kitaristin läheiset kertoivat olevansa äärimmäisen murtuneita menetettyään rakkaan perheenjäsenensä ja keskittyvänsä nyt suremaan.

Nyt Laihon australialainen vaimo Kelli Wright-Laiho on rikkonut somehiljaisuuden ensimmäistä kertaa puolisonsa kuoleman jälkeen.

Wright julkaisi varhain keskiviikkoaamuna Instagramissa päivityksen, jossa on pelkkä musta neliö ja lyhyt teksti. Hän kertoo kirjoituksessaan, että aikoo viettää hiljaiseloa käsitelläkseen miehensä kuolemaa.

– Kiitos paljon teidän kaikkien kauniista energiasta ja tuesta. Otan aikaa surrakseni valtavaa menetystämme suomalaisen ja australialaisen lähiperheemme kanssa. Olemme ymmärrettävästi täysin murtuneita, kuten tekin olette, mutta halusimme teidän tietävän, että rakastamme ja arvostamme teitä kaikkia todella paljon, Wright kirjoittaa viestissään englanniksi.

Kuvaan on kerääntynyt satoja viestejä, joissa otetaan osaa Wrightin suruun ja toivotaan hänelle voimaa ja jaksamista äärimmäisen vaikeana aikana.

– Paljon rakkautta Kelli, me olemme kanssasi. Me kaikki itkemme, koska pala sydämistämme on kuollut. Yksi enkeli on jälleen jättänyt tämän talon. Nyt hän katselee pilvistä meitä, eräs kommentoija toteaa.

– Ota aikasi. Lähetän sinulle voimaa näinä vaikeina aikoina, toinen jatkaa.

– Olen niin pahoillasi menetyksesi johdosta. Hän oli uskomaton mies ja fantastinen muusikko. Häntä tullaan kaipaamaan, kolmas toteaa.

Myös muun muassa Reckless Love -tähti ja Laihon kollega Olli Herman on kommentoinut kuvaa murtuneilla emojeilla.

Wright kommentoi miehensä kuolemaa lyhyesti maanantaina Laihon manageritoimiston lähettämässä tiedotteessa.

– Alexi oli mitä rakastavin ja uskomattomin aviomies ja isä. Sydämemme ovat ikuisesti palasina, laihon vaimo, Wright totesi tiedotteessa.

Wright ja Laiho viettivät 3-vuotishääpäiväänsä hieman ennen suomalaiskitaristin kuolemaa. Pari eli viime vuosina perhe-elämää Australiassa Wrightin kotiseudulla yhdessä tämän 11-vuotiaan tyttären kanssa.

Laiho kertoi IS:lle keväällä 2019, että uusi seesteisempi elämä tuntui hänestä hyvältä rankkojen vuosien jälkeen.

– Sellainen sopii mulle oikeastaan ihan helvetin hyvin, Laiho sanoi.