Samu Haberin nuoruuskuva villitsi fanit – Juha Perälä pisti merkille laulajan yhdennäköisyyden maailmantähden kanssa

Samu Haber riemastutti seuraajiaan jakamalla Instagramissaan otoksen 16 vuoden takaa.

Muusikko Samu Haber, 44, innostui kaivelemaan kuva-arkistojaan ja jakoi nostalgisen kuvan vuodelta 2005.

Kuvassa alle kolmekymppinen Haber hymyilee veikeästi keltaisessa Guessin paidassa.

– Äiti, minusta tulee hiton kuuluisa tukkajumala, Haber letkautti englanniksi kuvatekstissä.

Päivitys riemastutti Haberin seuraajia. Moni innostui kommentoimaan niin laulajan tyyliä kuin kehumaan hänen ulkonäköään.

– Saanko ton t-paidan? valokuvaaja Janita Autio kirjoitti.

– Niin suloinen!

Radiojuontaja Juha Perälä pisti merkille, että laulaja muistuttaa kuvassa maailmantähti Ed Sheerania.

– Ed Sheeranin veli, Perälä heitti.

Paljonpuhuva kommentti keräsi oitis tykkäyksiä.

– Apua, en saa tätä mielikuvaa enää päästäni, eräs vastasi juontajan kommenttiin.

Haberin luotsaama Sunrise Avenue ilmoitti lopettamispäätöksestään joulukuussa 2019. Kuvassa yhtye Emma-gaalassa 2018.­

Sunrise Avenuen solistina tunnettu Haber ilmoitti viime vuoden lopulla suuntaavansa soolouralle. Hän julkaisi marraskuussa ensimmäisen kappaleensa sooloartistina. Fanit odottivat kappaletta kuumeisesti siitä asti, kun Sunrise Avenue ilmoitti yllättäen joulukuussa 2019 lopettavansa yhteisen taipaleensa.

Lokakuussa ilmestyneessä elämäkerrassaan Forever Yours Haber kertoi niin voitonhetkistään kuin myös valinnoista, joista ei ole ylpeä.

– Takki auki -hetkistä on helppo kertoa, mutta en halunnut kaunistella tarinaani. Siksi kirjassa on nekin vaiheet, joihin oli rankkaa palata. Ratkaisuistani voi olla montaa mieltä, mutta itse olen kiitollinen juuri tästä matkasta, jonka olen tehnyt, laulaja pohti kirjassaan.

Sunrise Avenuen ohella Haber on toiminut muun muassa tuomarina The Voice of Germany -ohjelmassa. Lisäksi hänet on nähty kaksi kertaa suositussa Vain elämää -ohjelmassa. Haber on kihloissa tanssija Etel Röhrin kanssa.