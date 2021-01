Suomalainen Miranda, 23, tähdittää uutta Wonder Woman -elokuvaa – valmistautuminen rooliin vaati poikkeuksellisia tekoja

Muutama vuosi sitten Miranda Chambers päätyi tietämättään Hollywoodin jättituotannon castingiin. Suomalaistanssija pääsi tähdittämään Wonder Woman 1984 -elokuvaa roolissa, johon valmistautuminen oli äärimmäisen rankkaa.

Kaikki voi olla kiinni sattumasta.

Kuten se, kuinka suomalainen Miranda Chambers päätyi tähdittämään jättimenestykseksi nousseen Wonder Womanin (2017) vähintään yhtä näyttävää jatko-osaa Wonder Woman 1984.

Eikä mihin tahansa rooliin: Tuolloin vain 20-vuotias Chambers valittiin satojen ehdokkaiden joukosta yhdeksi kahdeksasta alkukohtauksen amatsonisoturista.

Miranda Chambers on yksi amatsoneista ja rivissä neljäntenä oikealta.­

Vaikka kohtaus kestää elokuvassa vain viitisen minuuttia, rooliin valmistautuminen ja kuvaukset työllistivät Chambersin puoleksi vuodeksi.

Se kuvaa elokuvan budjettia, joka on mittava jopa Hollywoodin mittakaavassa: Joulupäivänä 2020 Yhdysvalloissa ensi-iltansa saaneen Wonder Woman 1984:n on arvioitu maksaneen yli 160 miljoonaa euroa.

Naissotureiden rooleihin valikoitui Chambersin ohella niin entinen olympiaurheilija kuin Victoria’s Secret -mallikin.

– Edelliseen elokuvaan valittiin maailman parhaita naisurheilijoita. Tähän haluttiin ehkä hieman monipuolisempia tyyppejä, joiden olisi myös helppoa oppia uusia temppuja, hän pohtii.

Kuten Miranda Chambersin kaltaisia tanssijoita.

Miranda Chambers näyttävässä rooliasussaan.­

Sattumalla on joskus aika pitkät jäljet. Sitä ymmärtääkseen täytyy ensin kertoa, kuinka nyt 23-vuotiaan Miranda Chambersin elämää on ohjannut lapsesta asti sama intohimo: rakkaus tanssiin.

Oli vähällä, ettei Chambers jäänyt tanssin vuoksi Jyväskylään. Peruskoulua päättäessään hän oli juuri päässyt osallistumaan Pakko tanssia -tv-ohjelmaan sekä menestynyt useissa tanssikilpailuissa.

– Ajattelin, että Helsingillä ei voisi olla enempää annettavaa. Onneksi muutin lopulta perheeni mukana, Chambers naurahtaa muistolle.

Hän opiskeli Sibelius-lukiossa, tanssi ja valmensi tanssikoulussa voidakseen matkustaa ulkomailla järjestettäviin workshopeihin mahdollisimman usein. Matkoilla nuorelle tanssijalle avautui täysin uusi ulottuvuus.

– En ollut pitänyt tanssia vakavasti harkittavana ammattina, kunnes kuusi vuotta sitten matkustimme ystäväni kanssa Ruotsiin yhden Losista kotoisin olevan koreografin workshopiin, hän muistelee.

– Siitä löytyi tanssiin aivan uusi taso ja inspiraatio. Sellaista ison maailman meininkiä.

Pian Chambers löysi tiensä myös mallimaailmaan. Tai oikeastaan hänet löydettiin.

Chambers nauraa tarttuvasti kertoessaan, kuinka päätyi monen mutkan kautta soittamaan rumpuja syöpäsäätiön muotinäytökseen. Tai siis esittämään niiden soittamista.

– Minut hälytettiin paikalle malliksi muutaman tunnin varoitusajalla, joten en heti tajunnut, ettei minun oikeasti tarvitsisi osata soittaa. Että tarkoitus oli vain näyttää coolilta, hän päivittelee hymyillen.

Varsin kuumottavan näytöksen jälkeen Chambersille tuntematon nainen tuli antamaan käyntikorttinsa ja kehotti pistäytymään toimistolla.

– Hänen mentyään muut mimmit ihmettelivät, enkö tunnistanut Laila Snellmania.

Tanssija päätyi tekemään mallitoimisto Paparazzin listoilla kampanjoita muun muassa Nokialle ja Helsingin kaupungille.

Chambersin katse hakee välillä helsinkiläiskahvilan pöytää ja lattiaa. Näiltä kulmilta hän muutti Lontooseen yhdessä parhaan ystävänsä kanssa syksyllä 2017. Isän vanhaan kotikaupunkiin Lontooseen oli aiemmin muuttanut jo vanhempi Chambersin isosiskoista.

Menestys tanssikilpailuissa oli tuonut alan näkyvyyden lisäksi itsevarmuutta yli 180-senttiselle nuorelle naiselle. Hän halusi oppia lajista vielä enemmän, ja Lontoo oli siihen oikea kohde.

Uudessa kotimaassaan Chambersin tuli etsiä myös uusi mallitoimisto. Ensimmäinen toimisto kertoi pian, ettei nuorelle tanssija-mallille löytyisi todennäköisesti töitä heidän listoillaan.

Chambers vaihtoi toimistoa, jonka ensimmäinen casting osui samalle päivälle tanssijaa kiinnostavan koreografin castingin kanssa. Sillä toisesta tilaisuudesta ei oltu kerrottu juuri mitään etukäteen, hän ei ajatellut sen voivan olla mitään kovin tärkeää.

– Ja se olikin sitten tämä elokuva... No, ainakin he saivat siinä tilanteessa minusta aidon kuvan, hän virnistää.

Wonder Woman 1984:n avauskohtauksessa Chambers ja seitsemän muuta naissoturia mittelee kotisaarellaan Themysciralla amatsonien olympialaisissa. Sillä kohtaus sijoittuu elokuvan aikajanalla menneisyyteen, Wonder Womanin roolissa nähdään siinä Gal Gadotin sijaan kuvausten aikaan vain 10-vuotias kilparatsastaja Lilly Aspell.

Wonder Womanin roolissa nähdään jälleen Gal Gadot.­

Ennen kuvauksia edessä oli kuitenkin paljon harjoittelua. Sillä näyttelijät tekivät lähes kaikki stunttinsa itse, niiden tulisi onnistua saumattomasti.

Urakka oli rankka jopa Chambersille, joka oli tottunut tanssimaan päivittäin. Hän tarvitsi vartaloonsa lisää lihasmassaa sekä voimaa hyppiä, kiipeillä ja roikkua.

– Treenasimme kuvauksia varten monta kuukautta. Harjoittelimme kuntosalilla kaksi tuntia viisi kertaa viikossa, Chambers kertoo.

– Se oli ihan tappoa, mutta samalla tosi kivaa, koska se oli niin uutta ja jännittävää.

Jousiammuntaa harjoittelemassa. Miranda Chambers keskellä, vasemmalla Gwendolyn Osbone-Smith, oikealla Moe Sasegbon.­

Soturit kuvasivat ensin stunttejaan Lontoossa, minkä jälkeen he siirtyivät Fuerteventuralle osaksi elokuvan ykköstuotantoa yhdessä ohjaaja-käsikirjoittaja Patty Jenkinsin ja elokuvan muiden tähtien kanssa.

Chambers hehkuttaa vuolaasti Jenkinsin visiota, tuotannon ammattimaisuutta ja ryhmädynamiikkaa sekä muita amatsoninaisia, joiden kanssa hän ystävystyi lämpimästi puolivuotisen aikana.

Elokuva kuvattiin jo vuonna 2018, mutta sen alkuperäistä ensi-iltaa siirrettiin useaan otteeseen koronapandemian vuoksi.

Suomessa elokuvan tulisi saada ensi-iltansa 5. helmikuuta.

Sitä odottaessaan Chambers on päätyi muun muassa laulamaan Jungle-yhtyeelle, kun toinen sen perustajista sattui kuulemaan Chambersin hyräilyä sattumalta.

Ja päätynyt samaan kohtaukseen megatähti Cardi B:n kanssa Fast and Furious 9 -toimintaelokuvassa.

Chambers kertoo elämästään onnekkaiden sattumien sarjana. Kaava toistuu niin monta kertaa, että se vaikuttaa enemmänkin yhdistelmältä vaatimattomuutta ja lahjakkuutta.

Sen mainitseminen mietityttää nuorta tähteä, joka lähti Lontooseen halusta tulla paremmaksi tanssijaksi.

– Uskon olevani siunattu ajoitusten kanssa. Kuten Helsinkiin tai Lontooseen muuttaessa, hän sanoo ensin.

” Vaikka mä kuinka rakastan tanssia yli kaiken, niin se ei ole identiteettini. Jos laittaa koko itsensä ja minuutensa siihen työhön, niin se repii ihan hajalle.

Rakkaus esittävään taiteeseen löytyi myös jo teatteripohjaisessa tanssikoulussa, Chambers jatkaa. Ohjaajana työskentelevän poikaystävän ammattitaito on kasvattanut kiinnostusta elokuvamaailmaan entisestään.

– Tuntuu, että monet suuret ja käänteentekevät asiat ovat tulleet monesti elämääni vähän randomilla. Mutta toisaalta mulla on aina ollut todella vahva draivi tanssia kohtaan.

Yllä olevalla musiikkivideolla Miranda Chambersin suunnittelema koreografia.

Tanssi, näytteleminen, laulaminen tai mallintyöt ovat kaikki kilpailuhenkisiä aloja. On usein keskityttävä yhteen, jos haluaa pärjätä.

Ja huolehdittava siitä, ettei kadota itseään. Kun harrastuksesta tulee myös työtä, rakkaus lajiin jyrää helposti tieltään muut elämän tärkeät asiat.

Se on välillä todella raadollista, Chambers toteaa.

– Tämä ajatus tulee varmasti myös omasta uskosta, mutta vaikka mä kuinka rakastan tanssia yli kaiken, niin se ei ole identiteettini. Jos laittaa koko itsensä ja minuutensa siihen työhön, niin se repii ihan hajalle.

– Tanssi on se mitä teen ja todellakin tosissani. Se ei silti vaikuta siihen, että olen ihminen ensin ja kaikkea muuta sen jälkeen.

Chambers kohottaa katseensa ja hymyilee rennommin. Visio tulevaisuutta varten on varsin yksinkertainen.

– Jos sitä oppisi vähän suunnittelemaan. Ettei vain kompastelisi oikeisiin paikkoihin, hän naurahtaa ja elehtii kompurointia ylävartalollaan ja käsivarsillaan niin sulavasti, että se näyttää tanssilta.