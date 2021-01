Nicolas Cage oli Hollywoodin huipulla, kunnes kaikki romahti – törsäsi omaisuutensa, ajautui karmiviin velkoihin ja tuhosi avioliittonsa vain neljässä päivässä

57 vuotta täyttävä Nicolas Cage oli vielä joitain vuosia sitten yksi maailman menestyneimpiä näyttelijöitä. Sen jälkeen Hollywood-tähden ura, talous ja rakkauselämä ovat olleet kuitenkin melkoisessa alamäessä.

Hollywoodin kirkkaimpiin tähtiin kuuluva näyttelijä Nicolas Cage täyttää keskiviikkona 57 vuotta. Huikean menestyksen ja rahavirtojen ohella Cage on joutunut uransa aikana kohtaamaan myös kolikon toisen puolen taistellessaan talousvaikeuksien ja vaiherikkaan rakkauselämänsä kanssa.

Cage, oikealta nimeltään Nicolas Kim Coppola, on tähdittänyt uransa varrella lukuisia suomalaisillekin rakkaita elokuvia. Cage muistetaan esimerkiksi elokuvista Enkelten kaupunki (1998), Puhallettu 60 sekunnissa (2000), National Treasure – kansallisaarre (2004), World Trade Center (2006), Ghost Rider – aaveajaja (2007), National Treasure: Salaisuuksien kirja (2007) ja Tieto (2009). Cage on saanut myös Oscar-palkinnon roolistaan elokuvassa Leaving Las Vegas (1995).

Cage näytteli World Trade Center -elokuvassa palomiestä.­

Menestyselokuvat toivat Cagelle uskomattoman omaisuuden. Cage tienasi menestysvuosinaan 1996–2011 peräti huikeat 150 miljoonaa dollaria, eli noin 122 miljoonaa euroa. Vuosi 2009 oli Cagelle todellinen menestys, sillä pelkästään silloin hän tienasi 40 miljoonaa dollaria eli noin 33 miljoonaa euroa. Arvostettu talouslehti Forbes onkin listannut Cagen yhdeksi kaikkien aikojen parhaiten tienaavaksi näyttelijäksi.

Cage ja Angelina Jolie tähdittivät Puhallettu 60 sekunnissa -elokuvaa.­

Taloudellista vakautta ei kestänyt kauaa, sillä miljoonaomaisuus humallutti Cagen täysin. Luksuselämän lisäksi Cagen varat hupenivat pian toinen toistaan erikoisempiin ja kalliimpiin esineisiin ja asuntoihin.

Cagen kokoelman oudoin esine lienee ollut dinosauruksen pääkallo, jonka Cage osti vuonna 2007 reilulla 200 000 eurolla. Kaiken lisäksi Cage joutui lopulta luopumaan kallosta viranomaisten epäiltyä, että kallo oli alunperin varastettu kaivauksilta joko Mongoliasta tai Kiinasta.

Oscareita ja palkintoja napannut Cage oli uransa huipulla yksi parhaiten tienaavista näyttelijöistä.­

Suurin menoerä on kuitenkin ollut hulppeat luksuskodit. Parhaimmillaan Cage omisti yli 15 kotia ympäri maailmaa. Hän on ostanut niin miljoonia maksaneen luksuskartanon New Orleansista, 8 miljoonan euron rantatalon Malibusta, 14,2 miljoonaa euroa maksaneen palatsin Bel Airista, vapaa-ajan asunnon Las Vegasista sekä loma-asunnon paratiisisaarelta. Hänellä on ollut koti myös New Yorkissa ja Coloradossa.

Lisäksi Cage on kuuluisa erikoisista asuntomieltymyksistään. Hän on muun muassa hullaantunut Britanniassa ja Saksassa sijaitsevista linnoista, jotka maksoivat 6,5 miljoonaa euroa kappale. Hän osti molemmat itselleen ja remontoi ne uuteen uskoon.

Kenties erikoisin kiinteistö, jonka Cage on ostanut, on New Orleansissa sijaitseva asunto, joka kuului Madame LaLaurielle. Hän tappoi ja kidutti orjia asunnossa 1800-luvulla. ”Kirotuksi taloksi” kutsuttu asunto kustansi Cagelle 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Cage pulitti saksalaisesta linnasta 6.5 miljoonaa euroa.­

Yksi näyttävimpiä Cagen päähänpistoja on ollut saari Bahamalla, jonka näyttelijä osti 5,7 miljoonalla eurolla yksityiseen käyttöönsä. Saarelle hän hurautteli aika ajoin neljällä eri luksusjahdillaan. Kookkain jahdeista oli 16 miljoonan euron arvoinen jättialus, jonka Cage nimesi Saritaksi.

Cage on myös intohimoinen autoharrastaja. Hän on käyttänyt miljoonia takavuosikymmenten hienoimpiin autoihin, joita hän huhujen mukaan omisti 2000-luvun alussa peräti 50. Autokokoelman helmi oli 800 000 euron arvoinen Ferrari Enzo sekä yhdeksän Rolls Roycea. Moottoripyörätkin ovat kelvanneet näyttelijälle, sillä hän omisti tiettävästi niitäkin peräti 30 kappaletta.

Lisäksi Cage on ostanut erittäin kookkaan valkoisen pyramidin mallisen haudan, jonne näyttelijä on huhujen mukaan kertonut haluavansa tulla aikanaan haudatuksi. Hautapyramidin hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta aivan halvasta ostoksesta tuskin oli kysymys.

Cage ei ole pitänyt kukkaron nyörejään tiukalla, vaan tuhlannut antaumuksella omaisuuttaan.­

Cagen uskotaan käyttäneen rahojaan myös arvotaiteeseen, timantteihin ja lemmikkeihin. Hänen huhutaan ostaneen niin hain, krokotiilin, mustekalan kuin käärmeitäkin. Cagen koti on silminnäkijöiden mukaan muistuttanut joskus enemmän eläintarhaa kuin tavallista asuntoa.

Hetken mielijohteesta tehdyt ostokset ja holtiton rahankäyttö räjähtivät lopulta totaalisesti käsiin. Cagen talousongelmat syvenivät niin, että hänen kiinteistöjään alettiin ulosmitata. Velkaakin kertyi, samoin maksamattomia kiinteistöveroja. Vuonna 2009 Cagella oli kontollaan reilu 5 miljoonan euron kiinteistöverot. Cagen mukaan syypäänä oli hänen taloudenhoidostaan vastaava manageri, joka syöksi hänet kohti talouskatastrofia.

Cage joutui lopulta jopa myymään rakkaita esineitä kokoelmistaan saadakseen taloutensa tasapainoon. Teräsmies-fanina tunnettu Cage luopui pitkin hampain kokoelmansa helmestä, sarjakuvalehti Action Comicsin ensimmäisestä numerosta. Hän nettosi siitä historialliset 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Patricia Arquette ja Nicolas Cage olivat aviossa muutamia vuosia.­

Talousongelmien lisäksi Cagen rakkauselämä on ollut yhtä pyörremyrskyä aina viime vuosiin saakka. Neljästi naimisissa olleen Cagen ensimmäinen liitto oli Patricia Arquetten kanssa vuosina 1995–2001.

Lisa Marie Presley on yksi Nicolas Cagen suurista rakkauksista.­

Elvis-fanina tunnettu Cage nai idolinsa tyttären Lisa Marie Presleyn vuonna 2002, mutta eroa haettiin vain 107 päivää häiden jälkeen.

Kolmannen kerran Cage asteli vihille Alice Kimin kanssa vuonna 2004. Kim synnytti parin pojan Kal-Elin seuraavana vuonna. Poika sai nimensä Teräsmiehen mukaan. Cagella on myös 30-vuotias poika Weston Coppola Cage suhteestaan näyttelijä Christina Fultonin kanssa.

Alice Kim ja Nicolas Cage rakastuivat sushiravintolassa, jossa Kim oli tarjoilijana.­

Cage kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2013, että hän elää nykyään rauhallista perhe-elämää ja nauttii isyydestä.

Liitto Kimin kanssa alkoi kuitenkin rakoilla pian rajusti. Ero tuli vuonna 2016 asti. Cage oli ennen eroa runsaasti otsikoissa rajuista riidoistaan Kimin kanssa, ja joutui myös pidätetyksi haastettuaan riitaa paikalle soitettujen poliisien kanssa.

Cage pidätettiin vuonna 2011 hänen riideltyään silloisen vaimonsa Alice Kimin kanssa. Cagea syytettiin parisuhdeväkivallasta ja kotirauhan rikkomisesta.­

Cagen viimeisin liitto kesti vain neljä päivää maaliskuussa 2019.

Tällöin Cage juoksi vihille Erika Koiken kanssa hetken mielijohteesta. Cage kertoi pian vihkimisen jälkeen, ettei hänelle jäänyt juuri mitään muistikuvia häistä ja ettei hän humalatilansa vuoksi ajatellut selkeästi. Hän hakikin avioliittonsa mitätöintiä neljän päivän kuluttua liiton solmimisesta.

Cage syytti Koiken huijanneen hänet naimisiin. Cage oli ehtinyt tapailla 20 vuotta nuorempaa meikkitaiteilijaa noin vuoden ajan.

– Päätös oli impulsiivinen, enkä ymmärtänyt tekoni tarkoitusta, Cage kuvaili avioliittoa oikeuden asiakirjoissa.

Nicolas Cage ja Erika Koike menivät naimisiin Las Vegasissa. Liiton mitätöimistä haettiin heti neljä päivää häiden jälkeen.­

Vaiherikkaat vuodet ovat kiistatta verottaneet Cagea. Viime vuosina tähtinäyttelijä on nähty kuvissa usein miltei tunnistamattomana. Pitkässä parrassa viihtynyt Cage bongattiin muutama vuosi sitten sushiravintolassa Los Angelesissa, jossa hieman nuhjuisen oloinen näyttelijä yritti iskeä viehkeää polkkatukkaista naista, kunnes hänen aviomiehensä keskeytti touhun. Oscar-palkittu tähti on usein myös revitellyt tavallisissa kuppiloissa laulamalla karaokea.

Tuorein julkisuudessa nähty suhde Cagella on ollut liki 30 vuotta nuoremman Riko Shibatan kanssa. Kaksikko nähtiin kulkevan useasti käsi kädessä varsinkin alkuvuodesta 2020.

Cage esitteli muhkeaa partaansa vuonna 2019.­

Nyt, 57-vuotiaana, takavuosien menestyneimmän näyttelijän yksityiselämästä tiedetään varsin vähän. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan enää noin 20 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että Cage on törsännyt lähes koko omaisuutensa, yli 100 miljoonaa euroa, lähes taivaan tuuliin.

Cagen kerrotaankin ottaneen rooleja matalalla kynnyksellä vastaan viime vuosina, jotta hän voisi lyhentää velkojaan. Cage nähtiin kirjavissa pikkurooleissa ainakin 18 eri elokuvassa vuosina 2014–2018. Yksikään roolisuorituksista ei yltänyt huippuvuosien kaltaiseen menestykseen.

Lähteet: Mirror, Finance Buzz, IS Arkisto