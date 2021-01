Mediat: Kim Kardashian ja Kanye West aikovat erota – tosi-tv-kaunotar ”sai tarpeekseen”

Lähteiden mukaan tosi-tv-tähti Kim Kardashian ja räppäri Kanye West ovat jo tovin aikaa eläneet täysin erillään toisistaan.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashianin, 40, ja räppäri Kanye Westin, 43, avioliiton kriisistä uutisoitiin runsaasti viime vuonna.

Nyt muun muassa Page Six -sivusto paljastaa, että pariskunta on päätymässä eroon. Sivuston mukaan useat lähteet ovat vahvistaneet avioeron olevan käsillä, ja Kim Kardashian on jo palkannut itselleen tunnetun avioeroasianajajan Laura Wasserin.

– He eivät pidä asiasta meteliä, mutta päätös on tehty, lähde kertoo sivustolle.

Myös People-lehti uutisoi Kardashianin aikovan hakevan avioeroa miehestään.

– Kanye on valmistautunut avioeroon, mutta hän ei tiedä koska Kim sitä hakee. Kanye on surullinen, mutta hän on kunnossa, lähde kertoi Peoplelle.

Kim Kardashian ja Kanye West ovat pitäneet yhtä liki kymmenen vuotta.­

Kardashian ja West ovat viime aikoina viettäneet aikaa erillään. Kim Kardashian vietti pyhät perheensä kesken, kun taas West lomaili 14 miljonan dollarin maatilallaan Wyomingissa. West kritisoi aiemmin perheen ylellisiä ja pröystäileviä juhlia.

– Kim suostutteli Kanyen menemään Wyomingiin, jotta he voisivat ottaa etäisyyttä ja kaikessa hiljaisuudessa selvittää asioita erotakseen. Kim on valmis, lähde kertoi Six Pagelle.

Joulukuussa uutisoitiin, että pari elää jo täysin erillistä elämää. Kardashian elää parin neljän yhteisen lapsen kanssa Los Angelesissa, kun taas West on pysytellyt tilallaan Wyomingissa.

Fanien huomion on kiinnittänyt se, että seurapiirikaunotar ei ole käyttänyt sormustaan.

Kim Kardashianilla on puolisonsa Kanye Westin kanssa neljä lasta, North, Saint, Chicago ja Psalm.­

Pitkin viime vuotta Kanye West aiheutti pariskunnasta runsaasti kohua ja Kardashian päätyi osallisiksi epävakaasti käyttäytyneen miehen tempauksiin.

Page Sixin lähteen mukaan Kardashian haluaisi tukea mielenterveysongelmista kamppailevaa puolisoaan, mutta yksinkertaisesti raja on tullut vastaan.

– Hän suhtautuu tosissaan juristiopintoihinsa ja vankiuudistukseensa, kun taas Kanye haki presidentiksi ja on heittänyt ilmoille kaikenlaista hullua. Kim sai tarpeekseen.

Vastaavasti räppärin kerrotaan erkaantuneen koko Kardashian-klaanista. Lähteen mukaan Westiä on ”ärsyttänyt realitytähtien yltiöpäinen elämä” ja hän ”ei halua olla heidän kanssaan missään tekemisissä”.

Heinäkuussa West kertoi Twitterissä, että on yrittänyt erota puolisostaan jo lähes kahden vuoden ajan. Twiitti poistettiin nopeasti.

Parisuhdetta koetteli myös Westin taannoinen julkinen tilitys siitä, miten pariskunta olisi suunnittelut esikoistytär Northin abortointia. Kimin kerrottiin olleen tempauksesta järkyttynyt ja parisuhdetta paikkailtiin useassa osavaltiossa ja ulkomailla paparazzien seuratessa pariskuntaa.

Kardashian valotti tuolloin perheen vaikeaa tilannetta Instagram-kirjoituksessaan, jossa hän puhui avoimesti miehensä mielenterveysongelmista.

– Kuten monet teistä tietävät, Kanyella on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Jokainen sitä sairastava tai jokainen, jonka läheinen on sairastunut, tietää, miten uskomattoman monimutkaista ja tuskallista sen ymmärtäminen on, tosi-tv-kaunotar kirjoitti Instagramissaan.

Kim Kardashian avioitui Kanye Westin kanssa vuonna 2014. Suhde alkoi, kun Kim oli vielä virallisesti naimisissa edellisen puolisonsa kanssa.