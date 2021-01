Harry Potter -tähden kolmen kuukauden ikäinen vauva sairastui koronaan – julkaisi Instagramissa murheellisen kirjoituksen

Brittinäyttelijä Jessie Cave kertoo pienen poikansa sairastuneen koronaan.

33-vuotias brittinäyttelijä Jessie Cave on tuttu Harry Potter -elokuvista.­

Näyttelijä Jessie Cave tuli suurelle yleisölle tutuksi Harry Potter -elokuvien Lavender Brownina. Näyttelijän ja hänen puolisonsa Alfie Brownin perhe täydentyi pienellä poikavauvalla lokakuussa, mutta nyt Cave kertoo faneilleen, että pienokainen on joutunut sairaalahoitoon.

Cave kertoo Instagramissaan, että kolmen kuukauden ikäisellä Abraham-vauvalla on todettu koronavirustartunta.

– Vauva-paralla on koronavirus. Hän voi hyvin, mutta onneksi hänen tilaansa tarkkaillaan varmuuden vuoksi, Cave kirjoittaa.

Caven mukaan pienellä Abrahamilla on todettu koronaviruksen mutaatio, joka tarttuu herkemmin. Hän kuvailee tilanteen olevan surullinen, sillä Britannia on suljettu koronan takia ja vuosi on heidän perheensä osalta alkanut surullisissa merkeissä.

– En todellakaan halunnut perheeni vuoden alkavan näin. En todellakaan halunnut joutua taas sairaalaan traumaattisen synnytyksen jälkeen, Cave kirjoittaa.

Näyttelijä on aiemmin kertonut, että raskaus ja synnytys olivat vaikeita, ja Abraham-vauva joutui viettämään ensimmäiset päivänsä teho-osastolla. Cave kiittää Instagramissa hoitohenkilökuntaa ja kuvailee Abrahamin olevan osaavissa käsissä.

– Toivokaa vauvalle pikaista paranemista. Hän painaa nyt 4,2 kiloa, joten hän on paljon vahvempi ja isompi poika kun viimeksi sairaalassa ollessamme.