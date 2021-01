Ylen uusi kohusarja jakaa vahvasti mielipiteet – someen livahti paljon kertova kommentti TE-toimiston oikealta työntekijältä

TE-toimistojen arjesta kertova Sisäilmaa-draamasarja on nostanut ilmaan keskustelua. Edes TE-toimistojen oikeat työntekijät eivät ole jääneet sanattomiksi.

Mitä suomalaiset rakastaisivat, jos eivät toimistoarjen haasteiden läpi ruoppaamista inhorealistisella ja satiirinomaisella otteella? Siitä on kyse Tiina Lymin ohjaamassa Ylen uudessa minidraamasarjassa Sisäilmaa.

Yle itse kuvailee sarjan olevan sysimusta draamakomedia, jossa seurataan TE-toimiston arkea tragedian ja tulostavotteiden keskellä.

Jaksot ilmestyivät Areena-palveluun ennakkokatseluun uudenvuodenpäivänä. Ensimmäistä jaksoa on katsottu keskiviikkoiltapäivään mennessä jo lähes 400 000 kertaa, ja se on herättänyt paljon kiinnostunutta keskustelua katsojien joukossa.

Käsikirjoituksessa työvoimatoimiston työntekijöiden arkea uhkaavat muun muassa uupumus, tietotekniset ongelmat, homevaurio ja ihan vain ketutus – sekä tietysti tiimiesimies (Elina Knihtilä), jolta ei juuri löydy empatiaa työntekijöiden murheille.

Kuvamateriaalia ensimmäisestä jaksosta. Eelis (Eero Milonoff) yrittää avautua esimiehelleen uupumisestaan, mutta huonoin tuloksin.­

Sarjaa on kehuttu monisanaisesti sosiaalisessa mediassa ja kulttuurilehdissä.

– Käsittämättömän hieno mestariteos Tiina Lymiltä. Pääosassa loistava Elina Knihtilä. Tässä on jotain samaa kuin aikoinaan Reko Lundanin näytelmissä. Ihanaa, että viimeinkin jotain täysin omaperäistä, eräs katsoja tiivistää Twitterissä.

– Olipa taas tasokasta kotimaista tv-draamaa! Sisäilmaa 9/10 pistettä minulta, kirjoittaa toinen Twitter-käyttäjä.

Perinteisistä medioista muun muassa Me Naiset kehui Sisäilmaa-sarjan olevan ”paras kotimainen draamakomedia aikoihin”.

Palaverin leppoisaa tunnelmaa Sisäilmaa-sarjassa.­

Vauva.fi-foorumille on ennätetty tehdä muutamassa päivässä useampia keskustelunavauksia, joissa kehutaan ja analysoidaan sarjaa kilvan.

– Ihan mahtava. Knihtilä ja Björkman ovat mainioita ja Tiina Lymi osaa komedian.

– Ihan huippu sarja. Annelin psyyken, ammatillisen itsetunnon mureneminen ja jaksamisen äärirajoilla sinnittely esitetty loistavasti. Loppuunpalamisen joutsenlaulu ainakin ensimmäisen jakson perusteella.

Kritiikkiäkin löytyy, eikä edes vähän: joidenkin katsojien mielestä käsikirjoitus on vähintäänkin sekava ja loppua kohden ”sekoilu” vain yltyy. ”Viisi minuuttia riitti”, ”kauheaa ylinäyttelemistä”, ”ihmeellistä sekoilua” ja ”ankeaa” – siinä muutamia mainintoja niiden katsojien suusta, jotka eivät olleet vakuuttuneita uutuussarjasta.

Kuvassa kuvitteellisen TE-toimiston työntekijät Pasi (Jarkko Niemi), Hanna (Satu Tuuli Karhu), Kaija (Sari Siikander) ja Sanna (Milka Ahlroth).­

Somessa on arvuuteltu, perustuuko elämänmakuinen minisarja jollain tavalla tositapahtumiin. Vastaus tähän kysymykseen löytyy Uudenmaan TE-toimiston Twitter-sivulta. Työvoimatoimisto paljasti tuoreessa twiitissään, että toimisto on tosiaankin ollut mukana auttamassa sarjan tekemisessä.

– Näitkö jo draamakomedian TE-toimiston virkamiehistä? Vaikka tapahtumat ovat keksittyjä, olemme olleet taustoittamassa työtämme käsikirjoitusvaiheessa. Yhteistä sarjalle ja todellisuudelle on se, että Annelin ja meidän sydämemme sykkivät asiakkaillemme, kuuluu tosielämän TE-toimiston twiitti.

Kohusarja ei ole jäänyt huomaamatta TE-toimistojen oikeilta työntekijöiltä. Eräs TE-toimiston työntekijä tiputtikin aiheesta nasevan kommentin Twitteriin:

– Ei ihan realitysarja, mutta ei kovin kaukana todellisuudesta, kommentoi Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtajaksi esittäytyvä Tarja Jokimäki.

Entinen kansanedustaja ja valtiosihteeri Maria Kaisa Aulakin tiputti oman kommenttinsa satiirista:

– Tämä kannattaa kyllä katsoa jokaisen työllisyys- kuntakokeilu- ja työvoimapolitiikkafriikkien. Huikeaa yhteiskuntakritiikkiä, huumoria ja tragediaa sekä huippuosaavat näyttelijät, Aula kirjoittaa Twitterissä.

Uudenmaan TE-toimiston palvelujohtaja Jaakko Westerlund kertoo IS:lle, että he tosiaankin auttoivat ohjaajaa ja käsikirjoittajaa taustoittamaan arkea TE-toimistossa.

– Kerroimme heille, mitä töitä toimistossa käytännössä tehdään ja mitä kaikkea työhön kuuluu, Westerlund sanoo.

Käsikirjoitusta oikean TE-toimiston työntekijät eivät kuitenkaan päässeet ennakkoon lukemaan. Lopputulosta sai ihailla vasta tv-ruudussa.

Miltä se sitten vaikutti?

– Satiiri sisältää tietysti paljon kärjistyksiä, eikä TE-toimiston arki onneksi ole sellaista kuin sarjassa. Tehty taustatyö on kuitenkin aika hyvin näkyvillä, ja antaa kuvan niistä tehtävistä, joita asiantuntijoidemme työhön kuuluu.

– Suhtaudumme myönteisesti siihen, että draamallisin keinoin pyritään herättämään keskustelua yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista., Westerlund pohtii.

Uudenmaan TE-toimistossa on töissä yli 1 000 työntekijää. Westerlund myöntää, että aihe on poliittisesti ikävä kyllä hyvin ajankohtainen. Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt koronakriisin aikana valtavasti.

– Sitä voi verrata siihen, että jos meillä oli talouskriisin 2008 aikana 10 000 uutta työtöntä kuukaudessa, niin koronan aikana uusia työttömiä on ilmoittautunut pahimmillaan 25 000 viikossa.

– Saimme onneksi kriisin alussa resursseja rekrytoida lisää työntekijöitä.