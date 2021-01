Tuoreet kuvat paljastavat: 78-vuotias Paul McCartney on kovassa kunnossa – muusikkolegenda räväytti rohkean uimahypyn luksusjahdiltaan

Paul McCartneyn loma ei ole todellakaan pelkkää löhöilyä, vaan fyysisesti hyvässä kunnossa oleva rokkari nautti vesileikeistä täysin siemauksin.

Beatles-legenda Paul McCartney on kovassa terässä 78-vuotiaana. Tuoreista kuvista paljastuu, että McCartney on nauttinut vuodenvaihteesta upeissa lomamaisemissa Karibialla.

McCartney bongattiin nauttimassa lomariennoista luksusjahdiltaan Saint-Barthélemyn saarien edustalla. Lomalla oli luonnollisesti mukana myös McCartneyn vaimo Nancy Shevell.

Kameroihin tallentui myös McCartneyn taidokas uimahyppy. Uimisesta nauttiva muusikko sukelsikin suvereenisti turkoosiin veteen luksusjahdiltaan.

McCartneyn nähtiin harjoittelevan uimahyppyjä ja sukeltamista useaan otteeseen väsymättä. Nancy-vaimo sen sijaan tyytyi pulahtamaan veteen rauhallisemmin rappusten kautta.

Uimahyppyjen jälkeen rakastunut aviopari selaili McCartneyn puhelinta innokkaan keskustelun säestämänä.

Karibia on parille rakas paikka, sillä he suuntasivat sinne myös häämatkalleen.McCartney on ollut Nancy-vaimonsa kanssa naimisissa vuodesta 2011. Tällöin he yöpyivät lehtitietojen mukaan Rollings Stones -laulaja Mick Jaggerin Stargroves-luksushuvilalla, joka sijaitsi upeissa rantamaisemissa.

McCartneyn tiedetään pitävän itsestään ja terveydestään erittäin tarkkaa huolta. Hän onkin harjaantunut uimari ja suosii terveellistä ruokavaliota.

McCartney ja Nancy Shevell hempeilivät vuonna 2019.­

McCartneyn leppoisa lomatunnelma voi johtua hänen uutuusalbuminsa McCartney III:n menestyksestä. Albumi on kirinyt Yhdysvaltojen Billboard-listan kärkeen ja ollut myös joulun ykköshittejä Britanniassa.

Pitkän linjan muusikko ei ole antanut ikääntymisen pidätellä häntä, vaan hän on tehnyt musiikkia ja keikkaillut ahkerasti edelleen.

McCartney esiintyi Los Angelesissa heinäkuussa 2019.­

Myös omaisuutta Beatles-tähdeltä löytyy rentoutumiseen ja vapaa-ajasta nauttimiseen. McCartneyn nettovarallisuuden arvioitiin vuonna 2018 olevan hiukan yli miljardi euroa.