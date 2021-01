Jutta Larm piiskasi itsensä huippukuntoon, mutta tajusi olevansa silti onneton – teki täyskäännöksen ja vannoo nyt lempeämmän elämän nimeen

Hyvinvointivalmentaja Jutta Larm opetteli olemaan itselleen armollisempi. Samalla hän löysi elämäänsä tasapainon ja tien hyvään oloon.

–Ei minusta olisi enää valmentamaan lihasten kasvattajaa tai täydellisestä bikinivartalosta haaveilevaa. Minusta on ihanaa auttaa ihmisiä, jotka ovat jämähtäneet paikoilleen. He ovat niin kiitollisia siitä, kun oma hyvinvointi lähtee kohenemaan. Siinä voi muuttua koko elämä.­

Pehmoiset kissantassut sipsuttavat Pirkkalassa sijaitsevan järvenrantatalon lattialla. Jutta Larm varoittelee vieraita kissankarvoista ja silittää siperiankissa Da Capoa.

– Vielä pari vuotta sitten minulla ei ollut yhtään lemmikkiä, nyt kissoja on jo neljä! Larm, 47, nauraa.

Järvenrantatalo on Larmin unelmien koti ja nyt se on toiminut myös hänen etätoimistonaan. Työmatkat ja liiketapaamiset vaihtuivat netin kautta järjestettyihin etäpalavereihin, kun lähes koko Suomi pysähtyi koronan takia.

Vaikea maailmantilanne on korostanut entisestään hyvinvointivalmentajana ja yrittäjänä tunnetun Larmin paloa työtään kohtaan. Kulunut vuosi on saanut monet suomalaiset panostamaan entistä enemmän omaan hyvinvointiinsa.

– Kun maailman talous on lamassa, ihmiset pitävät itsestään parempaa huolta, hän tietää.

– Viimeistään korona on tehnyt sen, että myös miehet ovat kiinnostuneet hyvinvoinnista. Miesasiakkaita on tullut paljon lisää. Se kielii siitä, että terveys on monille nyt se prioriteetti.

Larmin luona riittää vilskettä, sillä kodissa asuu hänen ja Juhan lisäksi myös Jutan poika, sekä osan viikosta Juhan kaksoset ja parin kissat Dante, Mini, Pätkis ja Da Capo.­

Hyvinvointi on Larmille intohimo ja työ. Julkisuudessa hän on tullut tutuksi muun muassa fitnessurheilijana ja tv:n laihdutusohjelmien kovana piiskurina, joka ruoski sohvaperunoista atleetteja.

Ei ruoski enää, sillä nykyään Larm suosii lempeämpää otetta. Hän kuvailee asenteensa itseään ja muita kohtaan olevan nyt hyvin erilainen kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

– Menin pitkään kehon ehdoilla. Aloin miettimään, olenko oikeasti onnellinen? Niinä hetkinä kun kroppa oli timanttikunnossa, koin, etten ole niin onnellinen kuin voisin olla.

Larm niitti menestystä fitnesslavoilla ja treenasi kovaa. Hän sanoo havahtuneensa kuitenkin siihen, ettei huippuunsa viritetty keho tuonut enää samanlaista iloa kuin ennen.

– Sain ennen tyydytystä siitä, miten upea kroppa minulla on, miten paljon sitä pystyy muokkaamaan ja miten paljon teen sen eteen töitä.

– Kun on ollut niin pitkään itselleen kamalan ankara, puhunut rumasti omasta kehosta ja vaatinut aina vain enemmän, heräsi ajatus, että eikö vähempikin riittäisi.

Larm sanoo kiinnostuneensa entistä enemmän henkisyydestä ja ymmärtäneensä mielen hyvinvoinnin olevan yhtä tärkeää kuin fyysisen kunnon.

– Näen hyvinvoinnin kokonaisuutena. Vaikka kulkuneuvosi, eli kehosi, olisi kuinka hyvässä kunnossa, niin et ole balanssissa, jos voit huonosti henkisesti.

Hän korostaa, että oman hyvinvoinnin parantaminen alkaa pienistä muutoksista.

– Kaikkea ei tarvitse laittaa kerralla remppaan. Olen nyt armollisempi itselleni. Kiloja tuli lisää, löysäsin ruokavaliota ja vähensin treenimääriä. Kolme treeniä viikossa on ihan ok.

Uusi vuosi tarkoittaa monille uutta alkua. Monissa kodeissa tehdään tammikuussa suuria suunnitelmia liikunnan ja ruokavalion suhteen. Larm sanoo, että liian nopeat ja rajut muutokset voivat kuitenkin johtaa pettymykseen.

– Elämänmuutokset aloitetaan usein ihan hirveällä raivolla! Asetetaan liian kovat tavoitteet ja liian kunnianhimoinen ruokavalio. Siihen päälle vielä tipaton tammikuu ja tupakkalakko, hän listaa.

– Kannattaa olla mieluummin pieniä tavoitteita. Esimerkiksi asettaa tavoitteeksi, että juo vettä – tai syö karkkia vain lauantaisin.

Hän viittaa kintaalla ihmedieeteille, joilla pyritään laihduttamaan mahdollisimman nopeasti.

– Minä suosin kotiruokaa ja kannatan sitä, että laitetaan tennarit jalkaan ja lähdetään liikkeelle.

– Ihmiset haluavat löytää hokkuspokkus-dieetin, jolla laihtuu uskomattomia määriä lyhyessä ajassa. Vaikka järki sanoisinkin, ettei se ole mahdollista, niin silti halutaan kokeilla.

–Ajoitan treenit aina aamuihin, sillä saan siitä niin paljon energiaa loppupäivään. Kiire on hyvä tekosyy, mutta en koskaan käytä sitä. Treeni antaa niin paljon enemmän kuin ottaa.­

Maltti on valttia myös elämänmuutoksissa.

– Esimerkiksi laihduttamisessa puhutaan viikoista ja kuukausista, ennen kuin kropassa tapahtuu konkreettisia muutoksia. Pitäisi olla pitkäjänteisyyttä. Ihmisen kehosta voidaan poistaa nopeasti nestettä, mutta se ei ole oikeaa laihtumista ja rasvanpolttoa.

Jutta sanoo huomanneensa, että joskus elämäntapamuutoksista vaietaan visusti, sillä pelätään muiden mielipidettä.

– Jos on aloittanut elämäntaparemontin vaikkapa seitsemän kertaa ja aina epäonnistunut, niin lähipiirissä voi olla ihmisiä, jotka lannistavat. Saatetaan myös sanoa, että mistä sinä muka laihdutat tai miksi sinun muka pitäisi liikkua enemmän.

Rehellisyys on tärkeää, jotta omaa hyvinvointia voisi parantaa.

– Kannattaa miettiä rehellisesti, että miksi ei harrasta liikuntaa. Hyvässä valmennuksessa laitetaan ihminen miettimään henkistä puolta ja sitä, miksi on päätynyt johonkin tilanteeseen. Mietitään, mikä laukaisee esimerkiksi tunnesyömisen.

Larmin huolellisesti sisustettu koti on täynnä maanläheisiä sävyjä ja seesteistä tunnelmaa.­

Jutta Larm tunnetaan positiivisesta elämänasenteestaan ja energisyydestään. Hän nauraa, että myös hänellä on silti päiviä, jolloin puhti on poissa.

– Kyllä minullakin on huonoja hetkiä ja päiviä, jolloin tuntuu, ettei mikään onnistu, hän huomauttaa.

– Olen hyväksynyt sen, etten koskaan saa tehtyä kaikkia asioita valmiiksi päivän aikana. Ennen tunsin itseni stressittömäksi vasta kun kaikki hommat oli tehty.

Hän korostaa unen merkitystä, sillä ilman lepoa keho ja mieli eivät palaudu. Niinpä hän ja aviomies Juha Larm pitävät huolen siitä, että sängyssä ei näplätä älylaitteita.

– Uni on minulle kaikista tärkein hyvinvoinnissa. Vaalin unta kaikin keinoin. Illalla rauhoitan hommat ja meillä on Juhan kanssa tapana istua ja jutella kivoista jutuista. Makkarissa ei käytetä kännyköitä. On helppoa sortua selailemaan uutisia puhelimella ennen nukkumaan menoa tai heti aamulla.

Hän uskoo, että mitä parempaa huolta pitää henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan, niin sitä onnellisempi on. Valittamisen ja negatiivisuuden sijaan kannattaa keskittyä asioihin, joista on kiitollinen ja jotka tekevät iloiseksi.

– Koetan joka päivä olla kiitollinen siitä, että olen terve. Perhe on minulle hyvin tärkeä. Saan tehdä unelmieni työtä, eli auttaa muita. Olen koti-ihminen, joten koti on äärimmäisen tärkeä asia. Talousasiat ovat kunnossa. Tärkeintä on se, että oma mieli on järjestyksessä, hän painottaa.

– Sanotaan, että onnea ei voi löytää oman itsensä ulkopuolelta. Se on hyvä oivaltaa, ja usein sen jälkeen asiat alkavat loksahdella paikoilleen.

Larjm nimeään aviomiehensä Juha Larmin olevan hänen elämänsä tärkein tukipilari. Pari tapasi työn merkeissä vuonna 2016. Kaksi vuotta myöhemmin, elokuussa 2018, heidät vihittiin Veronassa, Italiassa.

– Parisuhde on yksi suurimmista onnellisuuteni lähteistä. Vaikka kuinka paljon ulkomaailmassa myrskyäisi, niin toisen vierellä on hyvä ja turvallista olla.

– Me sovimme hyvin yhteen. Ehkä ihmisetkin alkavat uskoa siihen. Suhteen alussa saattoi kuulla, että tuo on sitä alkuhuumaa ja kyllä se siitä tasaantuu. Meillä on ollut pelkkää huumaa, ja Juhan kanssa viettämäni vuodet ovat olleet ehdottomasti elämäni parasta aikaa. Olen kiitollinen ja onnellinen hänestä.

Larm nauraa, että ihmiset usein kummastelevat, eivätkö he muka koskaan riitele Juhan kanssa.

– Emme ole asioista aina samaa mieltä, mutta annamme toiselle aina tilaa kertoa näkemyksensä. Juha aina sanoo, että hän on mieluummin onnellinen kuin oikeassa.

Pari vietti syksyllä toista hääpäiväänsä, mutta ilman sen suurempia juhlallisuuksia.

– Emme perusta lahjoista emmekä tehneet mitään yltiöromanttisia eleitä. Pienet yhteiset hetket arjen kiireiden keskellä sopivat meille paremmin. Saatamme sopia, että lopetamme työt vähän aikaisemmin, laitamme saunan päälle ja fiilistelemme kynttilänvalossa. Yritämme tehdä arjesta pientä luksusta.

Tyyli: Ida Jokikunnas, vaatteet ja asusteet: Stockmann