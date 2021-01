Yhdysvaltalainen Josh, 28, vitsailee suomalaisista TikTokissa – Suomeen muutettuaan yksi seikka sai hänet hämmennyksen valtaan

Josh Hurstin piti viettää Suomessa vain vuosi, mutta maa veikin jalat alta. Nyt hän kertoo kokemuksistaan humoristisilla videoilla, jotka keräävät miljoonia katselukertoja.

Yhdysvaltalainen Josh Hurst, 28, julkaisee TikTok-sovelluksessa videoita, joissa hän vitsailee suomalaisuudesta – maan tavoista, tottumuksista ja kulttuurista. Humoristisilla videoilla hän viestittää, millaista on elää amerikkalaisena Suomessa.

Videoissaan Josh tutkiskelee suomalaisia erikoisuuksia hissietiketistä kalsarikänneihin, lukee ääneen suomalaisia sanarimpsuja ja hämmästelee, kun ruoka maustetaan vain suolalla ja pippurilla.

Joshin mukaan hänen suositut TikTok-videonsa keräävät kuukausittain noin kaksi miljoonaa katselukertaa.

Josh of Western -nimellä videoita julkaiseva mies korostaa, että kyse on täysin huumorista.

– Rakastan Suomea, joten en missään nimessä halua pilkata suomalaisia, vaan tarkoitus on olla hauska. Videoissani on pohjimmiltaan kyse siitä, että yritän ymmärtää suomalaista kulttuuria, Josh linjaa.

Kaikki alkoi vuonna 2018, kun Philadelphiasta kotoisin oleva Josh muutti Suomeen vuodeksi au pairiksi. Hän haki paikkoja eri puolilta Eurooppaa, mutta sattuma valitsi Suomen, josta hänellä ei ollut entuudestaan minkäänlaisia mielikuvia.

– Tiesin ainoastaan Nokian ja äidilläni oli aina käytössä Fiskarsin sakset, Josh muistelee.

– Olin myös kuullut saunasta ja että täällä rakastetaan jääkiekkoa, hän hymähtää.

Joshin oli tarkoitus asua Suomessa vain vuosi, mutta au pair -vuosi mullisti kaiken. Yhdysvaltalaismies rakastui Suomeen ja päätti jäädä pysyvästi.

Kulttuurisokki

Freelance-kirjoittajana työskentelevä Josh totutteli maan täysin erilaiseen kulttuuriin. Moni asia Suomessa kummastutti ja yllätti.

– Yllättävää oli tajuta, miten kovaääninen olen. Täällä olen aina huoneen äänekkäin tyyppi, hän kertoo.

Sittemmin Josh oivalsi, että suomalaisistakin lähtee ääntä tilanteen tullen, kuten viimeksi lauantaina Nuorten Leijonien voittaessa Ruotsin MM-puolivälierässä.

Erityisesti yksi seikka hämmästyttää häntä vieläkin, nimittäin suomalaisten taito hengittää sisään puhuessaan.

– En ymmärrä, miten teette sen, sillä en itse pysty siihen, hän tokaisee.

– Suomalaiset eivät myönnä tai tiedosta tekevänsä niin, mutta sanoessaan esimerkiksi ”aivan” tai ”jep” he vetävät samaan aikaan ilmaa sisään, hän selvittää.

Joshille luonnollinen small talk joka tilanteessa on joskus aiheuttanut väärinkäsityksiä. Amerikkalaisena hän on tottunut siihen, että kuulumisia kysellään tuntemattomiltakin kohteliaisuudesta.

– Ensimmäistä kertaa jutellessani myyjälle hän ilmeisesti luuli minun flirttailevan, hän naurahtaa.

– Jonossa seisominen hiljaa tuntuu epämukavalta. Kavereitani aina nolottaa, kun alan juttelemaan myyjälle tai vieressä seisovalle.

Joshilta kysytään usein hänen näkemyksiään suomalaisesta juomakulttuurista. Häntä huvittaa suomalaisten tapa puhua itsestään ”juomakansana”.

– Eurooppaa kiertäneenä mielestäni täällä ei juuri juoda sen enempää kuin muualla, mutta on hauskaa, miten paljon suomalaiset vitsailevat alkoholinkäytöstään, hän toteaa.

Tampereella asuva Josh on myös saanut tutustua sysisuomalaisiin herkkuihin salmiakista mustamakkaraan.–Join ensimmäisen kuukauden aikana salmiakkikossua koko elämäni edestä, Josh naurahtaa.­

Suomalaisuutta ruotivien videoidensa suosio on yllättänyt Joshin täysin. Hän julkaisi ensimmäisen TikTok-videonsa viime helmikuussa suomalaisen kaverinsa kannustamana.

Humoristisella videolla hän jutteli äitinsä kanssa puhelimessa kaataen samalla koskenkorvaa kahvikuppiinsa. Video sai yhdessä yössä yli puoli miljoonaa katselukertaa.

– Olin häkeltynyt, sillä ajattelin vain julkaista yhden videon vitsillä. Mutta tässä sitä nyt ollaan ja olen todella kiitollinen, Posse-ohjelmassakin vieraana nähty Josh kuvaa.

Pysyvä koti

Josh on opiskellut suomen kieltä ja osaa jo kommunikoida suomeksi muutamalla lauseella.

Josh sanoo rakastavansa Suomessa eniten saunomista ja avantouintia. Hän myös arvostaa suomalaista yhteisöllisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista.

– USA on hyvin yksilökeskeinen ja periaate yksin pärjäämisestä on vahva. Täällä ajatellaan yhteistä etua ja autetaan pyyteettömästi toisia. Kansa on hyvin yhtenäinen, mikä on todella upeaa, Josh ylistää.

”Maailman onnellisin maa”. Joshin mielestä se näkyy turvallisuudessa, tasa-arvossa ja suhteellisen maltillisissa tuloeroissa.

– Yhdysvalloissa kokee huolia, joita täällä ei ole. Täällä toimeentulo on turvatumpaa ja kelkasta ei putoa niin pahasti, jos esimerkiksi taloudellinen tilanne heikentyy, Josh pohtii.

Josh on päättänyt jäädä Suomeen pysyvästi, ja hänen päämääränään on saada Suomen kansalaisuus. Hän sanoo elämänsä mullistuneen täysin Suomessa asuessaan.

– Suomessa onni ja hyvä elintaso eivät vaadi rikastumista ja työ ei ole koko elämän tarkoitus. Olen onnellinen elämäntilanteestani, josta en aiemmin osannut edes haaveilla, Josh summaa.