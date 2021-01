Roope Salminen joutui sydänoperaatioon – kertoo Instagramissa oireista, joista on kärsinyt vuosien ajan: ”Olin varma, että kuolen”

Juontajana ja näyttelijänä tunnettu Roope Salminen kertoo Instagramissaan käyneensä sydänoperaatiossa. Salminen julkaisi sometilillään kuvan sairaalasta ja kertoo, että hänelle on tehty sydämen katetriablaatio.

– Tänään koko elämän mittainen pärjääminen sydämen synnynnäisen rakennevian kanssa tuli päätökseensä, toivottavasti lopullisesti. Hoitajani Rea totesi, että me joilla on pahoja rytmihäiriöitä nuorena luullaan kaikki että ollaan yksin, mutta oikeasti tämä on aika yleistä. Siksi päätin kirjoittaa tästä vähän, Salminen kirjoittaa.

Hän kertoo Instagramissa kärsineensä rytmihäiriöistä 16-vuotiaasta lähtien.

– Huomasin ensimmäiset pahat rytmihäiriöni 16-vuotiaana. Olin varma, että kuolen ja hakeuduin lääkäriin. Siellä ei selvinnyt mitään, mutta lääkäri totesi, että yksi mahdollisuus on supraventrikulaarinen takykardia.

Salminen kuvailee, että hoitoon pääseminen oli vaikeaa, sillä hänen olisi pitänyt päästä sydänfilmiin ennen kuin kohtaus loppuu.

– Tämän jälkeen sain kohtauksia aina silloin tällöin – treeneissä, laskettelemassa, kotona, keikalla kaksi kertaa... soitin ambulanssin silloin kun kohtaus oli erityisen paha ja kun oli realistista, että sellainen tulisi tarpeeksi nopeasti että sydänfilmi saataisi otettua ajoissa, hän kuvailee.

– Pystyin kuitenkin aina itse soittamaan apua ja opin jossain vaiheessa olemaan aika rauhallinenkin sydämen hakatessa, joten ymmärrettävästi en ollut yleensä se kiireellisin ambulanssiajon kohde (ja hyvä niin!). Kohtausta ei koskaan saatu talteen.

Salminen sanoo lopulta lopettaneensa hoitoon hakeutumisen. Hän sanoo, että rytmihäiriöt jatkuivat, vaikka hän teki elämäntapamuutoksia ja yritti vältellä tilanteita, joissa kohtaus voisi tulla.

– Tein muutoksia elämäntapoihin ja välttelin tilanteita, jotka voisivat triggeröidä kohtauksen. Aina se ei ollut mahdollista. Ennen ensimmäistä suoraa lähetystäni (UMK 2015) sain kohtauksen kenraaliharjoituksen ja suoran välissä, mutta en koskaan kertonut kenellekään. Pelkäsin, että saan potkut, hän kirjoittaa.

Salminen kuvailee, että vuosien kuluessa kohtaukset vähenivät, mutta viime vuonna tilanteessa tapahtui käänne pahempaan.

– Viime vuonna kuitenkin tilanne paheni taas. Vuosi oli omalla tavallaan rankka varmasti ihan jokaiselle, myös mulle ja kroppa ja sydän eivät ottaneet sitä kovin hyvin vastaan. Jouduin soittamaan ambulanssin kotiini pari kertaa ja toisella kerroista paikalle sattui ensihoitaja, jolla oli todella iso vaikutus elämääni. Hän kertoi, että lääketiede on kehittynyt kovasti siitä, kun kävin kerran 15 vuotta sitten lekurissa ja kehotti googlaamaan ”katetriablaation”.

Hän sanoo hakeutuneensa hoitajan kehotuksesta uudelleen lääkäriin ja kertoneen tilanteensa.

– Kun sain kutsun hoitoon, tuntui kun taivas olisi auennut. En voinut uskoa, että käytännössä jokapäiväinen pelkääminen saattais olla alkuvuodesta 2021 ohi.

Salminen sanoo, että operaatio sujui ongelmitta, vaikka hän olikin etukäteen jännittänyt ja pelännyt toimenpidettä.

– Tänään tulin sairaalaan ja annoin itseni maailman parhaiden ammattilaisten käsiin. Pelotti ihan saatanasti kun nivusten kautta uitiin sydämeen säätämään. Pari tuntia sain kokea aitiopaikalta lääketieteellistä ihmettä, kun ylilääkäri Pekka toisesta huoneesta välillä laittoi sydäntä hakkaamaan yli kahtasataa ja sitten taas rauhoitti sen. Missään vaiheessa ei sattunut ja huippuhenkilökunta selitti koko ajan rauhallisesti missä mennään.

– Olen loputtoman kiitollinen, että sain apua. Monessa muussa maassa se ei olisi ollut mahdollista. Itse elin tosiaan puolitoista vuosikymmentä ajatellen, että ei mikään auta kuitenkaan.