Netflixin uuden hittisarjan roisi seksi aiheutti kohun maailmalla – näyttelijät kertovat, miten katsojia puhuttaneet kohtaukset oikeasti tehtiin

Joulupäivänä Netflixissä julkaistu Bridgerton on noussut ilmiöksi niin Suomessa kuin maailmallakin. Sarja pitää sisällään lukuisia rohkeita seksikohtauksia, joista yksi kohautti katsojia erityisesti.

Pukudraamojen ystäviä hemmoteltiin joulupäivänä, kun Bridgerton-sarja julkaistiin suoratoistopalvelu Netflixissä. Julia Quinnin menestysromaaneihin perustuva kahdeksanosainen sarja nousi välittömästi palvelun katsotuimmaksi ja teki päärooleissa nähtävistä Regé-Jean Pagesta ja Phoebe Dyenvorista maailmanlaajuisia tähtiä.

Jos et halua lukea juonipaljastuksia, älä lue artikkelia tämän pidemmälle.

Bridgertonin ensimmäinen kausi kertoo Dynevorin esittämästä yläluokkaisesta britistä, Daphne Bridgertonista, joka sarjan ensimmäisessä jaksossa esitellään seurapiireille. Daphne haluaa epätoivoisesti löytää itselleen sopivan aviomiehen, mutta nuori nainen haaveilee samaan aikaan rakkaudesta ja suuresta perheestä. Pian hän törmää Pagen esittämään Simoniin – hieman hurjamaineiseen herttuaan, joka ei halua avioitua saati saada lapsia.

Pariskunnan välillä kipinöi kuitenkin välittömästi jo ensimmäisestä kohtauksesta lähtien ja lopulta intohimo voittaa järjen. Bridgerton pitääkin sisällään lukuisia rohkeita, jopa roiseja seksikohtauksia, joista erityisesti yksi on aiheuttanut maailmalla jopa pienimuotoisen kohun.

Bridgerton-sarjassa on otettu joitakin historiallisia vapauksia ja esimerkiksi kuningatar Charlotte esitetään tummaihoisena. Todellisuudessa Charlotten sukulinjasta on erilaisia arvioita, mutta on mahdollista että hänellä oli myös afrikkalaistaustaista perimää.­

Sarjan kuudennessa jaksossa nähdään kuinka vasta-avioituneet Daphne ja Simon harrastavat seksiä. Äitiydestä haaveileva Daphne on päättänyt hankkiutua raskaaksi hinnalla millä hyvänsä, vastoin miehensä tahtoa. Seksiasioista tietämättömälle Daphnelle valkeni hieman aiemmin, että hänen tuore aviomiehensä oli valehdellut kyvystään siittää lasta.

Quinnin alkuperäisessä tarinassa Simon on tapahtumahetkellä humalassa ja lähes tiedottomassa tilassa, kun taas sarjassa mies oli yhtä lailla mukana lemmenleikeissä lähes loppumetreille asti. Kohtaus poiki kuitenkin kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Osa katsojista jopa pohti, raiskasiko Daphne aviomiehensä sarjassa, kun hän ei anna mahdollisuutta keskeyttää yhdyntää.

– Rakastan Bridgertonia, mutta vihaan sitä, ettei raiskausta sarjassa tiedostettu eikä siitä keskusteltu. Simon ei ollut suostuvainen ja Daphne jätti tämän huomiotta. Se oli pahempaa kuin luottamuksen pettäminen, hän tietoisesti aiheutti harmia. Emme edes näe, miten Simon reagoi tapahtumiin, eräs katsoja kirjoitti Twitterissä.

– Kuten kaikki kirjan lukeneet tietävät, tämä kohtaus on syy siihen, etten koskaan erityisemmin pitänyt Daphnesta. Suostumukseen liittyvät ongelmat ovat todellisia ja raiskauksen ei ikinä pitäisi olla juonenkäänne sarjassa – erityisesti silloin, kun asiaa ei aiota millään tavalla käsitellä, komppasi toinen.

– Oli olemassa niin paljon tapoja, miten tätä kohtausta olisi voitu parannella. Silti minun piti istua ja katsoa raiskausta, täräytti kolmas.

Miespääosaa esittävä Page ei pitänyt hänkään kirjan kuvauksesta:

– Olin oikein onnellinen, että kohtaus oli tv-sarjassa erilainen kuin kirjassa, Page kommentoi Oprah Magazinelle.

Voit katsoa Bridgertonin trailerin yllä olevasta videoikkunasta.

Bridgerton pitää lisäksi sisällään lukuisia muitakin rohkeita seksikohtauksia, joiden kuvaamisesta sarjan päätähdet Dynevor ja Page kertoivat hiljattain E! Newsille antamassaan haastattelussa.

– Olen todella ylpeä niistä kohtauksista. Teimme todella paljon töitä sen eteen, että kohtaukset vaikuttavat mahdollisimman aidoilta, Dynevor kertoi E! Newsille.

Sarjan luoja Chris Van Dusen puolestaan kuvaili Bridgertonin seksikohtauksia hyvin pitkälle koreografioiduiksi. Myös Dynevor ja Page kertoivat keskustelleensa ennen kuvauksia paljon siitä, miten kohtaukset toteutettaisiin.

– Halusimme, että näyttelijät tunsivat olonsa mahdollisimman mukavaksi niitä kuvatessa. He saivat viedä kohtaukset juuri niin pitkälle kuin he itse halusivat. Ne koreografioitiin tarkasti, lähes toimintakohtausten tapaan. Niitä myös harjoiteltiin paljon, Van Dusen totesi E! Newsille.

Regé-Jean Page ja Phoebe Dynevor tähdittävät Bridgerton-sarjaa.­

Dynevor myös huomautti, ettei seksikohtauksissa suinkaan ole kyse siitä, että sarjaan olisi pitänyt mahduttaa mahdollisimman paljon paljasta pintaa. Dynevorin mukaan Bridgertonissa on pitkälti kyse nuoren naisen, tässä tapauksessa Daphnen seksuaalisesta heräämisestä aikana, jolloin naiset pidettiin pitkälti pimennossa, mitä tulee seksiin ja seksuaalisuuteen.

– Hahmojen tarinoiden kannalta nämä kohtaukset ovat hyvin tärkeitä ja olennaisia. Ne kertovat tarinaa Daphnen seksuaalisesta heräämisestä ja etenkin Daphnen kohdalla se on todella tärkeä osa hänen tarinaansa, Dynevor pohti.

Page puolestaan totesi E! Newsin haastattelussa hänen ja Dynevorin olleen siinä mielessä onnekkaita, että he saivat siirrettyä Daphnen ja Simonin seksuaalisen kemian Quinnin romaanin sivuilta myös itse sarjaan. Myös Page kuitenkin huomautti, että sen eteen tehtiin paljon töitä.

– Vietimme runsaasti aikaa toistemme käsivarsilla ennen kuin menimme kameran eteen. Kun vietät lukuisia tunteja tanssilattialla toisen ihmisen seurassa, niin lähellä toista, loppu tapahtuu hyvin luonnollisesti, Page kuvaili.

Joulupäivänä Netflixissä julkaistu Bridgerton sijoittuu 1800-luvun Englantiin. Dynevorin ja Pagen ohella sarjaa tähdittävät muun muassa Julie Andrews, Nicola Coughlan sekä Jonathan Bailey. Sarjan on tuottanut Shonda Rimes, joka tunnetaan muun muassa menestyssarjoista Greyn anatomia, Scandal sekä How To Get Away With Murder.

Sarjan ensimmäinen tuotantokausi tiivistää Quinnin ensimmäisen Bridgerton-romaanin, The Duke And I, tarinan. Yhteensä Quinn on kirjoittanut romaaneja kahdeksan ja niistä jokainen käsittelee yhtä kahdeksasta Bridgertonin sisaruksesta.