Riitta Viiperi, 59, julkaisi kalenterin, jossa poseeraa moottoripyörien kanssa – ”Ikäisteni naisten kunniaksi”

Riitta Viiperi muistetaan 1980-luvun elokuvarooleistaan ja tunnetaan kansainvälistä malliuraa luovan River Viiperin äitinä. Nyt Riitta on tehnyt paluun valokuvamalliksi.

Aikoinaan mallina kymmenen vuotta toiminut ja siitä suomalaisille tutuksi tullut Riitta Viiperi, 59, paljastaa, että vieläkin tulee ajoittain kuvauspyyntöjä. Toki hän mielellään lähtee edelleen malliksi, sillä kovin usein ei hänen ikäisiään naisia kuvauksiin pyydetä.

– Olihan se nuoruuden malliaika aika kivaa, ja elätin itseni niillä töillä. Tuolloin puhallettiin mallien kanssa yhteen hiileen, eikä kukaan ollut toista parempi. Tein paljon kuvausmatkojakin, ja täytyy sanoa, että tuo aika oli kokemuksiltaan rikasta ja antoisaa, Riitta Viiperi muistelee.

Upean Riitan huomasi myös ohjaaja Lauri Törhönen, joka antoi kaunottarelle pääroolin muun muassa vuonna 1984 ilmestyneessä Palavassa enkeli -elokuvassa, josta Riitta sai palkinnon Punaisen Ristin Elokuvafestivaaleilla Varnassa.

Nuoruudessaan Riitta Viiperi toimi mallina ja näytteli ohjaaja Lauri Törhösen elokuvissa, kuten Palavassa enkelissä (1984).­

Pano-televisiodraamassa (1986) Riitan vastanäyttelijänä oli Åke Lindman.

– Åkella oli isällinen ja opettavainen ote, myös elokuvassa Riisuminen (1986) loistanut Riitta kiittelee.

Vares – Huhtikuun tytöt -elokuvakokemus (2011) oli sekin mieluinen, sillä näyttelijäkaartissa oli legendaarinen Ismo Kallio.

– Ismo oli vanhanajan herrasmies, todella hieno ihminen, Riitta muistelee.

Yksityiselämä vei Riitan kuitenkin Espanjaan, vaikka hän asui paljon myös Suomessa. Riitalle ja hänen espanjalaiselle ex-miehelleen syntyi kaksi lasta, Luna ja River, ja Riitta keskittyi äitiyteen.

Näin kotimaassaan ja maailmalla mallimarkkinoilla menestynyt nainen hävisi suomalaisten mielistä, kunnes hänen poikansa, River Viiperi alkoi luoda uraa mallina. Tuolloin Suomessa muistettiin, että Riitta on Riverin äiti.

Luna ja River ovat rakentaneet oman elämänsä ulkomailla, mutta korona toi heidät moneksi viikoksi Suomeen äidin luo.

– Molemmat lapset olivat viime kesän Suomessa, ja olihan se aika jännää niin monen vuoden jälkeen asua saman katon alla. Perhe on aina perhe, ja meilläkin jokainen löysi huushollissa oman paikkansa.

– Aika meni nopeasti ja hienoa oli sekin, että he pääsivät yhdessä kokemaan perinteisen suomalaisen juhannuksen sekä koronakriisin keskellä myös rapukekkerit ystäviensä kanssa. Nyt he ovat maailmalla omissa touhuissaan, Riitta kertoo.

River Viiperi ja hänen Luna-sisarensa viihtyivät äitinsä Riitta Viiperin luona useita viikkoja viime kesänä.­

Luna-tytär lähti alkusyksystä takaisin Meksikoon, missä hän on asunut jo vuosia. Ensi vuonna ensi-iltaan tulevassa Luokkakokous 3 -elokuvassa vilahtava River matkasi Lontooseen mallin töihin. River on menossa New Yorkiin töihin, mutta Yhdysvaltojen koronatilanne estää tällä hetkellä hänen matkansa.

River Viiperi (oik.) vietti koronan takia viikkoja Suomessa ja hän myös vilahtaa ohjaaja Renny Harlinin tulevassa Luokkakokous3-elokuvassa, jossa Luukas Harlin (vas.) oli isänsä hommissa.­

Tämä vuosi on ollut koronapandemian takia erikoinen koko maailmalle. Niin myös Riitta Viiperille. Hän ei ole voinut toimia lentoemännän työssään ja päivät ovatkin sujuneet terveydestä huolehtien, käsitöitä tehden ja uusia projekteja suunnitellen. Jo ennen koronaa Riitta oli päättänyt tehdä kalenterin vuodelle 2021. Hän muisteleekin hetkeä, jolloin päätti ryhtyä tuumasta toimeen.

– Näin kesällä 2019 Malmin kentällä FHRA Cruising -illassa kauniin moottoripyörän. Silloin päätin tehdä kalenterin ikäisteni naisten kunniaksi, aina moottoripyöristä pitänyt Riitta muistelee.

Riitta Viiperi teki ensi vuodelle kalenterin, jossa kannustaa kuusikymppisiä naisia ja jonka tuotto ohjataan Pienperheyhdistykselle ja sitä kautta yh-äideille.­

Riitalle oli heti alusta selvää, että hän haluaa antaa kalenterin tuoton hyväntekeväisyyteen.

Moottoripyörien omistajat lähtivät innolla mukaan, ja Riitta on kiitollinen jokaiselle, joka lainasi pyöränsä kuvauksiin. Ensimmäiset kuvat otettiin jo syksyllä 2019.

– Koronan takia maassamme monilla perheillä ovat asiat huonosti. Ajatukseni ovat heidän luonaan, hän tietää.

Riitta painottaa, että kalenterista saadut eurot suunnataan merkittävää työtä yh-äitien auttamiseksi tekevälle Pienperheyhdistys ry:lle.

– Minulla on kollegoita, joiden joukossa on paljon yksinhuoltajaäitejä ja tiedän heidän haastavista tilanteistaan. Monella ei ole edes tukipiiriä ympärillään ja siksikin haluan heitä auttaa, Riitta kertoo.

Toiminnan naisena Riitta pyysi motoristien lisäksi kalenterin tekoon apua myös ystäviltään. Heti mukaan lupautui tunnettu stylisti Tommi Peltonen, joka muun muassa hoiti kuvien puvustuksen. Huippukuvaaja Ronie Lehmann lähti myös innolla mukaan.

– He eivät miettineet hetkeäkään, kuten eivät meikkaajatkaan. Jos voimme omalla panostuksellamme edes hieman tuoda muille apua, olemme onnistuneet, Riitta kiittelee.

–Kyllä kuusikymppinen nainenkin voi ja saa pitää vauhdista, ensi syyskuussa 60 vuotta täyttävä Riitta Viiperi sanoo. Vasemmalla Tommi Peltonen, maassa kuvaaja Lehmann ja moottoripyörän selässä Riitta Viiperi.­

Kauniissa talossaan asuvalla Riitalla riittää energiaa. Hän kiittää, että on saanut olla terveenä, ja miettii hieman jo syyskuun 60-vuotissyntymäpäiviään.

– Ikä tuntuu ehkä siinä, että liikkuvan työn vastapainoksi viihdyn kotona rauhassa itsekseni. Käyn kuitenkin edelleen kavereiden kanssa kahvittelemassa, etten erakoidu, hän naurahtaa huomauttaen, ettei aio juhlia synttäreitään.

Kunnostaan Riitta pitää huolen ulkoilemalla, jumppaamalla ja tanssimalla.

– Tanssit ovat nyt koronatauolla, mutta ensi vuonna jatketaan. Ei ihmisen tarvitse paljon liikkua, kunhan vain liikkuu. Liike on lääke, hän painottaa.

Riitta sanoo pyrkivänsä vuoden 2021 kalenterillaan kannustamaan ikäisiään naisia myös liikkeelle.

– Tarkoituksena on innostaa ja osoittaa, että vielä kuusikymppisenäkin voi tykätä vauhdista ja nauttia vaikkapa moottoripyörällä ajamisesta. Kannustan ihmisiä nousemaan sohvilta ja liikkumaan, mahdollisuuksiensa mukaan, Riitta sanoo.

Riitta Viiperi palasi kameran eteen.­

Riitta Viiperin hyväntekeväisyyskalenterin tuotto ohjataan Pienperheyhdistys ry:lle, josta kalenteria voi ostaa, samoin kuin Riitalta Facebookin kautta sekä Room32-liikkeestä.