You’ll Never Walk Alone -hitistä tunnettu Gerry Marsden on kuollut.

Suurta suosiota 1960-luvulla niittäneen liverpoolilaisyhtyeen Gerry and the Pacemakersin laulaja Gerry Marsden on kuollut. Hänen yhtävänsä Pete Price kertoi BBC:n mukaan sunnuntaina, että Marsden kuoli 78-vuotiaana sydänlihaksen tulehdukseen.

Gerry and the Pacemakersin kolme ensimmäistä singlelevyä nousivat vuorollaan Britannian myyntilistojen ykkösiksi vuonna 1963. Yksi levyistä oli versiointi Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin 1940-luvun musikaalisävelmästä You'll Never Walk Alone. Siitä tuli aikaa myöten englantilaisen jalkapalloseura Liverpoolin hymni, jota seuran kannattajat laulavat katsomossa ennen jokaisen ottelun alkua.

Gerry and the Pacemakers kuvattuna vuonna 1964.­

You'll Never Walk Alonea ovat omineet myös monien muiden jalkapalloseurojen fanit, mutta kappale yhdistetään nimenomaan Liverpooliin.