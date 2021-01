Renny Harlinin Johanna-rakas, 26, julkaisi itsestään bikini fitness -kuvan – Rennylta innostava kommentti

Renny Harlin kertoo Instagramiin kirjoittamassaan kommentissa tukevansa naisystäväänsä tämän unelmissaan bikini fitnessin parissa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin, 61, ja hänen naisystävänsä Johanna Kokkila, 26, ovat jakaneet Instagram-tileillään rakkaudentäyteisiä kuvia joulun- ja vuodenvaihteenvietostaan. Fitness-kilpailijanakin tunnettu Kokkila jakoi hiljattain itsestään kuvan fitnesslavalla kisabikineissä.

Kuvatekstissä Kokkila paljastaa tähtäävänsä kisaamaan huhtikuussa Turussa järjestettävään Fitness Classic -kilpailuun.

Renny Harlin oli jättänyt kuvan kommenttikenttään englanninkielisen viestin rakkaalleen.

– Olen rinnallasi tukemassa sinua koko matkan ajan, Harlin oli kirjoittanut sydänemojin kera.

Renny Harlin ja luokanopettajanakin työskennellyt Kokkila tapasivat toisensa viime kesänä, kun Harlin oli Suomessa ohjaamassa Luokkakokous 3 -komediaa. Kaksikko tapasi toisensa elokuvan koekuvauksissa, kun Kokkila osallistui niihin. Kokkila sai elokuvasta roolin, josta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen enempää.

Harlin on kuvaillut IS:n haastattelussa parin suhdetta vakavaksi.

– Suhteemme on tarkoitus kestää ja haluamme jakaa tulevaisuuden yhdessä. Johanna on ihminen, jota olen koko elämäni etsinyt, Harlin on kertonut.

Samaisessa haastattelussa Harlin kertoi parin käyvän yhdessä kuntosalilla ja syövän terveellisesti sen vuoksi, että Kokkila on ravitsemusasiantuntija.

Harlin toivotti vuodenvaihteessa Instagramissa seuraajilleen hyvää uutta vuotta kuvalla, jossa poseeraa Kokkilan kanssa.

– Kiitän universumia siitä, että se toi unelmieni naisen elämääni. Aurinko seuratkoon tietämme joka päivä, kuljemme eteenpäin yhdessä, Harlin oli kirjoittanut kuvatekstiksi.