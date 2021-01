Lola Odusoga sai törkeän viestin ”läskeistään” – julkaisi heti perään kuvan itsestään uimapuvussa väkevän tekstin saattelemana

Suomen menestyneimpiin misseihin kuuluva Lola Odusoga otti Instagramissa kantaa kehorauhaan ja -positiivisuuteen julkaisemalla itsestään kuvan uimapuvussa pitkän saatetekstin kera.

Vuoden 1996 Miss Suomi, juontaja ja malli Lola Odusoga, 43, otti Instagramissa kantaa saamiinsa törkyviesteihin. Odusoga julkaisi vuodenvaihteen jälkeen itsestään kuvan, jossa poseeraa laiturilla yllään pyyhe ja uima-asu.

– Vuoden eka talviuinti, Odusoga oli kirjoittanut kuvatektiksi.

Pian kuvan julkaisun jälkeen Odusoga sai Instagramiinsa törkeän viestin vanhemmalta mieshenkilöltä. Odusoga jakoi viestistä kuvakaappauksen Instagramin Tarinat-osiossaan. Viestissä luki näin:

”Ei muu enää kelpaa, onko pakko läskejä näytellä”.

Odusoga otti saamaansa viestiin kantaa muun muassa Instagramissa julkaisemalla itsestään uuden uimapukukuvan pitkän kuvatekstin kera.

– Ei ollut tarkoitukseni aloittaa vuotta uikkarikuvilla, mutta jos ette vielä tienneet, niin mä saan vaan lisää poweria siitä, jos kuvani tai tekemiseni jotakin häiritsee. Eräs vanhempi mieshenkilö onnistui heti vuoden alkuun muistuttamaan viestillään, ettei suvaitsevaisuudesta, käytöstavoista, ulkonäköpaineista, kehosta ja sen arvostelusta voi koskaan puhua liikaa, Odusoga kirjoittaa Instagramissa.

– Kehopositiivisuutta koskevat puheet yleensä saavat painoarvoa ja huomiota vasta, kun puhuja itse on kokonsa puolesta uskottava roolimalli aiheelle, joka ilmeisesti monen mielessä tarkoittaa ei-mallikokoinen. Vai kuinka vakavasti itse otit missiaikaisen ja juuri Universumeissa palkitun 18v tanssijaminän kommentit siitä, että kaikki ovat kauniita omalla tavallaan, ettei ihmisten pitäisi ulkonäkönsä puolesta laihduttaa jne, Odusoga kysyy Instagramissa kirjoittamassaan tekstissä ja jatkaa:

– Aivan, etpä juuri ottanut, vaikka vartaloasioista samaan sävyyn silloinkin puhuttiin. Se ei vain ollut silloin kohdaltani uskottavaa, eikä sanaa kehopositiivisuus oltu vielä edes keksitty. Se aihe jäi myös suurten reisieni, ärrävian ja ihonväri-juttujen alle.

18-vuotias Lola Odusoga kuvattuna Las Vegasissa Miss Universum -kilpailun uimapukukierroksen harjoituksissa vuonna 1996. Odusoga toteaa Instagramissa, ettei hänen puheitaan itsensä hyväksymisestä minkä kokoisena tahansa otettu tuolloin tosissaan.­

Odusoga toteaa tekstissään viestinsä menevän nyt paremmin perille, mutta hän saa nykyään myös hyvin toisenlaisia kommentteja, joissa häntä kehotetaan laihduttamaan ja osallistumaan muun muassa laihdutusohjelmiin.

– Tee niin ja näin, mutta älä herranjestas esittele turvonnutta kehoasi, Odusoga kirjoittaa.

Oudosga toteaa jatkavansa kommenteista huolimatta mallintöitään ja ottavansa jatkossakin itsestään kuvia uima-asuissa ja samalla kertoa omasta vahvasta itsevarmuudestaan.

Odusoga sai pian julkaisuunsa useita kiitteleviä kommentteja, joista osa tuli julkisuuden henkilöiltä. Muun muassa juontaja Vappu Pimiä kommentoi julkaisua liekkiemojein.

– Kyllä kuoria saa kehonsa ympärille vaikka miten – mut ihmisen laadullisesti ihana elämä –sitä ei kaikki saa ehkä koskaan, kommentoi Supernanny Suomi -ohjelmasta tuttu Pia Penttala.

– Ja sit kun se Universumeissa palkittu käyttää äänensä näin – puhdasta kultaa, kommentoi puolestaan useista tv-ohjelmista tuttu Jounin Kaupan Michele Murphy-Kaulanen.

Vuonna 1996 Miss Suomen kruunun kutreilleen saanut Lola Odusoga on yksi Suomen menestyneimmistä misseistä. Odusoga sijoittui vuoden 1996 Miss Universum -kisoissa kolmanneksi ja hän on voittanut Miss Skandinavia -tittelin. Mallitöiden lisäksi Odusoga on juontanut muun muassa tv-ohjelmia ja toiminut erilaisissa työtehtävissä tv-tuotannoissa.