Tunnistaisitko? Tältä 70’s Show -sarjan Fez näyttää nykyään – näyttelijätähti hurahti treenaamiseen ja alkoi tapailla maailmanluokan kaunottaria

Wilder Valderrama muistetaan parhaiten 70’s Show -sarjasta, mutta näyttelijätähti on ehtinyt tehdä vuosikymmenten varrella paljon muutakin.

Moni muistaa rakastetun 70’s Show -tv-sarjan ja siinä esiintyneen Fezin, joka oli kaveriporukkaan soluttautunut hieman erikoinen ja hupsu vaihto-oppilas.

Fezistä kehittyi sarjan edetessä rakastettu hahmo, joka sai kerta toisensa jälkeen yleisön sympatiat puolelleen.

Wilmer Valderrama oli hädin tuskin täysi-ikäinen 70’s Show’n alkuaikoina.­

Harva kuitenkaan tietää juurikaan Feziä näytelleestä Wilmer Valderramasta. Mihin Venezuelassa kasvanut tähtinäyttelijä päätyi suosikkisarjan loputtua vuonna 2006?

Valderrama ei ole suinkaan kadonnut julkisuudesta tai vaihtanut alaa, vaan hän on jatkanut näyttelemisen ja viihdebisneksen parissa aina näihin päiviin asti.

Nykyään 40-vuotiaan näyttelijän suurin rooli on 70 Show’n jälkeen ollut agentti Nick Torres NCIS-rikossarjassa.

Valderrama on näytellyt sarjassa vuodesta 2016 alkaen ja vakiinnuttanut paikkansa sarjan tähtikaartissa.

70’s Show’n jälkeen Valderrama odotti 10 vuotta ennen suurta rooliaan NCIS-sarjassa.­

70’s Show’n tuoman suosion myötä Valderrama pääsi näyttelemään 2000-luvulla myös lukuisissa elokuvissa, kuten From Prada To Nada, Larry Crowne – Uusi mahdollisuus ja The Girls In Trouble.

Tv:n ja elokuvien lisäksi Valderrama on kokeillut siipiään musiikkimaailmassa. Hän on julkaissut musiikkia nimellä Eduardo Fresco, jonka hän on sanonut olevan alter egonsa. Valderrama on nähty myös supersuositun LMFAO-yhtyeen Sexy and I Know It -hitin musiikkivideolla.

Valderraman tiedetään olevan myös erittäin tarkka ulkonäöstään ja treenaavan paljon kuntosalilla. Hän on tuttu näky myös kotikulmiensa lenkkipoluilla.

Menestyksestä ja luksuselämästä huolimatta Valderrama on pitänyt jalat maassa. Hän on erittäin läheinen perheensä ja äitinsä kanssa. Hän julkaisi vuonna 2019 Instagramiin videon, jossa hän yllättää äitinsä ja paljastaa ostaneensa uuden kodin aivan äitinsä naapurista.

– Perhe on kaikki kaikessa. He ovat tehneet niin paljon uhrauksia minun ja siskojeni puolesta. He myivät kaiken Venezuelassa, jotta pääsimme Amerikkaan tavoittelemaan parempaa tulevaisuutta ja koulutusta, jota heillä ei itsellään koskaan ollut, Valderrama kiitteli The Tamron Hall Show’ssa 2019.

Valderrama on luonut itselleen menestyksekkään uran näyttelijänä.­

Myös Valderraman rakkauselämä on ollut varsin värikästä. 70’s Show’n ujosta Fezistä kehittyi sarjan edetessä varsinainen naistenmies, ja samaa linjaa on myös Valderrama itsekin noudattanut, sillä hänen kainalossaan on nähty vuosien varrella useita julkisuudesta tuttuja kaunottaria.

Rakkaus Lindsay Lohanin kanssa oli kiihkeä, mutta päättyi lyhyeen.­

Vuonna 2004 Valderrama oli yhdessä laulaja-näyttelijä Lindsay Lohanin kanssa. Pari salaili suhdetta pitkään, sillä lehtitietojen mukaan Lohan oli rakkauden syttyessä 17-vuotias ja Valderrama 24-vuotias.

Vuonna 2004 Lohan tuli täysi-ikäiseksi, ja pari nähtiinkin edustamassa punaisilla matoilla yhdessä. Rakkaus loppui kuitenkin lyhyeen, ja Lohan on myöntänyt kirjoittaneensa erosta laulunsa Over.

Valderraman ja Demi Lovaton suhde oli pitkä ja myrskyisä. Kun parin oletettiin menevän kihloihin vuonna 2016, he ilmoittivatkin erostaan.­

Laulajatähti Demi Lovatoa Valderrama puolestaan tapaili pitkään, vuosina 2010–2016. Myös Lovato oli 17-vuotias parin ihastuessa. 29-vuotias Valderrama mitä ilmeisimmin kieltäytyi tapailemasta alaikäistä Lovatoa. Täysi-ikäistyttyään Lovato ja Valderrama alkoivat kuitenkin tapailla.

– Kun näin hänet ensimmäistä kertaa, mietin, että rakastan tuota miestä ja minun täytyy saada hänet, Lovato myönsi Simply Complicated -dokumentissaan.

Ex-parin suhde oli myrskyjä täynnä, ja he erosivatkin hetkeksi vuonna 2012. Lopullisesti suhde ajautui karille vuonna 2016.

Herrasmieheksi kuvaillun Valderramanin on huhuttu olleen yhdessä myös Rihannan, Avril Lavingnen, Sofia Vergaran, Mandy Mooren ja Ashlee Simpsonin kaltaisten tähtien kanssa.

Tällä hetkellä Valderrama on E!-julkaisun mukaan onnellisesti yhdessä Amanda Pachecon kanssa. Valderrama tapasi San Diegosta kotoisin olevan mallikaunottaren muutama vuosi sitten ja kosi häntä vuosi sitten uutena vuotena.

Toisin kuin aiemmin, Valderrama on pitänyt onnensa vakan alla eikä ole enää puhunut julkisuudessa rakkauselämästään.

Valderraman kuitenkin kerrotaan palvovan kihlattuaan yli kaiken.

– Hän availee aina ovia Amandalle ja maksaa lasku. Heillä on aina hauskaa yhdessä, lähipiiristä on kerrottu.

Valderrama helmikuussa 2020. Hän oli juuri kihlautunut mallirakkaansa kanssa. Nyt pari odottaa ensimmäistä lastaan.­

Nyt Valderramalla on edessään suuria muutoksia, sillä hän ilmoitti Instagramissa joulukuussa 2020 suuren ilouutisen: hänen kihlattunsa odottaa heidän ensimmäistä lastaan.