Tuure Boelius julkaisi häkellyttävän kuvaparin, joka paljastaa somen raadollisuuden – tunnusti muokanneensa kehoaan hoikemmaksi

Laulajana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Tuure Boelius, 19, tunnustaa kärsivänsä vääristyneestä kehonkuvasta.

Laulaja Tuure Boelius, 19, julkaisi viikonloppuna Instagram-tilillään kuvaparin, jossa hän kertoo avoimesti kokemistaan ulkonäköpaineista sekä vääristyneestä kehonkuvastaan. Muun muassa Eikö sua hävetä yhtään -hitistään tunnetulla Boeliuksella on kuvapalvelu Instagramissa huimat 125 000 seuraajaa.

Rehellisessä päivityksessään Boelius varoitti seuraajiaan siitä, että kirjoituksen sisältö voi herättää osassa ihmisiä vahvoja tuntemuksia. Hän myös tunnusti kokevansa itsensä toisinaan lihavaksi, vaikka hän tietää olevansa todellisuudessa sopusuhtainen.

– Tämä postaus voi sisältää triggeröivää puhetta kehosta. Tuure sä et ole lihava. Oon tätä tekstiä kirjoittaessani kaunis ja sopusuhtainen, mut joskus oma todellisuuteni hämärtyy. Kärsin vääristyneestä kehonkuvasta. Painan 50kg, mutta koen häiritsevän usein itseni isoksi ja lihavaksi. Tiedän, ettei se ole totta ja suhtaudun asiaan myös niin, Boelius kirjoitti.

Boelius liitti kirjoituksensa yhteyteen kuvaparin, jossa hän paljasti muokanneensa kehoaan hoikemmaksi. Hän kertoi julkaisseensa saman kuvan kertaalleen aikaisemmin ja muokanneensa otosta niin kauan, että hän näytti mielestään tarpeeksi hoikalta.

– Julkaisin tän saman kuvan eilen muokattuna. Pienensin itseäni kunnes olin tyytyväinen. Tänään oon halunnut poistaa kuvan. Some on vaarallinen ja vääristynyt paikka, mutta osa meidän kaikkien jokapäiväistä elämää. Siksi näistä asioista ääneen puhuminen on tärkeää ja välttämätöntä. Kuitenkin välillä niin vaikeaa, Boelius tunnusti.

– Rakastan itseäni ja onneksi tunnistan pirulaisen joka on osa minua. Se sanoo: ”Näyttäisit paremmalta pienempänä!” Se on paskapuhetta. Pyydän anteeksi sulta, mutta ennen kaikkea itseltäni, että julkaisin eilisen kuvan. Ainoo toive tälle vuodelle on se, et näin ei käy enää, hän päätti kirjoituksensa.

Boeliuksen päivitys on poikinut lukuisia kommentteja ja tykkäyksiä. Useat julkisuudesta tutut henkilöt ovat ilmaisseet Boeliukselle tukensa ja tunnustaneet itsekin kärsineensä ulkonäköpaineista.

Tuure Boelius täyttää 3. tammikuuta 20 vuotta.­

Tuure Boelius nousi julkisuuteen ja nuorella iällä. Hän kertoi homoseksuaalisuudestaan YouTube-videolla ollessaan 16-vuotias ja saman ikäisenä hänet valittiin Vuoden homoksi. Vaikka Boelius keskittyy nyt artistin uraansa, on tubettaminen hänelle erittäin rakas elämäntapa. Siitä kertoo sekin, että Boeliuksella on YouTubessa yli 150 000 tilaajaa.

Boelius myönsi aiemmin IS:n haastattelussa, että sosiaalisen median tuoma julkisuus on toki vaikuttanut häneen, mutta ei usko sen kuitenkaan muuttaneen hänessä mitään olennaista.

– Olen kasvanut julkisuuden kanssa. Olisin varmaan erilainen ihminen, jos en olisi joutunut käsittelemään kaikkia niitä asioita, joita olen joutunut, kuten vihapuhetta.

Tänä päivänä Boelius työllistää itsensä sosiaalisen median vaikuttajana ja artistina. Boelius on nähty kilpailijana myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Tänä keväänä hän tähdittää Iholla-ohjelman uusinta tuotantokautta.