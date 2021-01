Legendaarinen jouluhitti teki historiaa – nappasi himoitun kärkisijan ensimmäistä kertaa 36 vuoteen

Wham!-yhtyeen jouluhitti Last Christmas kiri vihdoin listaykköseksi Britanniassa.

Wham!-yhtyeen legendaarinen joulukappale Last Christmas on vihdoinkin päässyt listaykköseksi Britanniassa, kertoo BBC.

Tarttuva joulubiisi sai odottaa ykköshitiksi pääsyä peräti 36 vuotta, sillä kappale julkaistiin alunperin 1984. Tänä jouluna kappale singahti raketin lailla kärkisijoille, sillä sitä striimattiin peräti 9.2 miljoonaa kertaa viime viikon aikana. Määrä ylitti kevyesti kakkoseksi jääneen LadBaby-yhtyeen jouluisen Don't Stop Me Eatin’ -kappaleen.

Voit kuunnella kappaleen virallisen musiikkivideon alta. Musiikkivideo on kuvattu Sveitsin lumisissa maisemissa.

Suomalaisillekin erittäin tuttu Last Christmas sai ison tittelin harteilleen, sillä hitti on nyt virallisesti joutunut odottamaan listaykköseksi pääsemistä kauemmin kuin yksikään toinen kappale Britanniassa.

Lisäksi kappale on maan kaikkien aikojen eniten myynyt single, joka ei ollut myyntimenestyksestään huolimatta koskaan päässyt listaykköseksi. Singleä on myyty 36 vuoden aikana maailmanlaajuisesti arviolta noin 1.9 miljoonaa kappaletta.

George Michael ja Adrew Ridgeley kiersivät maailmaa Wham!-yhtyeen kulta-aikoina.­

Last Christmas on vuosina 1981–1986 toimineesta Wham!-yhtyeestä tutun Andrew Ridgeleyn ja edesmenneen George Michaelin kappale.

”Joulun ihme” ilahdutti BBC:n tavoittamaa Ridgeleyta suunnattomasti. Hän kommentoi olevansa hämmästynyt kappaleen yhtäkkisestä suosiosta.

– Olen todella ilahtunut ja mielissäni tästä. Tämä on osoitus kappaleen ajattomasta vetovoimasta ja viehätyksestä vielä 36 vuotta julkaisun jälkeen, hän hehkutti.

George Michael kirjoitti kappaleen sanoitukset aikanaan lapsuudenkodissaan, omassa huoneessaan. Hän oli vain reilu parikymppinen.

– Tämä on myös upea kunnianosoitus Georgen taidoille kirjoittaa nerokkaita kappaleita. Hän olisi ollut äärettömän ylpeä ja innoissaan tästä, Ridgeley sanoi.

Andrew Ridgeley on nykyään 57-vuotias.­

Kappale on taistellut ykköspaikasta useita kertoja ilmestymisensä jälkeen ja kivunnut top 10 -listoille kuusi kertaa. Jouluisen hitin fanit ovat olleet erittäin ahkeria kannustamaan biisiä korkeammille sijoille.

Vuonna 2017 fanit pistivät pystyyn kampanjan, jonka tarkoituksena oli saada Last Christmas kipuamaan listaykköseksi George Michaelin kuoleman vuosipäivän kunniaksi. Yritys epäonnistui niukasti, sillä ykkössijaa piti tuolloin tiukasti Ed Sheeranin jättihitti Perfect.

George Michael kuoli äkillisesti joulupäivänä 2016.

George Michael kuoli sydänkohtaukseen nukkuessaan 25. joulukuuta 2016. Hän oli kuollessaan 53-vuotias.­

Last Christmas -kappaleen saavutuksen myötä Maroon 5 -yhtyeen superhitti Moves Like Jagger joutuu ottamaan harteilleen tittelin eniten myyneestä singlestä, joka ei ole koskaan päässyt listaykköseksi.

Moves Like Jagger pyöri pitkään Britannian listojen kakkospaikalla vuonna 2011 ja sitä on myyty 1.55 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, mutta listaykkönen on jäänyt vielä toistaiseksi saavuttamatta.