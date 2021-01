Tähtikoomikko paljasti koronapandemian karut seuraukset – viettää joka viikko seitsemän tuntia terapiassa

55-vuotias Chris Rock on ottanut koronapandemian keskellä aikaa itsensä tutkiskeluun.

Suosittu koomikko ja näyttelijä Chris Rock, 55, vieraili äskettäin Gayle Kingin haastateltavana CBS:n Sunday Morning -ohjemassa.

Rock paljasti haastattelussa joutuneensa tarttumaan tositoimiin koronapandemian myötä. Useista elokuvistakin tuttu Rock myönsi, että hän on käynyt terapiassa useita kertoja viikossa siitä asti, kun koronapandemia räjähti käsiin maaliskuussa. Hän kertoi viettävänsä terapiassa yhteensä peräti seitsemän tuntia viikossa.

Rock kuvaili suuresta määrästä huolimatta terapian olevan hänelle hyväksi.

– Sinun täytyy kertoa totuus. Sinun on mentävä sinne valmiina kertomaan pahimmat puolet itsestäsi, Rock sanoi People-lehden mukaan.

Vaikka terapia on ollut myös rankkaa, on Rock oppinut omien sanojensa mukaan paljon itsestään.

– Olen ymmärtänyt, että saatan olla itselleni todella ankara. Tarkoitan oikeasti todella, todella ankara. Minun täytyy rentoutua ja kuunnella, sekä antaa tilaa uusille mahdollisuuksille, Rock sanoi.

Rock on näytellyt muun muassa elokuvassa 2 päivää New Yorkissa.­

Syyskuussa Rock paljasti The Hollywood Reporterille, että hänellä on diagnosoitu niin sanottu ei-kielellisen oppimisen erityisvaikeus. Se tarkoittaa, että hänen on muita vaikeampaa tulkita sanattomia eleitä sosiaalisissa tilanteissa. Rock on itse kuvaillut, että hän ymmärtää asiat kirjaimellisesti.

– Ymmärrän vain sanoja, Rock kuvaili.

– Tämä kaikki on ollut hyödyksi vitsien kirjoittamisessa, Rock lisäsi nauraen.

Chris Rock ja Malaak Compton-Rock olivat yhdessä pitkään, mutta ilmoittivat erosta joulukuussa 2014. Kuva vuodelta 2007.­

Rock oli naimisissa Malaak Compton-Rockin kanssa vuosina 1996–2014. Ex-parilla on kaksi tytärtä.

Rock on stand up -komiikan ohella tuttu useista suosikkielokuvista, kuten Tappava ase 4, Luunmurskaajat ja Oikeesti aikuiset. New Yorkissa kasvanut Rock on niittänyt mainetta myös käsikirjoittajana. Hän käsikirjoitti Brooklynissä vietetyn nuoruutensa pohjalta tv-sarjan Lapsuuteni luuserina.

Elämäntyöstään hänet on palkittu lukuisia kertoja, sillä Rock on voittanut Emmy- ja Grammy -palkintoja sekä saanut oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle.