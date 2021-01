Syöksykierteestä selvinnyt tähtijuontaja kihlautui entisen assistenttinsa kanssa – taustalla salasuhde ja historiallisen kallis avioero

Suosikkijuontaja kihlautui tyttöystävänsä Anne-Marie Corbettin kanssa jouluna.

Juontaja Ant McPartlin, 45, on yksi Britannian tunnetuimmista tv-tähdistä. Parin viime vuoden ajan myrskyn silmässä ollut juontaja on nyt kääntänyt uuden sivun elämässään ja kihlautunut tyttöystävänsä Anne-Marie Corbettin, 43, kanssa. Tähtijuontajan edustaja vahvisti ilouutisen brittilehti Daily Mailille.

Pitkään kosintaa suunnitellut McPartlin toteutti aikeensa romanttisesti jouluaattona parin kotona.

– He ovat enemmän kuin onnellisia voidessaan julkistaa kihlauksensa. Kosinta tapahtui jouluaattona kotona, erittäin romanttisisissa tunnelmissa, McPartlinin edustaja vahvisti brittilehdelle.

McPartlinin ja Corbettin hääsuunnitelmat siirtyvät koronan takia ensi vuoteen.­

McPartlin oli valmistellut tärkeää hetkeä huolellisesti. Koronaviruspandemian ja epävarman tulevaisuuden vuoksi häät juhlitaan todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2022.

– Ant on suunnitellut tätä jo jonkin aikaa. Hän halusi olla varma, että hetki on juuri oikea. Hän on aika perinteinen mies, joten hän polvistui ja oli tietysti pyytänyt Anne-Marien perheeltä siunausta liitolle. Anne-Marie vastasi heti myöntyvästi kosintaan, lähipiiristä paljastetaan The Sunille.

McPartlinin uskotaan pyytävän best manikseen pitkäaikaista ystäväänsä ja juontajakollegaansa Declan Donnellya.

Ant McPartlinin ja Lisa Armstrongin avioliitto kesti 12 vuotta.­

Muun muassa Britannian Talentia ja Saturday Night Takeawayta juontanut McPartilinilla on takanaan myrskyisä avioeroriita ex-vaimonsa Lisa Armstrongin kanssa. Ex-pari erosi vuonna 2018. He ehtivät olla naimisissa 12 vuoden ajan, ja yhdessä lähes 25 vuotta. Pian eron jälkeen McPartlinin ja hänen assistenttinaan työskennelleen Corbettin suhde paljastui.

McPartlinin elämä ajautui valtavaan syöksykierteeseen vuonna 2017, jolloin hän joutui vieroitukseen lääkkeiden ja alkoholin takia. Polvileikkauksesta alkaneet kivut ajoivat juontajan vakavaan kipulääkekierteeseen. Kipulääkekoukun lisäksi McPartlin kärsi myös masennusoireista, ahdistuksesta ja alkoholiongelmasta.

Tilanne luonnollisesti koetteli McPartlinin avioliittoa. Hän kertoi vuonna 2017 olevansa harmissaan siitä, millaisen myllytyksen läpi hän ajoi silloisen vaimonsa Lisa Armstrongin päihderiippuvuutensa takia.

– Tein Lisan elämästä helvettiä. Olen hyvin pahoillani siitä, kuinka riippuvuus vaikuttaa puolisoihin. Se rasittaa avioliittoa, juontaja myönsi tällöin The Sunille.

McPartlin on saanut elämänsä järjestykseen kohujen jälkeen.­

Liitto ei kuitenkaan kestänyt ja erodraama paisui skandaaliksi, kun McPartlinin ja assistenttina työskennelleen Corbettin salasuhde paljastui. Corbettin tiedetään olleen myös McPartlinin vaimon hyvä ystävä. Lehtitietojen mukaan Armstrong suuttui verisesti, eikä entinen aviopari ei ole ollut missään puheväleissä salasuhteen selvittyä.

Armtstrong on vaatinut avioerossa sievoisia summia. Liitto taputeltiin lopullisesti päättyneeksi huhtikuussa 2020, ja arvioiden mukaan ex-vaimo saikin erossa peräti 36 miljoonaa euroa. Avioero on yksi kalleimmista, mitä Britannian viihdemaailmassa on koskaan nähty.