Heikki Paasonen paljasti yllätysuutisen: vauva tulossa uuden rakkaan kanssa

Heikki Paasonen iloitsee uudesta rakkaudesta ja tulevasta perheenlisäyksestä Instagramissa.

Juontaja Heikki Paasonen paljastaa Instagramissa, että hän odottaa lasta yhdessä uuden naisystävänsä kanssa. Juontaja julkaisi tilillään kaksi kuvaa, joista toisessa hän poseeraa koiransa ja puolisonsa kanssa ja toisessa halaa naisystäväänsä ja pitelee ensi vuonna syntyvän pienokaisen kuvaa.

– Vuosi 2020 teki paljon pahaa, mutta tarjosi myös tilaisuuden tarkastella omaa elämääni. Tartuin siihen tilaisuuteen ja muutin kaiken. Se oli elämäni paras päätös, Paasonen kirjoittaa kuvatekstissä.

Paasonen kertoo vauvauutisen yhteydessä, että hän on tuntenut tulevan lapsensa äidin jo vuosien ajan. Paasonen on merkinnyt kuvaansa Marita-nimisen puolisonsa, joka on niin ikään julkaissut raskausuutiset omalla Instagram-tilillään ja paljastaa vauvan syntyvän ensi kesänä. Maritan tililtä selviää myös, että hän on ultrajuoksija työskentelee liikunnan parissa.

– 7 vuotta sitten tavattiin ekan kerran, etkä koskaan oikein lähtenyt mun päästäni pois. Vuodet vieri ja elettiin omia elämiämme, ja kuitenkin yhtäkkiä olet siinä vieressä. Mun tulevan lapseni äiti, Paasonen kertoo tunteikkaassa kirjoituksessaan Instagramissa.

– Minkä seikkailun saankaan sun, Bumban ja peipi Paasosen kanssa vielä kokea! Rakastan, hän päättää tekstinsä.

Paasonen seurusteli aiemmin pitkään mallina työskennelleen Anniina Puonnin kanssa, mutta parin suhde päättyi eroon kesällä. Yksityiselämästään hyvin vaitonaisena tunnettu Paasonen ei halunnut kommentoida eroa tarkemmin, mutta kertoi, ettei pari ole enää yhdessä.

Heikki Paasonen tunnetaan lukuisien viihdeohjelmien juontajana. Hänet on nähty muun muassa Idolsissa, X Factorissa ja Voice of Finlandissa.