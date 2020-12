Rodrigo Alvesina aiemmin tunnettu Jessica Alves on käynyt läpi valtavan muodonmuutoksen.

Äärimmäisestä ulkonäkönsä muokkaamisesta tunnettu Rodrigo Alves ilmoitti vuosi sitten korjaavansa sukupuolensa naiseksi. Samalla ”Ihmis-Keninä” tunnettu Alves muutti nimensä Jessicaksi ja esitteli uuden ulkonäkönsä.

Alves eli aluksi muutaman kuukauden salaa naisena, kunnes hän päätti kertoa asiasta julkisesti. Hän kertoi alkuvuodesta aloittaneensa hormonihoidot ja aikoi hakeutua plastiikkakirurgin luo korjaamaan ulkonäköään naisellisemmaksi.

Alves kuvattuna viime vuonna ennen kuin hän aloitti sukupuolenkorjauksensa.­

Nyt Alvesin sukupuolenkorjauksen aloittamisesta on kulunut vuosi, eikä some- ja tosi-tv-tähteä ole tunnistaa. Jessica Alvesina nykyään tunnettu tähti on pitkähiuksinen kaunotar, joka esittelee Instagramissa uutta ulkonäköään yli 1,2 miljoonalle seuraajalleen.

– Kävin muutamassa leikkauksessa tullakseni naisellisemmaksi ja nyt on myös kulunut vuosi intensiivistä hormonihoitoa, joka on muuttanut minua valtavasti, Alves totesi Daily Mailille aiemmin joulukuussa.

Alves paljasti aiemmin The Sunille, että käytti kauneuskirurgiaan noin 110 000 euroa osana muodonmuutostaan naiseksi.

Brasilialaissyntyinen Alves kertoi The Mirrorille vajaa vuosi sitten, että sukupuolenkorjaus oli hänelle valtava askel kohti oman itsensä hyväksymistä.

– Olen tullut tunnetuksi Keninä, mutta olen oikeasti tuntenut aina olevani Barbie, hän luonnehti lehdelle.

– Tuntuu uskomattomalta, että voin viimein kertoa maailmalle olevani tyttö.

Alves kertoi Mirrorille kipuilleensa sukupuoli-identiteettinsä kanssa vuosia. Lapsena häntä kiusattiin ja pilkattiin tyttömäiseksi. Aikuisena hän muokkasi ulkonäkönsä lukuisien kauneusleikkausten avulla sellaiseksi, miksi hän ihannemiehen mielsi.

– Olen vuosia yrittänyt elää miehenä. Minulle laitettiin feikki sixpack ja hauislihakset, mutta valehtelin itselleni. Olen nainen ja mieleltäni olen aina ollut nainen, hän totesi.

Alves syyskuussa Lontoossa. Brasilialaissyntyinen tosi-tv-tähti asuu nykyään Englannissa.­

Alves on herättänyt viime vuosina valtavasti huomiota äärimmäisyyksiin viemänsä kehonmuokkauksen takia. Hän on käynyt läpi kymmeniä kauneusoperaatioita, joissa lähes jokaista hänen vartalonsa osaa on leikelty tai muokattu muulla tavoin. Hänelle on luotu leikkauksissa lihaksia, hän on muokannut kasvojaan, takamustaan ja rintakehäänsä ja hän on hankkinut erilaisia täyteaineita eri puolille kehoaan.

Insider-lehti kertoi maailman kenties kuuluisimman kauneusleikkausfanin elämästä laajassa artikkelissaan reilu vuosi sitten. Lehden mukaan Alves oli käyttänyt yli 750 000 dollaria eli noin 675 000 euroa ulkonäköönsä. Hänelle oli tehty syksyyn 2019 mennessä ainakin 72 kauneusleikkausta. Sittemmin Alves on käynyt lukuisissa uusissa kauneusleikkauksissa.

Alves on myöntänyt kärsivänsä vakavista terveysvaikeuksista leikkauksiensa takia. Hänen nenänsä on ollut vähällä tuhoutua kokonaan, eikä hän pysty enää hengittämään kunnolla nenänsä kautta. Hän on sanonut hengittäneensä tavallisesti nenänsä kautta viimeksi vuosia sitten.

– Voin myöntää rehellisesti, että olen peloissani. Jokainen leikkaus on entistä vaarallisempi, Alves myönsi Daily Mailin haastattelussa syksyllä 2019.