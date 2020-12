Selänteet matkustivat ”talven ihmemaahan” – koko perhe poseeraa aurinkoisessa potretissa

Selänteet matkustivat Kaliforniassa ”talven ihmemaahan”, josta löytyi jopa lunta.

Kaliforniassa asuva Teemu Selänne ja ex-kiekkoilijan perhe viettivät tänä vuonna joulua Yhdysvalloissa. Perhe ei matkustanut Suomeen, vaan vietti pyhiä Kalifornian auringon alla.

Tällä viikolla Sirpa Selänne julkaisi kuvan koko viisihenkisestä perheestä, joka oli matkustanut ”talven ihmemaahan”. Ihmemaa ei kuitenkaan ollut Suomessa, vaan Big Bear Lakella, joka sijaitsee Los Angelesista itään. Vuoristossa sijaitsevan järven alue on suosittu ulkoilu- ja retkeilypaikka.

Kaliforniasta vaikutti löytyneen lunta joulutunnelmaa nostattamaan, sillä Sirpa Selänteen kuvassa perhe hymyilee talvivaatteissa ja maassa siintää hieman valkoista.

Kuvassa poseeraavat Sirpa ja Teemu Selänne sekä heidän neljä lastaan: Eetu,Veera, Leevi ja Eemil.

Selänteiden harvinainen koko perheen potretti on herättänyt huomiota Instagramissa ja sitä kehutaan vuolaasti.

– On kyllä isänsä näköisiä poikia. Ihana perhe, eräs kommentoija toteaa.

– Todella siisti ja kaunis perhepotretti, toinen jatkaa.

Joulun aikaan Sirpa Selänne julkaisi tilillään kuvan perheen esikoispoika Eemilistä yhdessä tämän naisystävä Kendallin kanssa. Myös perheen toisiksi vanhin poika Eetu poseerasi äitinsä Instagram-tilillä oman naisystävänsä Abbeyn kanssa.

Selänteet ovat viettäneet tänä vuonna poikkeuksellisen paljon aikaa yhdessä perheenä, sillä koronan suljettua Yhdysvallat perheen pojat palasivat kotiin Selänteiden Kaliforniassa sijaitsevalle tilalle Bostonista ja Teksasista.

Yhdysvaltojen koronatilanne on edelleen huono ja maassa on voimassa runsaasti erilaisia rajoituksia. Kaliforniassa on todettu päivittäin kymmeniä tuhansia koronatartuntoja erityisesti Los Angelesin alueella.