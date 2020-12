Erika Vikman lätkäisi Instagramiin liudan rohkeita kuvia – poseeraa viekoittelevasti ennennäkemättömässä otoksessa

Laulaja Erika Vikman otti Instagramissa osaa suosittuun kuvahaasteeseen.

Erika Vikman on sosiaalisessa mediassa tunnettu rohkeista kuvistaan.­

Sosiaalista mediaa aktiivisesti seuraavien ihmisten on ollut viime aikoina vaikea välttyä haasteesta, joka on levinnyt kulovalkean tavoin erityisesti kuvapalvelu Instagramissa. Haasteen ideana on, että seuraajat saavat esittää toiveita yksittäisistä hetkistä tai tapahtumista, joista tilin haltija julkaisee halutessaan kuvan sovelluksen tarinat-osiossa.

Myös monet julkisuudesta tutut suomalaiset sekä sosiaalisen median ammattilaiset ovat viime päivinä ottaneet aktiivisesti osaa haasteeseen. Myös laulaja Erika Vikman antoi tuhansien faniensa esittää toiveita hetkistä, joista nappaamiaan otoksia artisti voisi jakaa Instagram-tarinoissaan.

Vikmanin toivottiin julkaisevan kuvia muun muassa itsestään lapsena, Espanjan-lomaltaan, itsestään uima-altaassa sekä kuvan, jota hän ei ilman haastetta jakaisi sosiaaliseen mediaan. Artisti teki työtä käskettyä ja julkaisi Instagramin tarinat-osiossaan lukuisia kuvia.

Vikmanilta toivottiin haasteessa myös kuvia, joissa hän on uimassa sekä kuvaa hetkestä, jolloin hän tunsi itsensä villiksi. Laulaja vastasi myös näihin toiveisiin ja jakoi itsestään kuvan uima-altaan reunalla. Eräässä otoksessa Vikman puolestaan poseeraa aurinkotuolissa.

Erika Vikman ei koskaan ole arastellut sosiaalisessa mediassa, jossa hänet tunnetaan rohkeista kuvistaan. Lokakuussa hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa minishortsipuvussa ja läpinäkyvissä, yli polven yltävissä saappaissa.

Vikmanin kuva kirvoitti tuolloin laulajan seuraajilta runsaasti kommentteja, joissa suurimassa osassa ihasteltiin hänen asuaan ja tyyliään. Eräs kommentoija kuitenkin koki asun sopimattomaksi ja kirjoitti siitä Vikmanille suorasukaisen kommentin. Vikman ei tunnetusti jää myöskään sanattomaksi kritiikin edessä ja myös tuolloin laulaja näpäytti terävästi takaisin.

– Biisi on hyvä, mutta sinä voisit laulaa sen aivan normaaleissa vaatteissa.. Syntisiä me ollaan, mutta ei noissa kuteissa, eräs nainen kommentoi Vikmanin taannoista otosta laulajan Syntisten pöytä -kappaleeseen viitaten.

– En tykkää laulaa normaaleissa vaatteissa, hän täräytti takaisin.

Erika Vikman tänä vuonna julkisuuteen uudistuneena artistina, jonka tyyli sekä musiikki ovat aiempaa rohkeampia. Vikman valittiin vuonna 2016 tangokuningattareksi, mutta hän ei koskaan kokenut sopineensa täysin siihen muottiin, johon tangotähden tulisi sopia.

Keväällä Vikman karisti tangopölyt niskastaan ja julkaisi viekoittelevan Cicciolina-kappaleen, jolla hän pyrki Suomen euroviisuedustajaksi. Se oli esimakua Vikmanin uudesta tyylistä, jota jatkoi syksyllä julkaistu Syntisten pöytä -kappale.