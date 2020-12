Ron Jeremystä tuli maailman tuottoisin pornotähti, joka rakasti suomalaisnaisia – sitten kaikki romahti ja nyt edessä on jopa 250 vuoden vankeus

Ron Jeremyn ikoninen asema on lurpsahtanut nopeasti rikossyytteiden tulvassa.

IS julkaisee tänä jouluna vuoden suosituimpia juttujaan uudelleen. Artikkeli on julkaistu alun perin 6. syyskuuta 2020.

Ron Jeremy kiisti syyllisyytensä 20 uuteen syytteeseen. Mikäli hänet tuomitaan kaikista 28 esitetyistä syytekohdista, häntä voi odottaa jopa 250 vuoden vankeustuomio.

Uutiset pornoelokuvien ikonisesta viiksimiehestä Ron Jeremystä ovat muuttuneet synkiksi. Poissa on maireasti hymyilevä puputyttöjen ympäröimä pelimies. Tuoreissa otoksissa näkyy rähjäinen mies käsiraudoissa hengityssuojain kasvoillaan.

Aikuisviihdetähti Ron Jeremy kuvattiin oikeuden kuulemisessa Los Angelesissa 26. kesäkuuta. Häntä syytetään useiden naisten raiskaamisesta ja seksuaalisesta ahdistelusta.­

Ronald Jeremy Hyatt, 67, vastasi viimeksi elokuun lopussa 20 syytteeseen raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä oikeudessa Los Angelesissa. Kesäkuussa hän kuuli edelliset kolmen naisen raiskauksesta ja neljännen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Yli kahtatuhatta aikuisviihde-elokuvaa tähdittänyt Jeremy kiisti syytteet kesäkuussa ja kiisti ne myös nyt. Hän on vapaalla vajaan kuuden miljoonan euron suuruisia takuita vastaan, joten pelkästä sana sanaa vastaan -tilanteesta ei ole kyse.

Ron Jeremyn puolustajien mukaan naiset ovat aina heittäytyneet hänen syliinsä.­

IS käy läpi Ron Jeremyn elämän aina viiksipornon alkuhämäristä kulttimaineen kautta nykypäivän ahdinkoon.

Jeremyn ura käynnistyi 1978, kun hänen silloinen tyttöystävänsä lähetti miehen huomattavasta, täydessä terässään liki 25 senttisestä varustuksesta, kuvan Playgirl-lehden toimitukseen.

Opettajana työskennellyt Jeremy – tai tuolloin vielä Hyatt – vaihtoi karttakepin järeämpään sauvaan ja poseerasi lehden Boy Next Door (suom. Naapurinpoika) -osuudessa. Samalla päättyivät tuloksettomat yritykset saada jalkaa tavallisen elokuvateollisuuden oven väliin.

Rahahuolet helpottivat, mutta sukulaissuhteisiin tuli särö. Ron Jeremyn isoäiti Rose alkoi saada puheluita kummallisiin vuorokaudenaikoihin. Langan toisessa päässä oli toiveikkaita kosijoita, jotka luulivat soittaneensa kuvan “naapurin pojalle”, sillä numero oli luettelossa nimellä R. Hyatt.

– Jos haluat mukaan tähän alastomaan, hulluun bisnekseen, siitä vain, mutta jos vielä käytät sukunimeä, tapan sinut, Ron muisteli isänsä raivonneen hänelle.

Hän lyhensi välikohtauksen jälkeen nimensä. Ron Jeremy oli syntynyt.

Seuraavien 42 vuoden aikana Jeremy ehti tähdittää useampaa pornoelokuvaa kuin kukaan muu. Hänellä on oma osuus jopa Guinnessin ennätysten kirjassa. Jeremyn nimellä löytyy 2 469 alan elokuvaa ja 295 muuta tuotantoa, joissa hän on ollut ohjaajana.

Pian miestä pyydettiin mukaan myös ”tavallisiin” filmeihin. Hän oli jo 1986 ”erityskonsulttina” Kim Basingerin ja Mickey Rourken tähdittämässä draamassa 9½ viikkoa. Hänellä oli lukuisia sivurooleja 1980–2000-luvuilla, esimerkiksi neljässä John Frankenheimerin elokuvassa.

Suomikin sai osansa Ron Jeremystä. Tähti vieraili erotiikka-alan Turkkusex-messuilla Turussa vuonna 2008. Hän ehti viisipäiväisen vierailunsa aikana kuvata aikuisfilmin myös Suomessa. Ron Jeremy - Fucking in Finland -leffa näytettiin seuraavan vuoden tapahtumassa. Hän kertoi IS:lle, ettei edelleenkään käytä Viagraa elokuvanteossa.

Vuonna 2011 Turun seksimessuilla maailman suurimmat rinnat omaavan Chelsea Charmsin kanssa.­

2009 uutisoitiin, että Jeremy ihastui Suomeen ja suomalaisiin naisiin niin kovasti, että haluaisi tulla takaisin. Hän isännöikin VIP-aluetta Turun erotiikkamessuilla 2011 ja toimi myös Haluatko Pornotähdeksi -kilpailun päätuomarina. Maria-talkshowssa Jeremy arvioi juontaja Maria Veitolan pyynnöstä Kokoomusnuorten eroottista kalenteria.

Uudelle vuosituhannelle tultaessa Ron Jeremy nähtiin muun muassa Britannian The Farm -tosi-tv:ssä. Menestysformaatin suomalainen versio on Farmi Suomi.

Lempinimellä Hedgehog (suom. Siili) tunnetun sarjaköyrijän kulttimaine alkoi jo 1990-luvulla olla yhtä tukevaa tekoa kuin mies itse.

– Hän on tavallisen kaverin ruumiillistuma, Jeremyn yli 30 vuotta tuntenut pornoalan vaikuttaja Nina Hartley avasi Rolling Stonelle Jeremyn kestosuosiota.

– Keskiverto pornon kuluttaja näkee hänet ja tuumii: Jos tuo pääsee pukille, on minullakin toivoa.

Jeremystä tuli elokuviaan suurempi brändi, ja perinteiset pornoelokuvat saivat hiljalleen jäädä vähemmälle. Hän esiintyi lukuisilla musiikkivideoilla. DJ Polon ja Ron Jeremyn yhteinen rap-single Freak of the Week nousi jopa listoille 1996. Kauppoihin ilmestyi myös nimikkorommi Ron de Jeremy.

– Freedom of speech doesn't protect speech that you like, freedom of speech protects speech that you hate.

Ron Jeremyn suosikkilausahdus kuuluu suomeksi: Sananvapaus ei suojele puhetta, josta pidät vaan puhetta, jota vihaat. Hän ei ehkä arvannut kuinka ajankohtainen sanonnasta vielä tulisi.

Alkutahdit Ron Jeremyn kujanjuoksulle soitettiin kesällä 2017, kun amerikkalainen webcam-malli ja aikuisviihdenäyttelijätär Ginger Banks avautui miehen seksirikosepäilyistä 10-minuuttisella YouTube-videolla.

– Esittelen teille videotodisteita ja todistajanlausuntoja, ja voitte sitten itse päättää ketä uskotte, Banks kirjoitti kesäkuun 28. päivä ladatun videon saatetekstissä.

Los Angelesin piirikunnan demokraattisyyttäjä Jackie Lacey perusti saman vuoden marraskuussa työryhmän käsittelemään piikkiä viihdealan toimijoita vastaan nostetuissa seksirikosepäilyissä. Seksuaalisen häirinnän kitkemisenä liikkeelle lähtenyt Me Too -kampanja oli vain kuukautta aikaisemmin räjähtänyt sosiaalisen median ilmiöksi.

Rolling Stone antoi tämän jälkeen palstatilaa naisille, jotka väittivät Jeremyn joko kourineen heitä tai - kuten kaksi heistä sanoi - raiskanneen heidät. Kohujen seurauksena Jeremyn työt loppuivat ja hänelle lätkäistiin porttikielto Exxxotica Expo ja Adult Video News -gaaloihin.

Yksi syytöksiä esittäneistä, pornotähti Lianne Young, 45, kuvaili Los Angeles Timesille, kuinka Jeremy sysäsi hänet pöydälle Halloween-juhlassa Los Angelesissa vuonna 2000 ja tunkeutui hänen sisäänsä väkisin. Teko kesti kuulemma vain sekunteja, mutta Youngin mukaan yksikään vieressä olleista alan johtohenkilöstä ei puuttunut asiaan.

– Ihmiset olivat vain: Se nyt on Ron, Young kuvaili.

Ginger Banks avautui Jeremyn rikosepäilyistä YouTubessa.­

Ron Jeremy kiisti väitteet seksuaalisesta väkivallasta jo 2017.

– En ole koskaan raiskannut ketään enkä raiskaisi. Poliisi on tutkinut kaikki vakavat syytteet ja tuomarit ovat hylänneet ne, hän sanoi.

Kesäkuisessa oikeudenistunnossa hänen asianajajansa muistutti, että naiset ovat vuosikymmeniä ”heittäytyneet Jeremyn syliin”.

Viimeisin käänne tapauksessa ovat brittilehti Daily Mailin julkaisemat kuvat Jeremyn kodista Franklin Towersissa Los Angelesissa, jonne poliisi teki kotietsinnän.

Otoksissa näkyy asunto, joka on täynnä jätettä, hyönteismyrkkyjä ja tiskaamattomia astioita. Kolhuisen jääkaapin seinässä on yksinäinen Greenpeace-tarra.

Tarkempi perehtyminen paljastaa, että kuvat otti jo 2017 nainen, joka oli tavannut pornotähden ja oman kertomansa mukaan järkyttynyt sotkusta niin, että oli alkanut napsia kuvia – ja myi ne äskettäin yksinoikeudella Daily Mailille.

– Se oli vastenmielistä, olin niin sokissa, nainen kertoi.

