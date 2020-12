Maria Huntington ja Lotta Harala kertovat äkkiarvaamatta alkaneesta ystävyydestään: ”En osaa kuvitella olevani enää ilman häntä”

Yleisurheilijat Lotta Harala ja Maria Huntington ovat ystäviä niin kilparadoilla kuin niiden ulkopuolellakin. Yhteisen matkan varrelle on mahtunut niin välienselvittelyä kuin arvokkaita oppejakin.

Raikuva nauru täyttää huoneen välittömästi, kun Lotta Harala ja Maria Huntington astuvat ovesta sisään. Käy ilmi, että automatka Tampereelta Helsinkiin sujui kaksikolta rattoisasti, vaikka Huntington olikin tapansa mukaan hieman sovitusta aikataulusta myöhässä. Samalla he kertovat kuin yhdestä suusta odottaneensa tätä hetkeä innoissaan. Yhteisen haastattelun antaminen on jo pitkään ollut naisten salainen haave.

Haralaa ja Huntingtonia sivukorvalla kuunnellessa voisi kuvitella, että he ovat tunteneet toisensa aina. Niin välitöntä ja aitoa on heidän keskinäinen kommunikaationsa. Todellisuudessa kaksikko on kuitenkin tuntenut toisensa vain hieman yli vuoden päivät.

Vaikka aitajuoksija Haralalla ja seitsenottelija Huntingtonilla on yhteistä taivalta takanaan vasta vuosi, on heidän välistä ystävyyttään vaikea pukea sanoiksi. Siispä annoimme heidän omin sanoin kertoa ystävyydestään sekä siitä, mitä he ovat toisiltaan kuukausien varrella oppineet.

Lotta Harala: ”Maria on minulle kuin pikkusisko”

Tutustuin Mariaan viime kesänä, kun menin hänen kanssa samaan harjoitusryhmään. Suhteemme syveni todella nopeasti ystävyyden tasolle. Uskon sen johtuvan siitä, että jaamme niin vahvasti saman elämäntavan ja samat tavoitteet. Löysin Mariasta elämääni ensimmäistä kertaa ihmisen, joka aidosti ymmärtää kaiken, mitä toinen käy läpi.

Meissä on ihan valtavasti samaa. Urheilu on meille työtä ja me vietämme usein koko kahdeksantuntisen työpäivän yhdessä. Välillä vitsailemme, että vietämme enemmän aikaa toistemme kuin puolisoidemme seurassa. Eikä se ole edes vitsi.

Meidän taustamme, se mistä olemme tulleet tähän pisteeseen, ovat hyvin erilaiset. Jos voidaan puhua ääripäistä, niin se pätee meihin. Itse päätin jo nuorena, että laitan ihan kaikkeni urheiluun. Olen elänyt hyvin perfektionismiin tähtäävää ja suorituskeskeistä elämää. En käynyt ulkona ja olin hyvin tarkka ravinnostani nuoresta asti.

Näistä asioista johtuen olen ajautunut urallani myös isoihin ongelmiin. Olin jopa liiallisuuteen asti suorittaja. Olin nuorena lupaava tähti ja sitten urani meni pitkään alamäkeä. Mariasta taas tuli jo hyvin varhain menestyjä ja hän on sitä edelleen. Nyt olemme jälleen samassa pisteessä, mutta oma urani on kulkenut tässä välissä vuoristorataa.

Minulla on enemmän kilometrejä takanani ja sitä kautta perspektiiviä. Välillä kuulen Marian puheissa pieniä kaikuja naiiviudesta. On helppoa kuvitella, että ura menee aina suoraviivaisesti ylöspäin. Niissä hetkissä saatan sanoa Marialle, ettei elämä ole niin yksinkertaista, sinulla on ollut vain sopivasti onnea matkassa. Yritän palauttaa hänet maan pinnalle ja toisinaan olen aika tiukkakin.

Maria on minulle kuin pikkusisko enkä halua, että hän sortuu niihin samoihin kompastuskiviin, joihin itse olen törmännyt. Haluaisin, että voisin kantapään kautta oppia Marian puolesta.

Vaikka olemme hyviä ystäviä, meidän ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä. Olemme molemmat todella suoria, mikä näkyy erityisesti silloin, kun olemme asioista eri mieltä.

Palasin viime kesänä kilparadoille pitkän tauon jälkeen ja suuren epävarmuuslastin kanssa. Samaan aikaan Maria valmistautui tulevaan kilpailukauteen valtavalla itseluottamuksella. Olin kesän alussa todella stressaantunut ja kireä, mikä ehkä ärsytti Mariaa. Siinä hiersi moni asia. Näin Marian käytöksen ehkä hieman kylmänä. Mutta sitten nostin asian esille, selvitimme sen ja emmekä ole sittemmin riidelleet.

Nykyään ystävyydessämme vallitsee hyvä tasapaino. Maria on opettanut minulle paljon rentoutta – sitä, että nautitaan nyt näistä hetkistä, mitkä käsillä ovat, mutta tehdään samaan aikaan täysillä töitä tulevia tavoitteita kohti. Se, mikä Mariasta ei ehkä näy niin vahvasti ulospäin, on juuri se, että sen rennon ja rempseän kuoren alla on valtava kunnianhimo, päämäärätietoisuus ja suunta.

On äärettömän tärkeää, että sinulla on joku, jonka kanssa jakaa ajatuksia, epäonnistumisia ja iloja. Se, että saat jakaa oman elämäsi parhaan ystävän kanssa, on ihan mieletöntä. Urheilijan elämä ole aina kivaa tai helppoa, mutta on ihanaa jakaa se itselle tärkeän ihmisen kanssa.

Puskemme toisiamme eteenpäin myös treeneissä. En tiedä ketään toisia tämän tason yleisurheilijoita, jotka olisivat keskenään näin läheisiä. Ehkä se on suomalaista kateutta. Ajatellaan, että toisen onnistuminen on toiselta pois. Me aidosti ja vilpittömästi toivomme toistemme onnistumista. Olemme todella etuoikeutettuja.

Maria Huntington: ”Olen oppinut Lotalta valtavasti”

Olen pienestä asti katsonut Lottaa ylöspäin. En koskaan tuntenut Lottaa kunnolla, mutta näin usein kuinka hän oli porukan äänekkäin ja sai ihmiset lähtemään juttuihinsa mukaan. Tutustuessamme näin Lotasta kuitenkin myös aivan uuden, syvällisemmän puolen. En olisi ikinä kuvitellut, että Lotta on tuollainen kuin hän on.

Meidän tilanteessamme on harvinaista, että kukaan toinen olisi kanssamme samanlaisessa elämäntilanteessa. Ei vaan urheilullisesti, vaan myös urheilukentän ulkopuolella. Meillä oli samanlaiset ajatukset perhe-elämästä ja siitä, mitä haluamme elämässä uran jälkeen. En olisi todellakaan osannut kuvitella muutamaa kuukautta takaperin, että olisimme yhtäkkiä näin samalla aaltopituudella.

Toisaalta uskon, että tapasimme toisemme oikeaan aikaan. Jos olisin tavannut Lotan muutamaa vuotta aiemmin en usko, että meistä olisi tullut näin läheisiä ystäviä. Meillä on ikäeroa viisi vuotta ja itse olin vielä kaksi vuotta ihan erilaisessa tilanteessa elämässäni kuin missä nyt olen. Koen, että viime kesä oli oikea aika polkujemme kohdata.

Olen aina muka urheillut tosissani, mutta nuorena juhlin ja elin niin sanottua normaalia nuoruutta samalla urheillen. Koen, että se vaihe oli todella tärkeä käydä läpi. Kolme vuotta sitten syksyllä otin elämässäni ryhtiliikkeen ja oikeastaan siitä lähtien urani on ollut nousukiidossa. Olen selvinnyt vielä hyvin vähällä. Lotan myötä olen ymmärtänyt sen kuinka etuoikeutettu olen ollut siinä mielessä, että kaikki on mennyt näin hyvin ja urallani on ollut vain hyvin pieniä vastoinkäymisiä. Osaan arvostaa sitä.

Jos Lotta ei olisi viime vuonna tullut meidän ryhmäämme, en usko, että olisin nyt tässä pisteessä. Olin tuolloin saavuttanut juuri aika korkean urheilullisen tason, mutta en kuitenkaan tiennyt kovin paljoa huippu-urheilusta. Lotta on opettanut minulle, millaista on olla huippu-urheilija. Ehkä vasta jälkeen päin olen ymmärtänyt, kuinka paljon Lotasta on oikeasti ollut minulle apua. Olemme auttaneet toinen toisiamme, mutta täysin eri tavoilla. Olen oppinut Lotalta valtavasti.

Lotta on todella empaattinen. Minua ei näe koskaan itkemässä. Tietyllä tavalla olen hieman kylmempi. Meissä on paljon eroja, mutta myös paljon samaa: arvot, elämäntyyli ja isot tavoitteet elämässä. Olemme molemmat myös todella perhekeskeisiä.

Etenkin alkuun minulta kysyttiin paljon, että miten meillä sujuu Lotan kanssa. Ikään kuin kysyjä olisi toivonut, että sanon Lotasta jotakin pahaa. Siinä on mukana paljon myös kateutta. Tuntuu, että ihmiset toisinaan jopa haluavat luoda välillemme draamaa. Kun sitä ei ole, niin ihmiset ehkä ajattelevat sen olevan tylsää.

Toki mekin olemme muutamia kertoja ottaneet yhteen, mutta ne asiat on aina selvitetty puhumalla. Kun viettää näin paljon aikaa yhdessä ja olemme päivästä toiseen toistemme seurassa, tulee väistämättä hetkiä, jolloin toisen naama ketuttaa.

Seitsenottelija Maria Huntington ja aituri Lotta Harala­

Riitatilanteissa huomaa, että Lotta on meistä se vanhempi, joka nostaa nämä asiat esille, kuten hän teki viime kesänä. Se asia keskusteltiin läpi ja nyt olemme entistäkin läheisimpiä. Mutta niinhän se elämässä menee, että yleensä sitä uskaltaa näyttää kaikki tunteensa juuri niille kaikista läheisimmille ihmisille. Se on täysin normaalia.

Me olemme yksilöurheilijoita, mutta treenaamme kuin joukkue. Kannustamme toinen toisiamme. Emme koe, että jos toinen menestyy, se olisi toiselta pois. Se on aika harvinaista. Olemme olleet todella tarkkoja siitä, että ryhmämme yhteishenki pysyy hyvänä. Meille ei ole niinkään väliä, millä tasolla urheilee. Mutta sillä on todella iso merkitys, millainen ihminen on.

Tällä hetkellä urheilu on meille molemmille elämän tärkein asia. Haluamme molemmat päästä Tokioon ja menestyä siellä. Haluamme saada toisistamme suurimman mahdollisen hyödyn irti myös sitä ajatellen. Autamme toisiamme myös treeneissä, mutta vain jos toinen niin haluaa. Pari viikkoa sitten Lotta sanoi, että hänellä on huono päivä eikä hän kaipaa kannustusta. Sekin oli meille ihan okei.

Koska olen nuorempi, odotan jo nyt kauhulla sitä, että entä jos Lotta ehtii lopettaa uransa minua aikaisemmin. Niin tärkeältä Lotta nyt tuntuu, etten osaa kuvitella olevani enää ilman häntä.