Kuka päätyy epämääräisiin suhteisiin ja kuka rikastuu? Katso, mitä vuoden 2021 jättihoroskooppi sinulle lupaa

Astrologi Satu Pauri laati Ilta-Sanomien lukijoille vuosihoroskoopin. Katso, mitä tähdet lupaavat sinulle ensi vuodeksi! Onko onnea rakkaudessa? Lähteekö ura uuteen nousuun?

Oinas 21.3.–21.4.

Vuoden ensimmäinen viikko on vielä aivan merkin lopulla syntyneiden osalta täynnä kiireitä ja velvollisuuksia, mutta tammikuun edetessä auringonsäteet tuovat monelle oinaalle levon tunteen. Alkuvuodesta on hyvä ottaa hieman rennommin, 2020 syksyn ja loppuvuoden paine ja stressi täytyy jotenkin karistaa harteilta.

Kevät tuo merkille mukavaa vaihtelua arkeen. Pieni loma, matka tai osalle romantiikan täyteinen pääsiäinen tuntuu sääntöjen ja rajoitusten jälkeen tervetulleelta. Kevään parhaat päivät osuvat 21.3.–14.4. välille. Liikunnallisen oinaan kesä on 11.6. lähtien tarmokkaan energinen. Remonttireiskan, maratoonarin tai työnarkomaanin vauhti riittää parhaimmillaan heinäkuun loppuun saakka.

Rakastunut oinas on kiihkeimmillään heinäkuun helteillä. Etenkin heinäkuun toisella ja kolmannella viikolla sinkkuoinaalla on vientiä, intohimoinen kesä on monelle oinaalle ikimuistoinen. Parisuhteen kestävyyttä koetellaan kuitenkin syys–lokakuun työkiireiden keskellä.

Härkä 21.4.–22.5.

Kunnianhimosi on heti alkuvuodesta korkeimmillaan! Kanavoi tarmonpuuskasi 7.1. jälkeen tärkeään työprojektiin, opiskeluun tai kuntoiluinnostukseen, saat maaliskuun alkuun mennessä huikean määrän tehdyksi. Olethan varovainen vauhdikkaissa talviharrastuksissa tammikuun jälkimmäisellä puoliskolla.

Huhtikuussa ja kuunvaihteessa syntyneiden seitsenvuotiskriisi on alkuvuoden ja kevään aikana haastavimmillaan, kiireen keskellä on hyvä huomioida omat jaksamisen rajat. 30.4.–5.5. syntyneet tekevät loppukevään ja kesän aikana suuria muutoksia elämässään, työn, talouden tai ihmissuhteiden kiemurat menevät osalla täysin uusiksi.

Jos alkuvuosi vaatii ponnistelemaan ylämäkeen, kevään parasta levon, loman ja vapaa-ajan kulta-aikaa ilmaantuu 14.4.–9.5. väliselle ajalle, osa innostuu kiihkeistä soidinmenoista. Kesän parhaat lomapäivät osuvat heinäkuun jälkimmäinen puoliskolle sekä elokuun alkupuolelle. Syksyn tulo tietää härälle rahanmenoa, 13.–18.5. syntyneet osaavat kääntää rahavirran kotiinpäin.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Korona-aika on tuonut seuralliselle kaksoselle piinaavia yksinäisyyden hetkiä, mutta vuosi 2021 tulee kääntämään tilanteen selkeästi parempaan. Alkuvuosi on jo toukokuiselle kaksoselle mukavaa loman ja vapaa-ajan viettoa, eksoottisen etelänmatkan sijaan moni suunnistaa Suomen upeaan talveen. Kesäkuinen kaksonen saa nautiskella kevään ja syksyn matkatarjonnasta, osalle on luvassa arpaonnea tai hyviä uutisia.

Liikunnallisen kaksosen paras kuntoilujakso alkaa lumien sulaessa 4.3. jälkeen. Tarmokas kevät antaa hikiliikkujalle mahdollisuuden tehokkaaseen painonpudotukseen. Tehoviikot jatkuvat aina 23.4. saakka, syysmaratoonarit ovat iskussa vielä 15.9.–30.10.

Romantiikan saralla on hyvä tähyillä loppukevään kohdalle, lempi leiskuu kiihkeänä 9.5.–2.6., osalla ihastus löytyy matkan takaa. Vuoden 2021 matkailuinnostus saa kaksoset joukolla liikkeelle. Ammatillinen kunnianhimo on korkeimmillaan kevään kohdalla. Tulevana vuonna kaksoset ovat etunenässä tärkeitä virkoja ja palleja jaettaessa. Etenkin 22.5.–5.6. syntyneet saavat nauttia suosionosoituksista.

Rapu 22.6.–22.7.

Suurin osa vaativista planeetta-asetelmista poistuu merkistäsi ja koet tämän heti alkuvuodesta vapautena hengittää. Alkuvuosi ja kevät aina 23.4. saakka antaa sinulle tilaa toteuttaa itseäsi työn ja harrastusten parissa. Tämän jälkeen loppukevät kuluu vaativamman työ- tai opiskeluprojektin parissa, ylennystä tähyilevien rapujen kannattaa toimia ennen 11.6. Loppukevään kohdalle osuva mökkiremontti tai taloyhtiön lentopalloturnaus herättelee uinuvan karhun talviuniltaan.

Kesäkuisen ravun kesälomakausi käynnistyy jo 2.6., mutta leppoisan laiskottelun sijaan alkukesän lomapäivät vaativat tekemättömien töiden loppuunsaattamista. Kerääntynyt pyykkipino saa varmasti vauhtia! Heinäkuiset ravut saavat nautiskella olemisen sietämättömästä keveydestä juhannuksen molemmin puolin, romanttiset odotukset ovat tässä vaiheessa korkealla.

Kesän parhaat matkustuskuviot kuuluvat aivan merkin alussa syntyneille, juhannusmatkat ovat tänä vuonna erityisen onnistuneita. Liikunnallinen rapu löytää vauhtia elämään syksyn kääntyessä talven puolelle.

Leijona 22.7.–23.8.

Merkkiisi osuu paljon muutospaineita tulevan vuoden aikana ja vanhat piintyneet tavat, ja tottumukset saavat vuoden aikana kyytiä. Tupakkalakko tai tipaton tammikuu ei toteudu vain sormia napsauttamalla. Etenkin 22.7.–7.8. syntyneet joutuvat selkä seinä vasten vuoden suunnitelmiensa suhteen, työnantaja, vuokraisäntä tai pankinjohtaja laittaa kapuloita rattaisiin.

Alkuvuoden ja kevään kohdalla reistaileva terveys pakottaa huolehtimaan paremmin omasta hyvinvoinnista, dieetti, kuntokuuri tai lääkärissäkäynti tuo helpotusta tilanteeseen. Jos kevät vielä menee elämäntilannetta ihmetellessä, alkukesä 11.6. jälkeen antaa piristysruiskeen toimien suhteen. Muusikon festarikiertue tai huippu-urheilijan kesäkausi lupaa menestystä, hyvä buumi jatkuu elokuisten osalta aina 29.7. saakka. Leijonan paras lomakausi osuu 27.6.–22.7., ilmassa on myös romantiikkaa.

Syksyn tullen leijonan on syytä tottua lepohetkien sijaan kovaan työntekoon. Elokuinen leijona onnistuu tekemään impulsiivisia ostoksia, jotka harmittavat myöhemmin.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Uusi vuosi tekee monesta neitsyestä terveysintoilijan. Piintyneinkin sohvaperuna panostaa parempaan oloon ruokavalion, liikunnan tai henkisen harrastuksen myötä. Etenkin syyskuun ensimmäisellä viikolla syntyneet kunnostautuvat vapaa-ajan harrastusten suhteen, mielekäs yhteisö edesauttaa asiaa. Vuoden menestyjät löytyvät 16.–20.9. syntyneiden joukosta, 11.–15.9. syntyneillä kunnianhimo ja päämäärä tuntuu ajoittain olevan kateissa.

Työn saralla neitsyt uhkuu heti alkuvuodesta voimaa ja intoa, syyskuisten neitsyiden osalta tarmonpuuska kestää aina maaliskuun alkuun saakka. Ylennysten ja palkankorotusten suhteen on parasta tähyillä loppukesään ja alkusyksyyn, neitsyen tehokkuus ei varmasti jää keneltäkään huomaamatta. Moni neitsyt laittaa Valtteri Bottaksen (28.8.) tapaan uuden vaihteen päälle 29.7.–15.9., näytön paikassa ei kannata säästellä.

Vuoden parhaat lomapäivät osuvat merkin osalta 22.7.–16.8., romantiikan lähde löytyy parisuhteen yhteisestä harrastuksesta, sinkkuneitsyen kannattaa suunnistaa kuntosalille tai tenniskentälle.

Vaaka 23.9.–23.10.

Merkissäsi vaikuttanut stressiaalto alkaa vihdoinkin siirtyä takavasemmalle, ja mukava myötätuuli siivittää jo alkuvuodesta syyskuisen vaa’an toimia. Pitkään odotettu lomamatka tai asunnon myynti antaa uskoa tulevaan. Kevään aikana moni vaaka saa vihdoinkin hellittää tahtia ja keskittyä enemmän vapaa-aikaan ja lomailuun.

Työn saralla vuosi 2021 on monelle vaa’alle erityisen menestyksellinen. Etenkin 23.9.–7.10. syntyneet ottavat paikkansa auringossa, uusi virka, palkankorotus tai eteneminen uralla tulee ajankohtaiseksi. Merkin viimeisellä viikolla syntyneet joutuvat vääntämään kättä tiukan työnantajan, verottajan tai hankalan esimiehen kanssa.

Toukokuu sekä 16.8.–10.9. ajanjaksot sopivat lomailuun ja matkusteluun, lämmin ihmissuhdeaalto hellii tällöin myös vaa’an rakkauselämää. Syksyn tulo vaatii vaa’alta rutistusta, 15.9.–30.10. jaksolle osuu tuhannen ja yhden tehtävän ajanjakso, joka ei anna tilaa laiskottelulle. Marras–joulukuussa vaaka joutuu oikomaan solmuja läheisissä ihmissuhteissaan.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Pitkässä menestysputkessa viipyneet skorpionit taiteilevat tulevan vuoden aikana seitsenvuotiskriisin keskellä. Etenkin lokakuiset sekä marraskuun ensimmäisellä viikolla syntyneet joutuvat laatimaan tärkeysjärjestyksen elämäänsä, turhien asioiden karsiminen tulee pakolliseksi.

Kova työtahti tuo väkisinkin tullessaan terveyshuolia, vuonna 2021 kannattaakin panostaa hyvään uneen, ruokavalioon ja liikuntaan. Suurimmat haasteet näkyvät helmikuun, kesäkuun ja joulukuun kohdalla. 23.–25.10. syntyneet saavat omaan projektiinsa apua loppukevään ja kesän aikana.

Skorpionin paras lomajakso loppukevään kohdalla hellii myös ihmissuhteita, mukava matka huhtikuun jälkimmäisellä puoliskolla tai vapun jälkeen lataa akkuja tehokkaasti. Rakkauselämä kukoistaa syksyn tullen, 10.9.–7.10. jaksolle osuva loma tai matka saa intohimoisen skorpionin kukoistamaan. 10.11. jälkeen syntyneet ovat syksyn ja loppuvuoden kohdalla menestyksellisiä. Etenkin taiteellinen skorpioni saa luovuuspuuskansa toimimaan, 14.–18.11. syntyneiden kannattaa takoa, kun rauta on kuumaa.

Jousimies 23.11.–23.12.

Jousimiehen syksyn ja loppuvuoden toimintatarmo yltää vielä tammikuun ensimmäisille päiville, mutta hiipuu pikkuhiljaa 7.1. jälkeen. Kun romanttinen Venus vielä poistuu merkistä 8.1., näyttää jousimiehen alkuvuosi hieman harmaan tasapaksulta.

Talvisissa harrastuksissa viihtyvä jousimies on elementissään yksinäisellä hiihtoretkellä hiihtolomien kohdalla, tarve omaan aikaan ja harrastuksiin korostuu maalikuun kohdalla. 11.–17.12. syntyneet heittäytyvät mielellään virran vietäväksi, ylimääräiset lomapäivät ja matkustelu houkuttelevat tiukkoja aikatauluja enemmän.

Tuleva kesä 11.6. lähtien on liikunnallisen ja aktiivisen jousimiehen unelma-aikaa. Kesä–heinäkuun aikana löytyy mukava uusi harrastus tai toimi, joka motivoi nousemaan sohvan pohjalta. Parisuhde voi paremmin yhteisen mökkiprojektin tai veneilyharrastuksen myötä. Myös syksyn kohdalle on syytä jättää muutaman ylimääräinen lomapäivä, 7.10.–5.11. rakkauselämä saa potkua mukavan matkan tai yhteisen ajan muodossa. Työelämän näytön paikka osuu merkin osalta loppuvuoteen, joulukuussa on mahdollista edetä hierarkiassa.

Kauris 23.12.–21.1.

Hyppäät heti alkuvuodesta upeaan talvilomajaksoon, 8.1.–1.2. on mahdollista ladata akkuja, nukkua univelkoja ja panostaa hyvään oloon talviliikunnan myötä. Herkuttele, laiskottele ja hemmottele samalla itseäsi, olet alkuvuodesta taivaankannen suosikki.

Romantiikkaa kaipaavat kauriit ovat tammikuun kohdalla onnekkaita. Kun energiakäyrä huitelee vielä maaliskuun alkuun saakka korkeissa lukemissa, on myös työelämään luvassa ylimääräistä buustia. Kuunvaihteessa ja tammikuun ensimmäisellä viikolla syntyneet oivaltavat vuoden aikana jotakin tärkeää kehon ja mielen yhteistyötä, hyvän olon perusta rakentuu monista elementeistä.

Kauriin parhaat kesälomapäivät osuvat 22.7. jälkeiselle loppukesälle, myös alkusyksyn toimintainnostus lupaa hyvää liikuntaharrastuksille. Rakkauselämään saapuu kaivattua jännitystä, kun romanttinen Venus saapuu merkkiin harvinaisesti neljäksi kuukaudeksi 5.11. Jos sinkkukauris löytää tässä vaiheessa mielenkiintoista seuraa, on joulun alla edessä uuden kumppanuuden tiukempi arviointi.

Vesimies 21.1.–20.2.

Merkkisi on ollut taivaankannen huomion keskipisteenä joulunalusviikolta lähtien, elämässäsi puhaltavat selkeästi uudet tuulet. Jos olet jostain syystä kyllästynyt rutiinien pyörittämiseen, elämä tuo tullessaan uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Helmikuu tarjoaa jo oivat puitteet uudistumiselle talvimatkan tai loman muodossa, samalla saat valmistautua aikataulujen ja suunnitelmien muutoksiin. Romantiikan saralla on mahdollisuus vuoden upeimpaan ajanjaksoon, 26.–30.1. syntyneiden stressimittari käy kuitenkin korkealla.

Työelämässä kannattaa tehdä huolellista jälkeä tammikuun kohdalla, virheet ja huolimattomuus kostautuvat helmikuun puolella. Myös tietokoneen tiedostoja kannattaa kopioida ja tallentaa huolella, tietotekniikan reistailu aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Tammikuiset ja kuunvaihteessa syntyneet kuormittavat itseään alkuvuoden ja kevään aikana liikaa, terveyteen ja jaksamiseen panostaminen kannattaa aloittaa heti alkuvuodesta. Helmikuiset vesimiehet ovat vuoden Hannu Hanhia, nimitykset, mitalit ja stipendit jaetaan syksyn ja loppuvuoden kohdalla.

Kalat 20.2.–21.3.

Saat alkuvuoden kohdalle upean energiapiikin, jonka turvin talviliikunta tuntuu helpolta ja antoisalta aina maaliskuun alkuun saakka. Talviloman ja laiskottelun kulta-aika osuu kohdallesi 25.2.–21.3., päästä talven höyryt pihalle ja keskity onnellisuuden kartuttamiseen kevätauringon alkaessa paistaa. Rakastunut kala nauttii saamastaan huomiota, maaliskuu tuo sinkkukalalle loman myötä uusia tuttavuuksia. Maaliskuun puolivälissä moni kulkee vaaleanpunaisten lasien kanssa, yltiöromanttinen olotila houkuttelee epämääräisiin ihmissuhteisiin.

Kevään ja etenkin pääsiäisen kohdalle osuvista matkoista tulee kalan merkissä syntyneille merkityksellisiä, unelmien toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi. Loppukevät nostaa kalan työtehoja, 23.4. jälkeen onnistuneen työprojektin menestyksen salaisuutena piilee alkuvuoden ahkeruus. Etenkin 26.2.–6.3. sekä 15.–19.3. syntyneet saavat nauttia sujuvuuden ja onnistumisen elämyksistä.

Kalan paras kesälomajakso osuu alkukesään, viimeistään juhannusjuhlilla on aika irrotella kunnolla. Pari ylimääräistä lomapäivää kannattaa jättää myös alkusyksyyn 10.9.–7.10.