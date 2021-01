Melania Trump kätki vaatteisiinsa viestejä, joita ei halunnut sanoa ääneen – seksikohun jälkeen kaulassa näkyi jotain mikä ei ollut sattumaa

Melania Trump ei koskaan sanonut paljon. Siksi maailmalla on etsitty piiloviestejä hänen vaatevalinnoistaan, katseestaan ja taipumuksesta läpsiä puolison kättä pois. Näistä kaikista Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen muistetaan.

Lähtiessään Valkoisesta talosta tammikuussa Melania Trump on lähes yhtä suuri arvoitus kuin sinne astellessaan. Ongelmaan ovat törmänneet kaikki, jotka ovat yrittäneet saada hänestä selkoa.

– Hän on aina uutisissa ja on yksi maailman tunnetuimmista kasvoista, enkä pystynyt löytämään hänestä edes perustietoja. Eräs valokuvaaja sanoi minulle: ”Hän on kuin haamu. Kaikki tuntevat hänet, mutta oikeasti kukaan ei tunne”, tuskaili viisi vuotta elämäkertaa varten Melaniaa seurannut Mary Jordan.

Melania Trump oli miestään vastassa Floridassa 2017 poikkeuksellisesti matalissa kengissä.­

Melania Trumpin nähdään hymyilevän harvoin. Yksi sellainen hetki oli lasten kanssa Halloweenina 2020.­

Melanian sisäpiiri on pieni, hänen työntekijänsä allekirjoittavat vaitiolosopimukset ja vanhoja tuttuja Euroopasta on kehotettu vaikenemaan.

– Olen 30 vuotta tehnyt töitä ympäri maailman ja kirjoittanut vaikeista ihmisistä. Mutta meksikolaisen huumekartellin pomo ja Japanin prinsessakin olivat helpompia ymmärtää kuin Melania Trump, Jordan sanoo.

Pian entisestä ensimmäisestä naisesta suuren yleisön mieleen ovatkin jääneet lähinnä hyinen katse, huippumallin ryhti ja aina viimeisen päälle tyylikkäät asukokonaisuudet, joilla hänen on tulkittu lähettäneen milloin mitäkin viestiä. Siihen on syynsä: ääneen Melania Trump on ajatuksiaan kertonut vain harvoin.

– Toisin kuin muilla ensimmäisillä naisilla, Melanialla ei ole tiettyä omaa tyyliä, kuten Jackie Kennedyn pillerihatut tai Michelle Obaman vyöllä solmitut neuletakit. Trumpin imago perustuu hänen olemukseensa. Myrskyt eivät heilauta häntä, vaan hän on aina täydellisen huoliteltu, washingtonilainen tyylikonsultti Lauren Rothman analysoi Financial Timesille.

Trumpin tukijoille tämä on ollut osoitus tyylistä ja luksuksesta, arvostelijat ovat leimanneet hänet robottimaiseksi palkintovaimoksi.

Monet Melania Trumpia paremmin tuntevat ovat kerta toisensa jälkeen sanoneet, ettei hän välitä pätkääkään mitä muut hänestä ajattelevat. Se näkyy myös vaatteissa. Perinteisesti presidentin puolisoilla on ollut paineita pukeutua amerikkalaisten suunnittelijoiden asuihin ihan kansantalousmielessä, mutta Melania on suosinut eurooppalaisia luksusmerkkejä ja pistänyt päälleen juuri sitä, mitä on halunnut.

– En usko, että mikään hänen pukeutumisessaan on sattumaa. Hän tietää mitä tekee, sanoo CNN:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja ja epävirallisen Free, Melania -elämäkerran kirjoittaja Kate Bennett.

Donald ja Melanian Trumpin tuoreimmassa joulupotretissa Melania on pukeutunut identtiseen pukuun miehensä kanssa.­

Bennettin teorian mukaan Trump vetää miehekkäät vaatteet päälleen aina silloin, kun pari on riidoissa.

– Tiedämme, että Donald Trump pitää hyvin naisellisista naisista: 80-luvun naisellisuudesta, vartalonmyötäisistä bodycon-mekoista ja lyhyistä helmoista. Kun Melania laittaa päälleen housupuvun, kyseessä on itsenäisyyden osoitus.

Yksi hetki nähtiin syksyllä 2016, kun julkisuuteen päätyi ”pussy grabbing”-videona tunnettu nauhoite, jossa Donald Trump leuhkii voivansa asemansa vuoksi kouria naisia miten haluaa. Seuraavassa esiintymisessään Melania oli pukenut päälleen kirkkaan pinkin puseron, jota korosti "pussy bow’na” tunnettu rusetti. Toisten mielestä kyseessä oli tuen osoitus aviomiehelle, toisten mukaan Melania antoi hienovaraisen nyökkäyksen muille naisille.

Melania Trump ja pussy bow.­

Vuonna 2018 pornotähti Stormy Danielsin suhdeväitteiden tultua julki Melania puki päälleen Diorin valkoisen housupuvun. Silloinen avustaja ja ystävä, myöhemmin paljastuskirjan kirjoittanut Stephanie Winston Wolkoff piti asuvalintaa katastrofaalisena, mutta Melania piti päänsä:

– Valkoinen housupuku oli käytännössä Hillary Clintonin tavaramerkki, Trumpin vastustajien univormu, naisasialiikkeen symboli, Winston Wolkoff kirjoittaa.

Useita kertoa Melania Trumpin tilannetaju näytti kuitenkin pettävän. Kun hän lähti katsomaan hurrikaani Harveyn aiheuttamia tuhoja, puki hän päälleen pilottilasit, -takin ja 10 sentin piikkikorkokengät.

Myrskytuhoalueelle korkokengissä lähtenyttä Melania Trumpia arvosteltiin tilannetajun puuttumisesta.­

Melania Trump vieraili yksin Keniassa syksyllä 2018. Hänen pukeutumisensa arvosteltiin olleen kuin elokuvasta.­

Kenian-matkalla hänet kuvattiin valkoisessa safariasussa jota täydensi siirtomaavallasta muistuttava kypärä. Kaikkein eniten palstatilaa ja analysointia aiheutti surullisenkuuluisa takki, joka päällä Melania Trump vieraili siirtolaislasten pidätyskeskuksessa Meksikon rajalla.

Takin selässä luki isoilla kirjaimilla “I Really Don’t Care, Do U?” eli ”En todellakaan välitä, entä sinä?" Kun kansa kohahti moista sydämettömyyttä, Melania Trumpin edustajat yrittivät kiivaasti selittää, ettei tekstillä ollut mitään merkitystä. Muutamaa kuukautta myöhemmin Melania itse selitti ABC Newsin haastattelussa, että kyse oli viestistä liberaalille medialle.

– Haluaisin, että keskityttäisiin siihen, mitä teen eikä siihen miten pukeudun, Melania valitteli.

Pahamainen takki, jolla Melania viestitti maailmalle, että hän ei välitä.­

Mitä Melania sitten on tehnyt? Ensimmäisen naisen päähanke eli nettikiusaamisen vastainen kampanja sai alusta asti osakseen lähinnä ihmettelyä ottaen huomioon aviomiehen käytöksen ja tavan loukata ihmisiä.

Vaikuttaa siltä, että Melanian tärkeimmät saavutukset ovatkin suljettujen ovien takana. Mary Jordanin mukaan Melania oli se henkilö, joka sai Trumpin valitsemaan juuri Mike Pencen varapresidentikseen.

– Melania lukee paljon. Hän on äärimmäisen perillä asioista. Hän on se joka tuon poliittisen artikkelin Trumpin eteen ja käskee tämän lukea, Jordan sanoo.

Samalla hän kumoaa muualla esitetyt väitteet siitä, että Melania olisi puhjennut itkuun miehensä voitettua vaalit 2016.

– Kukaan ei ole nähnyt Melanian itkevän koskaan mistään. Kumpikaan heistä, varsinkaan Melania, ei näytä tunteitaan julkisesti.

Neljän vuoden aikana Melania Trump alkoi myös tottua elämäänsä Valkoisessa talossa ja Jordanin mukaan toivoi sille jatkoa.

– Hän on kunnianhimoinen. Hän on selviytyjä. Hän on taistelija. Hän tykkää voittaa.

Melania Trump kuvattiin Valkoisessa talossa marraskuussa 2020 Trumpin jo hävittyä presidentinvaalit.­

Ja sitten oli vielä nämä...

Läpsäys

Donald Trumpin yritykset tarttua vaimoaan kädestä päättyivät useita kertoja kameroiden edessä siihen, että Melania torjui hamuilut napakalla läpsäisyllä tai kiemurteli sormensa pois otteesta.

Varsin erillistä ja erikoista elämää viettävän parin avioliiton tilasta on esitetty vaihtelevia arvioita vuosien mittaan ja moni miettii, laittaako Melania eropaperit vireille, kun Valkoinen talo vaihtuu Floridaan. Se jää nähtäväksi.

Joulu

Vuodetut puhelut paljastivat Melanian vihaavan Valkoisen talon koristelua. Kuvassa joulun 2017 teema.­

Melania Trumpin aidot tunteet paljastuivat poikkeuksellisella tavalla, kun tämän ex-avustaja ja -ystävä Stephanie Winston Wolkoff vuoti julkisuuteen nauhoja, joissa Trump kirosanojen saattelemana kertoo todellisen mielipiteensä tehtävästä Valkoisen talon jouluemäntänä.

– Kuka välittää v****akaan jostain joulukoristeista? Mutta hoidan ne silti, eikö?

Lopputulokset olivat joka tapauksessa mieleenpainuvia. Vuoden 2018 verenpunaiset joulukuuset aiheuttivat yleistä naureskelua ja niiden sanottiin olevan kuin kauhuelokuvasta.

Valkoisen talon joulun 2018 ”verikuuset” joutuivat pilkan kohteeksi.­

Miniä

Ex-ystävän paljastuskirja antoi puhtia vanhoille huhuille, joiden mukaan Melania ja Donald Trumpille läheinen tytär ja neuvonantaja Ivanka eivät voi sietää toisiaan. Kirjan mukaan Valkoisen talon sisällä vallitsi jonkinlainen kylmä sota, jossa Melania kutsui Ivankaa prinsessaksi ja käärmeeksi, koska tämä pyrki huomion keskipisteeksi. Toisten lähteiden mukaan Ivanka puolestaan nimitti äitipuoltaan ”muotokuvaksi”, koska hän puhui yhtä vähän kuin taulu seinällä.

Tytärpuoli Ivanka Trumpin ja Melanian hyytävistä väleistä on huhuttu pitkään.­

Samoihin aikoihin republikaanien puoluekokouksessa kamerat tallensivat kaikille katsojille, miten Melanian ensin leveä hymy muuttui jäätäväksi heti tytärpuoli Ivankan ohitettua hänet lavalla.

”Vale-Melaniat”

Netissä on putkahtanut tasaisin väliajoin esiin puolivitsikäs teoria, että Melania Trumpia tuuraisi ajoittain julkisissa esiintymisissä kaksoisolento. Viimeisin kerta oli lokakuussa, kun Donald Trumpin kanssa helikopterissa hymyilleen naisen piirteet eivät tarkkasilmäisten mukaan täysin täsmänneet rouvaan. Valkoinen talo on luonnollisesti kumonnut epäilyt roskana.

Mary Jordanin mukaan on yleisesti tiedossa, että Melanian tapa vastata Trumpin loukkauksiin ei ole raivo vaan kylmä välinpitämättömyys. Melanian tiedetään peruneen kiusallisesti viime hetkellä edustusmatkoja tai yhteisiä autokyytejä, kun parin välit ovat olleet huonot.

– Se miten hän osoittaa olevansa vihainen, on häipyminen, eikä Donald Trump pidä siitä.

Silloin voisi tuuraajalle tulla tarvetta.

Lähteet: Financial Times, Guardian, Telegraph, CNN