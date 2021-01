Marita Hakala tapasi 20-vuotiaana Vesa-Matti Loirin ja joutui hurjaan pyöritykseen – lopulta hän jätti Suomen vain yhden matkalaukun kanssa

Marita Hakala, 52, on tehnyt pitkän matkan Ulvilasta Euroopan muotipääkaupunkien kautta Los Angelesiin. Koskaan hän ei ole pelännyt hypätä tyhjän päälle.

Marita Hakala vieraili Suomessa ennen joulua. Korona on laittanut Los Angelesissa asuvan Hakalankin elämän sekaisin.­

Mietitkö koskaan, miltä missikisat näyttivät 1980-luvulla? Asia selviää kun avaa YouTuben.

Videopalvelusta löytyy klippi vuoden 1989 Miss Suomi -kilpailusta. Siinä missiehdokkaat Marita Hakala ja Tuija Junnila kurvailevat tandempyörällään rantalavasteissa The Crystalsin Da Doo Ron Ronin soidessa taustalla.

Juontaja Kari Tyni saa haastateltavakseen vakavailmeisen nuoren naisen.

– Olet suunnittelijatyyppi, millainen suunnittelijatyyppi on luonteeltaan? Tyni kysyy.

– Mun täytyy saada suunnitella kaikkea. Vaatteitakaan en voi tehdä mallista, vaan mun täytyy saada suunnitella ne itse, nuori Marita vastaa ilmeenkään värähtämättä.

31 vuotta myöhemmin Marita nauraa hersyvästi vanhoille muistoille.

– Kyllähän me likkojen kanssa leikittiin mallikävelyä jo nuorena. Tehtiin kangastilkuista vaatteita. Menin vaatekauppaan ja katsoin, miten ne vaatteet on tehty. Sitten menin kotiin ja tein itse.

Vaatetusalaa opiskellut Marita on tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran mallibisneksessä – välillä kameran edessä, välillä catwalkin siimeksessä. Viimeiset kuusi ja puoli vuotta hän on asunut Los Angelesissa.

Marita on pakannut laukkunsa useaan otteeseen ja hypännyt kohti tuntematonta.­

Hetkinen. Otetaanpa pari piirua pakkia. Kuinka ulvilalainen tyttö päätyi mallimaailman huipulle ja Kaliforniaan?

– Olin 16-vuotiaana langanlaiha ja angstinen punkkarityyppi. Mikään ei oikein huvittanut. Kai se oli tärkeä kasvuvaihe, Marita muistelee.

– Kaikki kundit ja kaverit olivat mua lyhyempiä. Mä olin sellainen apinaraajainen ja pitkä. Vedin itseäni aina lysyyn, etten olisi erottunut liikaa muista.

Marita sai kuulla jo koulussa, että hänestä voisi tulla malli.

– Silloinen opettajani sanoi aina, että minusta pitäisi tulla malli. Myös koulukuvaaja puhui samaa. Hän sanoi vanhemmillenikin, että laitan teidän tytön missikisoihin.

Marita ei innostunut. Lopulta hän suostui menemään äitinsä pyynnöstä tyylikurssille. Nuorella naisella oli syynsä suostua.

– Suostuin, koska se kurssi pidettiin Porissa perjantaisin alkuillasta. Pääsin sen varjolla kaupungille.

Meni vuosi ja äiti sai puhuttua Maritan mallikouluun.

– Se oli pieni koulu, eikä meillä ollut töitä. Mutta olimme innokkaita.

Niinpä tomera nuori yrittäjä marssi paikalliseen Anttilaan ja ilmoitti, että nyt tehdään muotinäytös.

– Menin kauppaan itsetehdyssä jakkupuvussa ja feikkilaseissa. Puhuin kirjakieltä ja koetin vaikuttaa vanhemmalta kuin olin.

Näytös onnistui ja Marita huomasi innostuvansa hommasta enemmän ja enemmän.

– Jos homma ei muuten toimi, tehdään itse.

Maritan oli aika lähteä Porista maailmalle. Kummitäti auttoi usuttamalla: ”mitä sä täällä mätänet, lähde maailmalle, sulla on kaikki edessä”.

– Siihen aikaan mä seurustelin. Oli auto, rivitalon pääty, kissat ja koirat. En ollut menossa minnekään. Mulla oli vauvakuume ja halusin perheenäidiksi.

Se suunnitelma ei koskaan toteutunut. Marita alkoi katsella työpaikkoja Helsingistä.

– Menin ensimmäiseen maahantuontifirmaan haastatteluun ja sain sihteerin paikan.

Marita Hakala (takarivissä keskellä) nousi kansakunnan tietoisuuteen Miss Suomi -finaalista helmikuussa 1989.­

Asioita alkoi tapahtua nopeammin kuin Marita olisi osannut aavistaa. Koulukuvaaja oli lähettänyt Maritan kuvat Miss Suomi -organisaatiolle.

– Tuli kutsu missikisoihin. Mulle sanottiin, että ota kahdet korkkarit ja uikkarit mukaan. No, minähän otin ja menin.

Marita ”joutui” kymmenen parhaan joukkoon.

– Ei se ollut mun paikka. En ole missityyppi. Ei kuulu luonteeseen.

Kun Marita palasi missikiertueelta, puhelinvastaajassa oli viesti Simo Salmiselta. Salminen tiedusteli, olisiko Marita halukas lähtemään mukaan Speden Speleihin.

– Kundikaveri suuttui ja lähti ajamaan Ulvilaan. Minä jäin muuttokamojen keskelle Helsinkiin. Oli vähän orpo olo.

Marita ei arvannut, mitä oli tulossa, kun hän lähti Pori Jazzeille kesällä 1989. Juuri eronnut nuori nainen tapasi festivaaleilla Vesa-Matti Loirin.

– Kyllä mun elämä muuttui silloin. Olin tyttö maalta ja se pyöritys oli aika hurjaa. Mun ja Veskun tarina on silti hieno ja olemme edelleen ystäviä.

Marita ja Loiri olivat yhdessä neljä vuotta. Jari Tervon Loiri-kirjan mukaan kaikista taiteilijan kumppaneista Loirilla oli eniten yhteistä Marita Hakalan kanssa.­

Loiri puolestaan ei tiennyt, minkä palveluksen hän teki Maritalle, kun lähti tämän kanssa Amerikan-reissulle.

– Se paikka tuntui heti kotoisalta. Los Angelesista tuli heti sellainen sisäinen fiilis, että tämä on mun paikka.

Maritan ura otti pian kansainvälisiä kierroksia. Jälleen asiat tapahtuivat ennen kuin hän ehti kissaa sanoa.

– Paparazzi-toimiston Nina Tavela ilmoitti, että Italiasta on tulossa scoutti. Se haluaa tavata. No, se tyyppi ilmoitti, että mulla on viikko aikaa pakata.

Marita löysi itsensä Milanosta matkalaukun ja repaleisen paperikartan kanssa.

– Siellä iskettiin kartta käteen ja sanottiin, että sulla on tänään aikaa käydä kolmessa paikassa ennen kuin ne menee kiinni. Aamulla saat uuden casting-listan.

Ja Marita juoksi. Työhaastattelu työhaastattelun perään. Esiintyi leipiintyneiden kykyjenetsijöiden edessä. Uskoi itseensä. Veti suomalaisella sisulla.

– Usein siellä etsittiin vain yhdenlaista mallityyppiä. En voinut muuttaa sitä, millaiseksi olin syntynyt. Olen tämän näköinen, eikä nilkat tästä enää kapene. Asuin toisten mallien kanssa ja kilpailu oli kovaa. Silloin piti valita, olenko hengenluoja vai kadehdinko muita.

– Ymmärsin, että ulkonäkö ei ole se tärkein asia. Kaikki muutkin ovat nättejä ja saman kokoisia. Niillä asioilla ei voinut kilpailla. Piti olla luonnetta.

Syksyllä 2011 Marita alkoi huomaamaan, että omat voimavarat on käytetty.

– Tykkään tehdä paljon töitä, mutta silloin olin ihan loppu. Ajattelin, että pitää olla muutakin elämää.

Marita täytti puolileikillään green card -hakemuksen. Nyt ei oltu lähdössä golf-kierrokselle, vaan haettiin pysyvää oleskelulupaa Yhdysvaltoihin.

– Naputtelin sen hakemuksen ja melkein unohdin koko asian.

Puolen vuoden päästä Marita sai tietää päässeensä toiseen vaiheeseen. Taas kului aikaa. Yhtenä päivänä tuli kutsu lähetystön haastatteluun, ja pian Maritan passissa oli viisumi Yhdysvaltoihin.

– Piti päättää muutanko vai en. Sattumaa tai ei, mutta Helsingin-asuntoon tuli juuri silloin putkiremppa. Minähän lähden. Vein kuusi säkillistä tavaraa ensikotiin ja lähdin yhden matkalaukun kanssa Losiin.

Marita asusteli hetken ystävänsä sohvalla, kunnes löysi oman kodin.

– Menin hetkeksi siihen tyhmään rullaan, millaiseksi ulkomaalaiset kuvittelevat Amerikan. Asuin Beverly Hillsissä ja minulla oli urheiluauto. Toisaalta se oli kätevää, koska kaikki castingit olivat lähellä.

Lopulta Marita kertoo silmiensä auenneen.

– Olin asunut vuoden Beverly Hillsissä kun tajusin, etten halua olla tällainen tyyppi. Nyt ajan perus-Mazdalla ja asun lähellä merta.

Kuusi vuotta on mennyt nopeasti. Marita tekee edelleen ajoittain mallin töitä, auttaa nuorempiaan ja pysyttelee ajan hermolla.

Mutta Marita ei olisi Marita, ellei hän tekisi nopeita päätöksiä.

– Aika moni juttu on lähtenyt ihan arkisista keskusteluista, että mitä jos…

Marita on hakeutunut tietoisesti pois mallibisneksestä, mutta huomaa usein ajautuneensa takaisin samoihin töihin.­

Marita työskenteli hetken aikaa luksustavaratalo Nordstromin palveluksessa.

– Laitoin viestin Nordstromille ja pääsin haastatteluun. Sanoin, että voisin organisoida kuvauksia. Kohta olinkin stylistinä miestenosastolla.

Marita pärjäsi ja hänellä oli yksi kyky ylitse muiden: suomalainen luonteenlaatu ja aksentti.

– Jenkeissä kun menee kauppaan, niin asiakaspalvelija hyökkää heti kimppuun. Joku saksalainen on sellaisesta ihan hämillään. Mutta kun tällainen suomalainen vähän kyselee sieltä kauempaa, että mitäs teille, niin turistit tykkäävät, Marita nauraa.

Nordstromin pesti kesti yli kaksi vuotta. Olisi kestänyt pidempäänkin, mutta taas oli aika katsella uusia kuvioita. Australialainen mallitoimisto halusi sillanpääaseman Kaliforniasta ja tarvitsi apua.

– Selvitin, mitä homma vaatii, mitä maksaa, millainen byrokratia? Ei mitään opi, jos ei tee. Yritän aina pois mallialalta, mutta löydän itseni sieltä aina uudelleen.

Australialaisilta loppui raha ennen kuin hommasta tuli valmista, mutta nyt Marita tietää, kuinka Yhdysvalloissa perustetaan yritys.

Viime talvena Maritaa pyydettiin töihin paikalliseen liikekeskukseen. Asiakaspalveluhommat muuttuivat yhtäkkiä rahan liikutteluksi eri toimipisteiden välillä. Vastuu oli iso, mutta työ maistui.

Sitten tuli korona ja kaikki meni kiinni.

Alkuun koronakaranteeni tuntui jopa helpotukselta.

– En tehnyt ensimmäiseen kahteen viikkoon muuta kuin siivosin kaappeja ja treenasin. Henkisesti oli hyvä olo. Olin saanut rakentaa kaikenlaisia juttuja, mutta parempi, että se loppui. Kohtalo kai puuttui peliin.

Nyt Maritalla on aikaa miettiä tulevaa, vaikka hän edelleen kieltää suunnittelevansa elämäänsä liian tarkkaan.

– Saan luvan kanssa elää hetkessä. En tiedä huomisesta, enkä voi sille mitään.

Suomeen Marita saapui loppusyksystä tapaamaan perhettään. Tauko Amerikasta teki hyvää.

– Koko maa on muuttunut ihan hirveästi sinä aikana, kun olen siellä asunut. Oli hyvä lähteä hetkeksi pois. Siellä oli levotonta ja ahdistavaa. Ihmiset ovat turhautuneita ja vihaisia.

Maritan motto voisi olla: ”Jos ei tee, ei opi.”­

Korona. Trump. Mielenosoitukset. Maastopalot. Siinä on ollut monella kestämistä. Marita haluaa kuitenkin painottaa, että kaikki ei ole aivan niin kuin yleisesti luullaan.

– Jengi puhuu aina, että Amerikka sitä ja Amerikka tätä. Se on Euroopan kokoinen maa. Sinne mahtuu vaikka mitä. Esimerkiksi meidän ”pienessä” Kaliforniassa politiikka ei juurikaan näy.

Marita on hetken hiljaa. Miettii. Lento takaisin Los Angelesiin – kotiin – lähtee pian.

– Ensin olen karanteenissa. Sitten alkaa hirveä siivoaminen. Onneksi asun lähellä rantaa. Odotan aurinkoa ja merituulta.

Korona taittuu joskus ja elämä palaa normaaliin. Niin uskotaan. Niin pitää uskoa. Jos ei ole toivoa, ei ole mitään. Maritalle se tarkoittanee taas uutta haastetta. Mutta millaista?

– En tiedä. Katsotaan mihin tämä elämä menee.