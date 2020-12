Rosanna Kulju riisuutui kuviin, jollaisissa häntä ei ole aiemmin nähty – epätavallinen Instagram-viesti herätti todellisuuteen

Sosiaalisen median tähti Rosanna Kulju poseeraa aiempaa rohkeammissa kuvissa, koska tahtoo välittää viestiä itsensä hyväksymisestä.

Someammattilainen ja vuoden 2015 Miss Helsinki Rosanna Kulju, 29, on poseerannut mallikuvauksissa lukuisat kerrat. Aivan tämänkaltaisissa lehtikuvissa Kuljua ei ole aiemmin nähty. Näissä kuvissa Kulju poseeraa ilman meikkiä ja riisuttuna versiona itsestään.

Tarkoitus oli, että kuvista tulee luonnollisia siten, että niissä Kulju näyttäytyy sellaisena, millainen hän todella on. Ilman mietittyjä poseerauksia ja liikaa itsensä tiedostamista.

– Olen niin tottunut poseeraamaan kuvissa siten, että tiedän itse, missä asennossa on paras kuvakulmani. Nyt nämä ajatukset piti unohtaa ja vaan miettiä, millainen fiilis minulla itselläni on. Tahdoin repäistä siten, ettei minulla ole yhtään meikkiä ja unohdan sen, miten poseeraan kameralle.

– Nämä eroavat perinteisistä studiokuvista suuresti. Normaalistihan kasvojani ja hiuksiani olisi ehostettu kahden tunnin ajan. Kuvauksissa on ollut mukana stylisti, joka varmistaa, että joka ikinen hiussuortuva on kohdillaan.

–En ole koskaan nuorempanakaan ollut epävarma ulkonäöstäni. Väitän, että hyvä ja terve itsetuntoni on perua kotoani ja siitä, että harrastin kilpatanssia. Olen aina saanut olla oma itseni ja minua on kehuttu.­

Innostus kuviin lähti Kuljun Instagramissa saamasta kommentista. Sosiaalisen median yhteistöilläkin itsensä elättävällä Kuljulla on Instagramissa lähes 76 000 seuraajaa, joten hän on tottunut kaikenlaisiin viesteihin.

– Eräs nainen lähetti minulle viestin, jossa kysyi, minkä pituinen ja painoinen olen. Minulle ei ollut mikään ongelma kertoa hänelle, että olen 169 senttimetriä pitkä ja painan suunnilleen 70 kiloa.

– Vastaukseni jälkeen nainen kysyi minulta, hankaavatko reiteni yhteen kävellessä. Vastasin, että kyllä.

Nainen kertoi Kuljulle, että hän oli katsonut tämän somevideoita ja -kuvia ja ihmetellyt, kun hänen mielestään ei näytä siltä, että Kuljun reidet hankautuisivat yhteen.

– Tämä oli naiselle itselleen jokin iso kompleksi hänen omassa kehossaan. Hänen mielestään minä olin hyvännäköinen omissa mitoissani, mutta hän samankokoisena ihmisenä ei nähnyt itseään samalla tavalla. Se herätti minut siihen, miten ihmisillä voi olla niin vääristynyt kuva kehoistaan. Ja kuinka paljon esimerkiksi some- ja lehtikuvissa käytetään aikaa, valoja, asentoja, muokkausta ja stailausta.

Kyseinen kommentti herätti Kuljun myös siihen, kuinka usein hän itsekin jakaa sosiaaliseen mediaan kuvia, joissa on parhaimmillaan ja näyttää hyvältä. Hän onkin alkanut tietoisesti lisätä sometililleen niin sanottua ”oikeaa elämää.”

–Kenenkään ulkonäköä ei tarvitse kommentoida negatiiviseen sävyyn. Eikä myös muka positiiviseen sävyyn, kuten: ”Sinä olet niin rohkea, kun uskallat olla bikinit päällä, vaikka olet tuon kokoinen”. Se on loukkaus, vaikka ehkä tarkoitettu hyvällä.­

Kuljusta tuli julkisuuden henkilö, kun hän voitti Miss Helsinki -kilpailun vuonna 2015. Silloin hän joutui rankan arvosteluryöpyn kohteeksi, kun keskustelupalstoilla ruodittiin hänen ulkonäköään karuin sanankääntein. Mieleen hänelle ovat jääneet muun muassa kommentit siitä, kuinka hän on kaikkien aikojen ”rumin missi.”

Hän kertoo, ettei ollut aiemmin juurikaan miettinyt ulkonäköään, mutta ilkeät kommentit satuttivat.

– Kyllähän se mietitytti, kun sain esimerkiksi kommentteja siitä, että minulla on todella iso leuka ja en itse ollut koskaan ajatellutkaan asiaa.

Kulju sanoo jo tuolloin olleensa omaan ulkonäköönsä tyytyväinen, mutta nykyään hän on entistä itsevarmempi. Hän tahtookin puhua julkisesti siitä, kuinka jokaisen tulisi hyväksyä oma ulkonäkönsä ja vartalonsa. Etenkin nuorten naisten, jotka kohtaavat somessa paljon ulkonäköpaineita.

Kulju on Instagramin lisäksi tuonut tätä sanomaa julki GRL GANG -podcastissaan. Hän on puhunut julkisesti myös kehorauhasta eli siitä, että jokaiselle pitäisi antaa rauha olla omassa kehossaan ja kenenkään vartaloita ei tulisi julkisesti kritisoida ja muutoinkaan kommentoida.

Kuljun viesti voi tuntua ristiriitaiselta, sillä hän on tullut tunnetuksi kauneuskilpailusta ja on kertonut julkisesti itselleen tehdyistä kauneusoperaatioista.

– Kehopositiivisuus ja -rauha kuuluu kaikille ihmisille. Myös meille, jotka olemme muokanneet itseämme jollain tavalla.

– Toivoisin, että ulkonäön sijaan keskittyisimme kehumaan toisissamme vaikkapa aurinkoista luonnetta tai ihanan kuuloista naurua. Kehossani minulle tärkeintä on se, että kroppani on terve. Tasapaino on kaikkein tärkeintä: yhtenä päivänä saatan maata sohvalla karkkipussin kanssa, toisena syön terveellisesti ja teen hikitreenin.

Kulju on saanut usein kommentteja siitä, kuinka hän voi puhua itsensä hyväksymisestä, jos on itse toimenpiteitä. Kulju on avoimesti kertonut tekemistään kauneusoperaatioista: silikonirinnoistaan ja siitä, kuinka hän on täyttänyt huuliaan. Hiljattain Kulju poisti huulitäytteensä. Hän käy säännöllisesti laittamassa otsaansa botoksia ryppyjen ehkäisemiseksi.

– On mielestäni vastuullisempaa ja avoimempaa olla rehellinen tehdyistä toimenpiteistä etenkin nuorille, Kulju sanoo.

Rosanna Kulju tunnetaan Miss Helsinki -kisoista, sosiaalisen median vaikuttajana ja yrittäjänä.­

Kuljua tämä aihe turhauttaa, sillä hän kokee, että ihminen voi olla hyvällä itsetunnolla varustettu, vaikka tekisikin itselleen erilaisia toimenpiteitä.

– En näe sitä, miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Kyllähän ihminen, jolla on hyvä itsetunto voi tehdä asioita itsensä vuoksi. Jos muokkaa itsessään jotain, se ei tarkoita sitä, että inhoaisi kroppaansa. En tiedä, onko tämä sitten liian liberaalia ajattelua. En myöskään kehota ketään tekemään mitään itselleen, Kulju sanoo ja jatkaa:

– Ensinnäkin siitä on kymmenen vuotta aikaa, kun olen ottanut silikonirinnat. Olin silloin kaksikymppinen, joka ajatteli elämän olevan ohi kolmekymppisenä. Siitä on niin pitkä aika, että miettisin asiaa varmasti moneen otteeseen, jos toimenpide olisi mielessäni nyt.

Kulju kertoo tykästyneensä viimeisen vuoden aikana luonnollisempaan ulkonäköön, minkä vuoksi poisti itseltään myös huulitäytteet.

– Sekään ei tarkoita sitä, että kehottaisin muita tekemään saman. En ole ehdoton mihinkään suuntaan. Jokainen saa tehdä itselleen, mitä haluaa.

Yhtä tämän hetken kauneustrendiä Kulju ei kuitenkaan tajua: takapuolen suurentamista leikkausten avulla.

–Eniten ulkonäöstäni saan kommenttia siitä, että minulla on hyvä kroppa. Sitä tulee sekä miehiltä että naisilta ja se on lisääntynyt vain sen myötä, kun painoni on noussut, mikä on mielestäni hassua, mutta ihanaa.­

Paino on asia, joka Kuljua ei itseään juurikaan kiinnosta, mutta josta hän on valmis puhumaan, sillä hän on viimeisen puolen vuoden aikana saanut runsaasti sosiaalisessa mediassa kommentteja kiloistaan.

– Painoin Miss Helsinki -finaalissa noin 52 kiloa ja nyt painan lähes 20 kiloa enemmän, mutta en näe sitä negatiivisena asiana.

– 50-kiloisena minulla oli enemmän pelkoa siitä, että jos painoni nousee, kun olin tullut julkisuuteen hyväkuntoisena ja hoikkana. Silloin ajattelin, että apua, jos lihon muutaman kilon, mitä ihmiset ajattelevat.

Nykyisin Kuljulle on aivan sama, mitä joku muu hänen kiloistaan ajattelee.

– Tällaista elämä on, olen nauttinut hyviä ruokia ja viinejä. Nykyään mietin entistä enemmän sitä, miltä asiat tuntuvat kuin sitä miltä asiat näyttävät ulospäin.

Rosanna toteaa saavansa sosiaalisessa mediassa pääasiassa positiivisia kommentteja, mutta jotkut kommenteista ovat hänestä haukkuja verhoiltuna kehuun. Sellaisia ovat muun muassa kommentit, joissa todetaan, että onpa Rosanna rohkea, kun hän ”vähän pyöreämpänä” uskaltaa poseerata bikineissä tai kehut siitä, kuinka hän ”pyöreämpänä” näyttää kauniimmalta.

Rosanna toteaa, että tämänkaltaisiin kommentteihin liittyy ikävä sivuvaikutus, joka ei vaikuta häneen itseensä, mutta josta muut naiset saattavat kärsiä.

– En minä ota näistä itseeni. Mutta entä joku nainen, joka on ylipainoinen ja katsoo kuviani, joissa näkyy normaalikokoinen sporttinen nainen, jolle sanotaan, että hän on pyöreä. Mitäpä lottoat, että tämänkaltainen kommentointi tekee hänen itsetunnolleen?

– Aina sen jälkeen, kun joku on haukkunut minua painostani, saan satoja viestejä naisilta, joissa todetaan, että mitä he sitten ovat, jos minä olen pyöreä. Nämä haukkujat luulevat loukkaavansa minua, vaikka oikeasti siellä on aika moni muu, joka loukkaantuu, ja nämä ihmiset eivät ole ansainneet sitä.