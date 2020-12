Chachi Hildén avautuu Seurassa perheensä karusta suhtautumisesta Jukka-puolisoaan kohtaan – suomalaistähden menneisyys huolestutti vanhempia

Chachi Hildénin vanhemmat tapasivat ennen joulua ensimmäistä kertaa tyttärensä puolison ja lapsenlapsensa.

Jukka ja Chachi Hildén ovat luoneet kuluneena vuonna uuden elämän Suomeen koronapandemian suljettua Yhdysvallat. Pari muutti keväällä Ähtäriin ja myöhemmin Helsinkiin Jukan osallistuessa Tanssii tähtien kanssa -kilpailuun.

Teksasissa kasvaneen Chachin elämä koki samalla mullistuksen, kun hän laittoi uransa Yhdysvalloissa tauolle ja ryhtyi pyörittämään hyvin erilaista perhearkea Suomessa. Samalla taakse jäivät myös perhe ja ystävät.

Chachi kertoo tuoreessa Seura-lehdessä elämästään Suomessa ja paljastaa, että hänen Amerikassa asuva perheensä tapasi vasta kuukausi sitten ensimmäistä kertaa sekä Jukan että parin pienen Sophia-tyttären. Perheen välit ovat olleet pitkään etäiset, eikä Chachi ole tavannut vanhempiaan ja sisaruksiaan kolmeen vuoteen.

Joulukuussa hänen äitinsä, isänsä, siskonsa ja veljensä kuitenkin matkustivat Suomeen ja tutustuivat Chachin uuteen elämään, hänen kumppaniinsa ja tyttäreensä.

– Suurimman osan elämästäni välit perheeseeni ovat olleet ala- ja ylämäkeä. Osaksi johtui koronasta, että he näkivät Sophian vasta nyt, mutta osittain myös siksi, etten kokenut meidän olevan valmis siihen. Nyt tuntuu, että meillä on hyvin terve ja ymmärtäväinen suhde, Chachi kertoo Seurassa.

Jukka Hildén ei ollut koskaan tavannut puolisonsa Chachin perhettä, vaikka pari oli ollut naimisissa jo yli vuoden.­

Chachin mukaan osasyy tapaamisen venymiseen oli se, ettei hänen perheensä ollut aluksi kovin tyytyväinen hänen puolisoonsa. Chachin uskonnolliset vanhemmat olivat huolissaan hänen ja Jukan suuresta ikäerosta ja siitä, että Jukka oli ollut naimisissa aiemminkin ja tällä oli lapsia aiemmasta liitostaan.

– Heillä oli ennakkoluulonsa hänestä. En olisi itsekään koskaan ajatellut, että menen naimisiin jonkun kanssa, joka on jo ollut naimisissa. Mutta kun tutustuin Jukkaan, huomasin, miten epäitsekäs hän on. Minua on kohdeltu aika huonosti elämäni aikana, ja Jukassa ihailin sitä, miten tasavertaisesti hän kohtelee kaikkia. Jukka on elämäni valo, rakastuin häneen ja niin kävi perheellenikin, Chachi sanoo.

Seuran mukaan Chachin meksikolais-amerikkalainen perhe tuli kuitenkin mainiosti toimeen Jukan kanssa ja vierailu sujui hyvin.

Tutustuivat suomalaiseen arkeen

Chachin perhe vietti joulun alla aikaa Hildénien kotona, ja Chachi julkaisi vierailusta videon YouTube-tilillään pari viikkoa sitten. Videolla näkyy, miten perhe nauttii yhdessä tavallisesta arjesta ja kokkaa Hildénien kotona. Chachi vietti Leslie-siskonsa ja Louis-veljensä kanssa myös musiikki-iltaa, jossa he tanssivat, soittavat kitaraa ja hulluttelevat yhdessä.

– Perheeni on täällä! Se tuntuu aika epätodellisuudelta ja todella mahtavalta. Olette kuulleet perheemme matkasta ja on nyt todella, todella upeaa olla tässä pisteessä, Chachi kertoo videollaan innoissaan.

24-vuotiaan Chachin välit hänen perheeseensä ovat olleet aina mutkikkaat. Hän aikuistui jo 15-vuotiaana voitettuaan America’s Best Dance Crew -ohjelman ja muutettuaan pois kotoa luomaan uraa tanssijana. Välit perheeseen tulehtuivat myöhemmin, mutta nyt hän vakuuttaa kaiken olevan kunnossa.

– He ovat vihdoin täällä ja he ovat tavanneet Jukan ja Sophian, ja kaikki tulevat toimeen todella hyvin. Tunnen uutta onnellisuutta sydämessäni. On ihanaa saada perheeni takaisin, hän huokaa videollaan.

Chachi paljastaa YouTubessa, että hänen isälleen Suomen-vierailu on ensimmäinen kerta ulkomailla. Kaikki onkin ollut tälle uutta ja erilaista.

– On hienoa näyttää heille sitä, mikä on minulle nykyään niin normaalia. Täällä on hyvin erilaista kuin Texasissa, mutta he selviytyvät siitä aika hyvin. Alkoi sataa lunta, kun he saapuivat, ja on hyvin kaunista.