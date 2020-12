Anna: Sara Chafak rakastui kaikessa hiljaisuudessa ja salasi suhteensa liki kaksi vuotta – näin lempi Love Island -tähden kanssa roihahti

Sara Chafak kertoo Annassa seurustelleensa pian kaksi vuotta Love Island -sarjasta tutun Jeffrey Lawmanin kanssa.

Somevaikuttaja, entinen missi ja malli Sara Chafak kertoo elämästään ja suhteestaan äitiinsä tuoreessa Anna-lehdessä. Chafak, 30, puhuu haastattelussa myös parisuhteestaan, jonka hän piilotti lähes parin vuoden ajan julkisuudelta.

Chafak kertoo Annassa, että hän on seurustellut jo pitkään Love Island -sarjasta julkisuuteen nousseen Jeffrey Lawmanin, 25, kanssa. Hän ei ole kuitenkaan puhunut parisuhteestaan lainkaan julkisuudessa eikä pari ole näyttäytynyt yhdessä.

Vaikka Chafak Ja Lawman salasivat suhteensa pitkään, vahvistivat he molemmat somessa olevansa poissa sinkkumarkkinoilta. Marraskuussa Lawman julkaisi vihdoin Instagramissa parin ensimmäisen yhteiskuvan.

– Olen seurustellut Jeffreyn kanssa pian kaksi vuotta. Aika pitkään onnistuimme pitämään suhteemme salassa medialta, Chafak paljastaa nyt Annassa.

Lehden mukaan Chafak ja Lawman tutustuivat toisiinsa sosiaalisessa mediassa. Lawman lähetti Chafakille Instagramissa viestin, jota tämä ei huomannut moneen päivään. Lawman ei kuitenkaan luovuttanut ja pian pari alkoi tapailla. Heidän suhteensa syventyi Fort Boyard -sarjan kuvauksissa, jossa molemmat nähtiin viime vuonna.

Chafak kertoo Annassa, että kun ohjelman tuotanto kaipasi lisää osallistujia, ehdotti hän Lawsonia kasatakseen ympärilleen vahvan tiimin. Kaksikon tiimi kuitenkin hävisi täpärästi, mutta heidän välinsä lämpenivät entisestään.

Chafakin äiti Marja Laakso kertoo Annassa, että paria yhdistää samanlainen tausta: heillä molemmilla on afrikkalaisia sukujuuria ja he ovat tulleet koulukiusatuiksi. Äidin mukaan Chafakin uusi kumppani on hyväkäytöksinen, kiltti ja huumorintajuinen mies.

Jeffrey Lawman voitti Love Island Suomi -ohjelman Aura Lammen kanssa vuonna 2018. Sarjan kuvauksissa seurustelemaan alkanut pari kertoi kuitenkin tammikuussa 2019, että heidän suhteensa ajautui karikolle myöhemmin Suomessa.

– Kyllähän se oli jo ohjelman aikana aikamoista vääntöä. Ei tullut yllätyksenä, että se jatkui arjessakin. Se vääntö jatkui mun mielestä paljon pahempana, Lampi paljasti IS:lle tuolloin.

Chafak puolestaan seurusteli ennen Lawsonia peräti 13 vuotta nuoruudenrakkautensa Tuomaksen kanssa. Ex-pari tapasi, kun Chafak oli yläasteella.

– Mä olin heti, että naimisiin. Seuraavat kolme vuotta menivätkin, että en muuta ajatellutkaan kuin Tuomasta. Koulu meni läskiksi, mutta päiväkirjan sivut täyttyivät, Chafak muisteli IS:lle kuusi vuotta sitten ex-parin suhteen alkua.

Sara Chafak valittiin Miss Suomeksi vuonna 2012. Sittemmin hän on luonut uraa muun muassa sosiaalisessa mediassa.­

Vaikka Chafak seurusteli vuosien ajan Tuomaksen kanssa, asui hän silti lapsuudenkodissaan. Missikaunotar muutti pois äitinsä luota vasta 28-vuotiaana.