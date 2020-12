Radiojuontajalle kävi kömmähdys web-kameran kanssa – ainoastaan rintamus päätyi tiiviiseen kuvaan

Brittijuontaja Carol Vordermanille kävi radiolähetyksessä hupaisa kömmähdys.

Brittiläiselle radio- ja televisiojuontaja Carol Vordermanille, 60, kävi huvittava kömmähdys teknologian kanssa, kun hän juonsi radio-ohjelmaansa BBC Radio Wales -kanavalla maanantaina. Asiasta kirjoittavat useat brittilehdet muun muassa Daily Mail, Hello! ja Mirror.

Vordermanin radio-ohjelmaan kuuluu studiossa oleva web-kamera, joka välittää livekuvaa lähetystä internetistä kuunteleville. Maanantain lähetyksen aikana Vorderman huomasi web-kameran osoittavan vain rintamustaan hyvin tiiviissä kuvassa. Hello!-lehden mukaan web-kamera normaalisti näyttää juontajan kasvot, mutta maanantaina jostain syystä kamera olikin siirtynyt osoittamaan tiiviimpää kuvaa.

Kun Vorderman huomasi tilanteen, hän vitsaili siitä Instagramin Tarinat-osuudessa.

– Hmm...siirrä sitä hemmetin web-kameraa, Vorderman oli kirjoittanut Instagramissa jakamansa kuvan tekstiksi nauruemojien kera.

Carol Vordermanin radiolähetyksessä web-kamera oli täysin eri kohdassa, missä se oli normaalisti totuttu näkemään.­

Pian tämän jälkeen Vorderman julkaisi Instagramissa uuden kuvan, jossa näytti mitä näkymää web-kamera normaalisti kuvaa eli hänen kasvojaan.

– No niin siellä hän on! BBC Radio Walesin web-kamera saatu kuntoon, Vorderman kirjoitti.

Vorderman jakoi kuvat myös Twitterissä, jossa kertoi tilanteesta.

– Yritän korjata web-kameraa BBC Radio Walesin studiossa. Minulla on vielä paljon opittavaa, Vorderman twiittasi.

Carol Vorderman näytti Instagramissaan myös kuvan siitä, missä kohtaa web-kamera yleensä on.­

Vorderman sai Twitterissä pian viestejä, joissa lohdutettiin, ettei Vorderman ollut teknologisten vaikeuksiensa kanssa yksin. Teams- ja Zoom-palaverit web-kameroineen ovat tulleet monille etätyöläisille tutuiksi korona-aikana.

– Nykyajan teknologia on kuin painajaisistani. Et todellakaan ole yksi, eräs twiittaaja kommentoi.

– Älä huoli, Vorders, eräs henkilö twiittasi.

Carol Vorderman tunnetaan Britanniassa tv- ja radiojuontajana. Hänen on kuvailtu olevan ”Britannian oma Kim Kardashian”.­

Vorderman on ollut radiokanavan juontajana vuodesta 2018. Hän sai oman radio-ohjelmansa kanavalle vuonna 2019. Vorderman tunnetaan parhaiten Britannian tv-peliohjelmasta Countdown, jota hän juonsi 26 vuotta vuodesta 1982 lähtien.

Hello!-lehti kertoo, kuinka Vorderman on kuvaillut haastattelussa radio- ja televisiotyön eroja.

– Vaikka olen juontanut tuhansia tv-ohjelmia, en olljut juontanut omaa radio-ohjelmaani muuta kuin silloin, kun olin nuori vuonna 1984, Vorderman on kertonut.

– Radiossa on niin hauskaa ja keksimme kaikenlaisia vallattomuuksia. On myös ihanaa saada (studioon) puheluita ja kuulla tarinoita kaikilta niiltä, jotka kuuntelevat, Vorderman on sanonut.