Muistatko vielä hittikappaleen ”mahtavasta peräsimestä ja pulleista purjeista”? Kasarilla hurmannut suosikkiyhtye tekee yllättävän paluun keikkalavoille

Humoristisesta iskelmästään tunnetun yhtyeen alkuperäisjäsen Lassi Marttila on viime vuosina luonut musiikkiuraa nykyisessä kotimaassaan Italiassa.

Niin mahtava peräsin ja pulleat purjeet… Hän viereeni tiskille rantautui… Mahtava peräsin ja pulleat purjeet… Ja salista musiikki kantautui.

Sanat ovat 1980-luvulla mainetta niittäneen Solistiyhtye Suomen hittikipaleesta Mahtava peräsin ja pulleat purjeet. Ne on viimeksi kuultu keikkalavoilla 2005, ja alkuperäiskokoonpanon voimin 1993. Ei kuitenkaan välttämättä mene enää pitkään, kun ne kajahtavat jälleen eetteriin suomalaisilla tanssi- ja ravintolalavoilla.

– Ollaan tekemässä comebackia. Jos koronapandemia ei olisi iskenyt, meillä itse asiassa olisi jo varmasti keikka-aikataulut tiedossa, alkuperäisjäsen Lassi Marttila kertoo IS:lle.

– Tarkoituksenamme on, että paluu tapahtuu vuoden 2021 aikana, Italiassa Toscanassa jo pitkään asunut muusikko jatkaa.

Vuonna 1981 perustettu Solistiyhtye Suomi muistetaan usein humoristisestakin tanssimusiikistaan. Yhtye räätälöi omia sovituksiaan jo aiemmin julkaistuihin iskelmäkappaleisiin ja teki tunnetuksi myös esimerkiksi biisin Rilluttele yö. Alkuperäiskokoonpanoon kuuluivat Marttilan (rummut ja laulu) lisäksi Pekka Hartonen (basso ja laulu) sekä Kalervo ”Randy” Korlin (haitari ja laulu).

Suosio kantoi pitkin 1980-lukua, keikkoja riitti useana vuonna parisen sataa. Bändi lopetti 1993, jonka jälkeen se vietti viisi vuotta totaalista hiljaiseloa. Vuosina 1998–2005 yhtye esiintyi uudistuneella kokoonpanolla, ilman Italiaan matkailubisneksen perässä muuttanutta Marttilaa. Vuosi 2005 oli yhtyeelle surullinen: Randy Korlin menehtyi sydänkohtaukseen ja Hartonen sai aivoinfarktin.

– Siihen päättyi yhtyeen taru – sillä erää. Pekka kuitenkin onneksi toipui infarktista ja jatkoi keikkailua pienen tauon jälkeen aina Amerikkaa myöten. Nyt viime vuosina olemme saaneet Pekan kanssa kentältä paljon sellaisia viestejä, joissa meitä on pyydetty kauniin sanoin palaamaan lavoille. Sellainen hivelee itsetuntoa, ja nyt se päätös on sitten tehty, Marttila, 69, kertoo.

– Randy on valitettavasti poissa. Todennäköisin vaihtoehto on, että hankimme taustallemme kunnon bändin ja toimimme Pekan kanssa kumpikin solisteina. En tiedä, miten tuo rumpujen soitto enää itseltäni kolahtaisi, kun on tullut viime vuodet pelkästään laulettua.

Kun Marttila vuonna 1993 vieraili ensimmäisen kerran Italian Toscanassa, hän kertomansa mukaan tunsi tulleensa kotiin. Kului muutama vuosi ja syntyi liikeidea suomalaisille kohdennetusta matkailubisneksestä. Villa Pontebellon vuokrasopimus syntyi 1997 ja seuraavana vuonna hän muutti seudulle pysyvästi perheensä kanssa.

– Tykkään ihan järjettömän paljon tästä alueesta. Sieluni on täällä, Marttila perustelee.

Bisnes toimi, arki löytyi saapasmaasta. Vuonna 2006 Marttila lähti mukaan suomalaisen matkatoimiston Gaia Travelsin liiketoimintaan ja oma bisnes jäi vähemmälle. Vuonna 2011 mies siirtyi eläkkeelle, ei kuitenkaan musiikista.

– Siitä lähtien olen laulanut sydämeni kyllyydestä, Marttila tiivistää.

– Täällä Italiassa laulan keikoilla evergreen-musiikkia ja italialaisia iskelmiä. Nyt koronan aikana olen tehnyt myös muutaman pistokeikan Suomeen.

Parisen vuotta sitten ilmestyi Marttilan debyyttialbumi Che Sera Stasera, jolla hän laulaa kahdeksan italialaista ja neljä suomalaista iskelmää, kaikki italian kielellä.

– Esimerkiksi Junnu Vainion Kaunissaari-biisi uppoaa italialaisiin kuin häkä, samoin Ape Anttilan säveltämä levyn nimikkobiisi. Ape oli korvaamattoman tärkeä apu tämän levyn tekemisessä, Marttila kiittelee.

Solistiyhtye Suomi lavatansseissa vuonna 1984.­

Hän oppi italian kielen ”kantapään kautta”, jos kohta oli jo ennen muuttoaan ehtinyt opetella alkeita yksityistunneilla.

– Vaikka asun Italiassa, Suomi on aina lähellä sydäntäni. Odotan innolla, että pääsemme jälleen vetämään suomalaisyleisön eteen, Marttila painottaa.

– Fiilis on totta mooses mahtava, koska olemme saaneet uutta nostetta, ja nyt musiikkiamme esitetään jälleen säännöllisesti myös radioissa.