Brittikäsikirjoittaja matkusti Helsinkiin ja huomasi heti erityisen piirteen paikallisissa – hämmentyi suomalaiskotien erikoisesta yksityiskohdasta

Suomalaissarja Huone 301 nähdään ensi keväänä BBC:llä. Sarjan on käsikirjoittanut brittikäsikirjoittaja Kate Ashfield.

Joulukuussa uutisoitiin, että brittiläinen BBC tulee ensi vuonna esittämään ensimmäisen suomenkielisen sarjansa. Kuusiosaista Huone 301 -draamasarjaa on kuvailtu psykologiseksi trilleriksi ja sitä tähdittävät muun muassa Jussi Vatanen sekä Leena Pöysti.

Sarjan on ohjannut suomalainen Mikko Kuparinen, mutta käsikirjoituksesta on vastannut brittiläinen Kate Ashfield. Tuoreessa The Times -lehdelle antamassaan haastattelussa Ashfield kertoo Huone 301:n eroavan selvästi muista Isossa-Britanniassa esitetyistä pohjoismaisista draamasarjoista.

– Halusimme sen olevan vastakohta pohjoismaiselle synkkyydelle. Se on kirkas ja aurinkoinen. Kuvasimme kesällä, sillä emme halunneet harmautta. Halusimme valoa ja varjoja, Ashfield selittää The Timesille.

Jussi Vatanen tähdittää Huone 301 -uutuussarjaa.­

Ashfield kertoo matkustaneensa sarjaa käsikirjoittaessaan Helsinkiin. Hän katsoi lukuisia suomalaisia televisiosarjoja saadakseen käsityksen siitä, mihin suomalaiset television katsojat ovat aikaisemmin tottuneet. Ashfield kertoo muun muassa jättäneensä sarjasta pois tiettyjä halailua sekä läheisyyttä sisältäviä kohtauksia oppiessaan, että suomalaiset välttävät usein fyysistä kontaktia.

– He eivät ole siitä ylpeitä. He vain vierastavat emotionaalista toimintaa, Ashfield kuvailee suomalaisia The Timesille.

Sarjaa kuvatessa ja käsikirjoittaessa Ashfield törmäsi The Timesin mukaan myös toiseen erikoiseen ongelmaan. Ashfieldin alkuperäinen käsikirjoitus piti nimittäin sisällään kohtauksen, jossa ihminen murtautuu ovesta sisään ja potkaisee sen samalla maahan.

– Minulle sanottiin, ettei ovea voi murtaa Suomessa niin, että se ovi kaatuu maahan. Kysyin, että miksei? He kertoivat, että kaikki ovet aukeavat Suomessa ulospäin, Ashfield ihmettelee ja kertoo, että kohtaus käsikirjoitettiin sittemmin uudelleen niin, että hahmo murtautuu sisään oven sijaan rikkomalla ikkunan.

Huone 301 on käsikirjoitettu englanniksi, mutta se käännettiin suomen kielelle suomalaisnäyttelijöitä varten. Sarja tullaan esittämään Britanniassa suomeksi englanninkielisillä tekstityksillä.

Huone 301 valittiin tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisdraamana Ranskassa järjestettävien Canneseries-festivaalien kilpailuun, johon valitaan 10 sarjaa ympäri maailman. Keväältä siirtynyt tapahtuma järjestettiin lokakuussa. Kilpailun voitti ruotsalaissarja Partisan.