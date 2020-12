Jennifer Aniston julkaisi lähikuvan joulukoristeesta ja suututti ihmiset: ”Olen saanut tarpeekseni rikkaista”

Näyttelijä Jennifer Anistonin joulukoristeen väitetään tekevän pilkkaa koronavirukseen menehtyneistä.

Näyttelijä Jennifer Anistonin julkaisema kuva joulukoristeesta on saanut osan ihmisistä tyrmistymään sosiaalisessa mediassa, asiasta kirjoittavat useat uutissivustot muun muassa CNN ja Mirror. Aniston jakoi Instagramin Tarinat-osuudessa kuvan joulukuusenkoristeestaan. Pyöreään puiseen koristeeseen oli kaiverrettu sanat: our first pandemic 2020 eli ”ensimmäinen pandemiamme 2020.”

Pian kuvan julkaisun jälkeen Twitterissä jaettiin tyrmistyneitä viestejä koristeeseen liittyen. CNN huomauttaa, ettei Aniston varmistanut Instagramissa, että kyseessä olisi hänen oma joulukoristeensa, mutta ihmiset olettivat näin ja osa syytti Anistonia siitä, että hän vitsaili koronaviruksesta, vaikka niin moni oli menettänyt pandemian vuoksi läheisensä.

Osa kommentoijista myös puolusti Anistonia. Näyttelijätähti ei ole itse julkisesti kommentoinut somekohua. Muun muuassa tällaisia viestejä Twitterissä jaettiin koristeeseen liittyen:

– Jennifer Aniston on todella hölmö julkaistessaan tällaisen koristeen Instagramissa. Julkkikset ovat kyllä sekaisin.

– Kippis ensimmäiselle pandemiallemme vuonna 2020, minkä vuoksi ihmisiä kuoli! Juhlitaan tätä joulukoristein.

– Vain koska olet julkkis, se ei tarkoita sitä, että voit tehdä mitä vain.

– Olen saanut tarpeekseni rikkaista ihmisistä. On todella tunteetonta ripustaa joulukuuseen koriste, jossa lukee ”pandemia 2020.” Viattomat ihmiset kuolivat tämän pandemian vuoksi.

– Julkkikset ovat näyttäneet tämän pandemian aikana sen, kuinka todellisuudesta irtautuneita ja kuinka pihalla he ovat kaikesta siitä, mikä ei liity heihin itseensä. Joidenkin ihmisten koko perhe on kuollut, mutta ainakin Aniston voi näyttää joulukoristeen avulla sen, kuinka huumorintajuinen hän on.

Osa twiittaajista kuitenkin kiirehti puolustamaan Anistonia huomauttaen, kuinka tämä on aiemmin ottanut julkisesti kantaa koronavirukseen. Aniston on muun muassa kehottanut ihmisiä käyttämään kasvomaskeja ja noudattamaan viranomaisten ohjeistuksia koronaviruksen torjunnassa.

– Jos pahoitit mielesi Jennifer Anistonin joulukoristeesta, sinulla ei ole lainkaan huumorintajua. Jokainen käsittelee näitä asioita eri tavalla. Hän käsittelee asioita huumorintajun avulla. Viesti joulukoristeessa ei ollut edes loukkaava, eräs twiittaja kirjoitti.

– Ehkä tämä on vain muisto tulevaisuutta varten? Yksi twiittaja ehdotti.

– Jennifer Aniston ei edes ole ensimmäinen henkilö, jolla näen tällaisen koristeen. Yksi ystävistäni teki tällaisen joulukoristeen, jossa luki: ”vauvan ensimmäinen pandemia.”

Jennifer Aniston kuvattuna SAG-gaalassa Los Angelesissa viime tammikuussa.­

Jennifer Aniston otti heinäkuussa Instagramissa kantaa koronaviruksen vaarallisuuteen julkaisemalla kuvan hengityskoneeseen kytketystä ystävästään: