Sometähti ja Alec Baldwinin vaimo Hilaria Baldwin, 36, keskellä älytöntä kohua – väitetään valehdelleen lähes kaiken elämässään

Sometähti Hilaria Baldwinin väitetään valehdelleen espanjalainen taustana nimeään ja aksenttiaan myöten.

Amerikkalaisen näyttelijä Alec Baldwinin, 62, vaimo Hilaria Baldwin, 36, on joutunut viime päivien aikana erikoisen kohun keskelle Yhdysvalloissa. Hilaria tunnetaan myös joogaohjaajana, somevaikuttajana ja kirjailijana.

Kaikki alkoi siitä, kun joulukuun 21. päivä Twitter-käyttäjä Leni Briscoe twiittasi, kuinka Hilaria esittää olevansa taustaltaan espanjalainen, vaikkei todellisuudessa ole. Twiitti sai pian tulta alleen ja sitä tulivat kommentoimaan useat muut Twitter-käyttäjät.

– Pitää ihailla, kuinka Hilaria Baldwin on omistanut vuosikymmenen sille, että on esittänyt espanjalaista, Leni Briscoe twiittasi.

Pian paljastui, ettei Hilarian oikea nimi ollutkaan Hilaria, vaan hän on oikealta nimeltään Hillary, joka on periamerikkalainen nimi. Twitterissä myös jaettiin videoita, joissa Hilarian väitetään esittäneen espanjalaisen aksenttinsa. Eräässä Today Show’n jaksossa Hilarian väitetään esittävän, että hän unohtaa, mikä kurkku on englanniksi.

Useampi Twitter-käyttäjä väitti käyneensä aikoinaan samaa lukiota Hilarian kanssa.

– Olin hänen kanssaan samassa lukiossa. Hän oli todella mukava, mutta hänen nimensä oli Hillary Hayward-Thomas ja hän ei puhunut nykyisenkaltaisella aksentillaan, Twitterissä kirjoitettiin.

– Olin myös hänen kanssaan samassa koulussa. Aikuisuus ja kuuluisuus ovat todellakin muuttaneet hänet. Minä tunsin hänet nimellä Hillary Hayward-Tohmas ja hänellä ei ollut espanjalaista aksenttia, toinen Twitter-käyttäjä kirjoitti.

Hilaria on itse sanonut haastattelussa muuttaneensa New Yorkiin Espanjasta vasta, kun oli 19-vuotias. Page Six kuitenkin huomioi, että Hilaria löytyy Massachusettsissa sijaitsevan yksityiskoulun valmistuneiden listoilta samoihin aikoihin.

The Things -sivuston mukaan jopa Hilarian oma serkku osallistui keskusteluun todeten, että ”Hilaria on nolla prosenttia espanjalainen.” Usea Hilarian kouluaikainen tuttava myös väittää, että Hilarialla oli aiemmin paljon vaaleampi iho ja vaaleammat hiukset.

Sivuston mukaan Hilarian amerikkalaiset vanhemmat muuttivat hiljattain Espanjaan asumaan eläkepäiviensä ajaksi. Sivuston mukaan Hilaria on uskotellut haastatteluissa, että hänen vanhempansa olisivat aina asuneet Espanjassa.

Kun kohu oli vellonut hyvän aikaa, avasi Hilaria lopulta itse suunsa ja julkaisi sunnuntaina Instagramissa videon, jossa otti kantaa kohuun. Hilaria kierteli vastauksessaan, mutta myönsi, että hänen oikea nimensä on Hillary ja että hän on syntynyt Massachusettsissa ei Espanjassa.

– Olen nähnyt internetissä keskusteluita, joissa on kyseenalaistettu kulttuurini ja identiteettini. Minä otan tämän hyvin vakavasti, Hilaria sanoi Instagramissa.

– Minä synnyin Bostonissa ja vartuin siten, että elin perheeni kanssa sekä Massachusettsissa että Espanjassa. Vanhempani ja sisarukseni asuvat Espanjassa ja minä päätin asua Yhdysvalloissa. Ylistimme molempia kulttuureja kotonamme. Alec Baldwin ja minä kasvatamme lapsistamme kaksikielisiä, aivan kuten minutkin on kasvatettu. Tämä on minulle todella tärkeää. Ymmärrän, että tarinani on hieman erilainen, mutta se on minun tarinani ja olen ylpeä siitä, Hilaria sanoo Instagramissa.

Instagramissa julkaisemassaan videossa Hilaria otti myös kantaa aksenttiinsa.

– Olen sellainen henkilö, että jos olen puhunut paljon espanjaa, minä sekoitan espanjaa ja englantia puheessani. Se on yksi asia, josta olen aina ollut epävarma. Olen yrittänyt puhua molempia kieliä selkeästi, Hilaria sanoo.

Videollaan Hilaria otti kantaa myös nimeensä.

– Yhdysvalloissa käytin nimeä Hillary ja Espanjassa Hilaria. Koko perheeni kutsuu minua Hilariaksi. Kyseessä on kuitenkin lähes sama nimi, en ymmärrä, miksi tällaisesta pitää väitellä.

Hilaria myös julkaisi Instagramin Tarinat-osuudessa itsestään lapsuudenkuvia sekä kuvakaappauksen espanjankielisestä tekstiviestistä, jossa kertoo viestittelevänsä veljensä kanssa. Hän myös ilmoitti Instagramissa poistuvansa sosiaalisesta mediasta pitkäksi aikaa, koska on niin väsynyt ja tahtoo olla rauhassa.

Alec ja Hilaria Baldwin suutelivat toisiaan punaisella matolla toukokuussa 2019.­

Muutaman tunnin päästä Hilaria kuitenkin palasi päivittämään Instagramiaan julkaisemalla muun muassa kuvia hänen ja Alec Baldwinin lapsista. Hilaria ja Alec Baldwin ovat olleet naimisissa vuodesta 2012 asti. Parilla on yhdessä viisi lasta, joilla kaikilla on espanjankieliset nimet.

Alec ja Hilaria Baldwin kuvattuna New Yorkissa Halloween-asuissaan vuonna 2019.­

Myös Alec Baldwin on ottanut sosiaalisessa mediassa kantaa väitteisiin siitä, että hänen vaimonsa olisi esittänyt olevansa espanjalainen ja väittää niitten olevan täyttä hevonkukkua.