Jethro Rostedt sai ajokorttinsa takaisin – poseeraa häikäisevän menopelin vierellä

Ajokorttinsa syksyllä menettänyt kiinteistönvälittäjä Jethro Rostedt iloitsee Instagramissa ajokieltonsa päättymistä.

Jethro Rostedt on Suomen tunnetuimpia kiinteistönvälittäjiä. Kuvassa Rostedt elokuussa 2019 Arttu Wiskarin ravintolan avajaisissa.­

Kiinteistönvälittäjä ja mediapersoona Jethro Rostedt iloitsee Instagramissa julkaisemansa kuvan yhteydessä saaneensa ajokorttina takaisin. Tämän kunniaksi Rostedt julkaisi Instagramissa kuvan, jossa poseeraa jouluisen häikäisevän auton kanssa.

– Moikka allihuuppa! Sain ajokortin takas ja löin sen kunniaksi valot päälle. Nyt kurvaillaan, Rostedt kirjoittaa.

Iltalehti uutisoi taannoin, että Rostedt oli jäänyt 28.9. kiinni ajokieltonsa rikkomisesta. Rangaistusmääräyksen teonkuvauksen mukaan Rostedt on kuljettanut ajoneuvoa yleisellä tiellä ilman ajo-oikeutta. Rostedt oli tapahtumahetkellä poliisin määräämässä ajokiellossa. Kyseessä oli toinen kerta, kun Rostedt rikkoi ajokieltoaan vuoden aikana.

Rostedtille määrättiin 34 päiväsakkoa ja yhden päiväsakon hinta oli Rostedtin tuloilla 86 euroa. Maksettavaa Rostedtille kertyi siis yhteensä 2924 euroa.

Kiinteistönvälittäjänä, liikemiehenä ja tv-persoonana tutuksi tullut Rostedt, 44, on useita vuosia putkeen ollut kiinteistönvälittäjien tulokuningas. Vuonna 2019 Rostedtin ansiotulot olivat 48 819 euroa. Pääomatuloja Rostedtille karttui 342 344 euroa. Mätkyjä Rostedt joutuu pulittamaan verottajalle 112 420 euroa.

Kiinteistöbisneksensä ohella Rostedt on tullut tutuksi myös lukuisista realityohjelmista. Hänet on nähty kilpailijana muun muassa ohjelmissa Diili sekä Tanssii tähtien kanssa. Rostedt on myös juontanut Onnenpyörä-ohjelmaa yhdessä Sara Siepin kanssa. Syksyllä televisiossa nähtiin Rostedtin ja Hjallis Harkimon luotsaama keskusteluohjelma Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro.