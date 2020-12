Piritta Hagman julkaisi perhekuvan ex-miehensä Niklas Hagmanin kanssa – viettivät joulua yhdessä

Kaksi vuotta sitten eronneet Piritta ja Niklas Hagman ovat nykyään hyvissä väleissä. Ex-pari poseeraa Instagramissa yhdessä kolmen lapsensa kanssa.

Juontaja, fysioterapeutti ja malli Piritta Hagman julkaisi joulun kunniaksi kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä ex-miehensä kiekkotähti Niklas Hagmanin kanssa. Valokuvassa ex-parin kanssa sohvalla istuvat heidän lapsensa Lukas, 13, Lila, 11, ja Eliana, 8.

Kuvaan kirjoittamassa tekstissä Piritta toivottaa hyvää joulua, joulun jälkeistä aikaa ja uutta vuotta 2021 omalta perheeltään ”kaikennäköisille, muotoisille ja kokoisille perheille.”

– Joulu on ollut meille perheenä rauhoittumisen aikaa. Hiljentymistä kuulemaan omia ajatuksia ja samalla näkemään, mitä kulunut vuosi meille jokaiselle toi. Ehkä yksi asia, jonka me kaikki tänä vuonna opimme oli tämä: kun on vaikea hetki, muistuta itseäsi, kuinka suuri sydän sinulla on ja miksi hyvyys vielä voittaa. Ihmeitä tapahtuu. Kompastumiset eivät määritä lopputulosta, vaan nousetko ylös, miten nouset ja opitko itsestäsi jotain, Piritta kirjoittaa tekstissä.

Hagmanit erosivat vuonna 2018, pari oli naimisissa 12 vuotta. Ex-parin lapset asuvat perheen entisessä kodissa Helsingissä, jossa Piritta ja Niklas vuoroviikoin asuvat. Pirittalla ja Niklaksella on lisäksi omat kodit. Tämän lisäksi Pirittalla on vielä asunto Porissa.

Piritta ja Niklas puhuivat lokakuussa erostaan ja siihen johtaneista syistä Me Naisten haastattelussa. Ex-pari kertoi väliensä nykyään olevan läheiset, vaikka yhdessä vaiheessa he tuskin pystyivät puhumaan toisilleen.

– Ei ole lastemme vika, että me epäonnistuimme­ pariskuntana. Siksi yritämme minimoida heidän menetyksensä ja säilyttää mahdollisimman paljon tuttua. Minua harmittaa, kun hoetaan, että lapset kyllä sopeutuvat. Ei heidän tarvitse sopeutua kaikkeen vain siksi, että heidän vanhempansa mokasivat, Piritta kertoi pariskunnan asumisjärjestelyistä Me Naisten haastattelussa.

Piritta ja Niklas hääpäivänään 8. heinäkuuta vuonna 2006. Jääkiekkoilijan ja vuoden 2003 Miss Suomen 1. perintöprinsessan häät olivat näyttävät ja paikalla oli useita julkisuuden henkilöitä.­

Pari otti haastattelussa kantaa myös siihen, voisivatko he palata yhteen.

– Onhan se mielessä käynyt. Meillä on taas hauskaa keskenämme, Niklas Hagman kommentoi lehdessä.

Piritta muistutti Me Naisten haastattelussa, että molemmat ovat muuttuneet eron jälkeen paljon.

– Olemme nyt hyvällä tavalla eri ihmisiä. Yhteen palaaminen kuitenkin edellyttäisi, että tutustuisimme toisiimme ihan uudestaan.

Niklas ja Piritta Hagman kuvattuna heinäkuussa 2016 lastensa Lukaksen, Lilan ja Elianan kanssa.­

Voit lukea Me Naisten haastattelun täältä.