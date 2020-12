Muistatko? Vappu Pimiä aloitti tv-uransa chat-juontajana – julkaisi nostalgisen kuvan 20 vuoden takaa

Juontajatähden ensimmäisestä tv-lähetyksestä on kulunut jo 20 vuotta.

Juontaja Vappu Pimiä, 42, juhlisti 20-vuotista tv-uraansa julkaisemalla Instagram-tilillään nostalgisen kuvan parinkymmenen vuoden takaa. Kuva on ajalta, jolloin Pimiä työskenteli MTV3:n chat-juontajana.

– Tänään tulee kuluneeksi päivälleen 20 vuotta siitä, kun tein elämäni ensimmäisen TV-lähetyksen! Se tapahtui Maikkarin kahvilan vieressä sijaitsevassa pienessä kopissa ja ohjelma oli tietysti Maikkarin Yöchat, Pimiä muistelee päivityksessään.

Juontaja kiittelee kollegoitaan ja muita ammattilaisia, joiden kanssaan hän on saanut työskennellä vuosien varrella.

Pimiä myös huomauttaa, että työ on vaatinut veronsa. Hän sanoo arvostavansa jokaista tv-tuotannoissa mukana olevaa työntekijää äänittäjistä tuotantoavustajiin ja harmittelee, että alan tekijöitä vähätellään.

– Viime aikoina olen vähän surullisena lukenut ihmisten kommentteja liittyen viihdealaan ja sen tekijöihin. Huudellaan oikeista töistä, ikään kuin viihdebisneksessä työskenteleminen ei olisi oikeaa työtä. Tällaisille huutajille sanoisin, että tulkaa kokeilemaan! Kun vetää 16 tuntisia kuvauspäiviä ilman taukoja tai suoraa lähetystä ilman kortteja tai prompteria yli miljoonalle suomalaiselle, niin kyllä sekin taitoa ja kilsoja alalla vaatii! Pimiä tilittää.

– Minä olen aina kokenut, että jokainen työ on tärkeä, oli se työ mitä tahansa, hän painottaa.

Lopuksi juontajatähti kertoo juhlistavansa 20-vuotista tv-uraansa kuukauden mittaisella lomalla.

Kuvassa Big Brotheria juontaneet Vappu Pimiä ja Mari Kakko vuonna 2005.­

Myös Pimiän vieraat innostuivat muistelemaan tämän uran alkutaipaletta.

– Me oltiin Petterin kanssa sun yöchat-vieraana ja muistan, kun jännitti niin pirusti, Jutta Larm kommentoi.

– Mä olin just sillon 20 vuotta sitten ekaan omaan kotiin muuttanut, ja aika monta kertaa katselin yöllä chatteja ja nauroin sun jutuille. On ollut ilo seurata sun uran kehittymistä nämä kaikki vuodet, eräs seuraajista ylistää.

Ennen juontotöitä Pimiä kokeili siipiään näyttelemisen saralla. Hänet nähtiin Tyttöjä ja jäätelöä -nimisen lyhytelokuvan naispääosassa, joka julkaistiin vuonna 1995.

Pimiä on tehnyt myös elokuvaroolin.­

Radiotoimittajaksi aikoinaan opiskellut Pimiä on juontanut niin radiossa kuin tv:ssä. Hän on juontanut muun muassa Big Brotheria, Tanssii tähtien kanssa -kisaa (jossa hän on ollut myös kilpailijana), Maajussille morsianta, Erilaisia äitejä sekä omaa ruokaohjelmaansa Vapun valtakunta.