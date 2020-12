Joulupäivänä kuollut 39-vuotias pelimiljardööri myrkytettiin

Poliisi epäilee kollegan surmanneen yllättäen menehtyneen kiinalaisen peliyhtiön pomon.

Shanghain poliisin mukaan joulupäivänä kuollut peliyhtiö Yoozoon johtaja Lin Qi, 39, myrkytettiin.

Pääepäilty on poliisin mukaan Lin kollega, josta kerrotaan vain sukunimi Xu, uutisoi BBC. Paikallisen median mukaan kyseessä olisi yrityksen elokuvatuotantosiipeä johtava henkilö.

Yksityiskohtia kuolemasta ei ole paljastettu. Yoozoo julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Li hakeutui sairaalaan tunnettuaan olonsa sairaaksi, mutta tuolloin hänen olonsa oli vielä vakaa. Perjantaina yhtiö ilmoitti, että perustaja olikin kuollut. Paikallisessa mediassa on spekuloitu, että myrkky olisi ollut fermentoidussa teessä.

Yoozoon tunnetuin tuote on ollut Game of Thrones: Winter Is Coming -strategiapeli. Lin omaisuuden arvoksi on esitetty hieman runsaat miljardia euroa.

Firman elokuvatuotanto ei ole lähtenyt vauhtiin aivan toivotulla tavalla. Sen aikomukset saattaa kiitelty kiinalainen scifi-kirja Three-Body Problem kuudeksi elokuvaksi ei onnistunut ja oikeudet myytiin syksyllä Netflixille.

Li perusti Yoozoon vuonna 2009. Yhtiö julkaisi tunteikkaan päivityksen johtajan kuoleman jälkeen:

– Hyvästi nuoruus. Jatkamme yhdessä, olemme ystävällisiä, jatkamme uskoa hyvyyteen ja taistelua kaikkea pahaa vastaan.

Päivitys keräsi tuhansia kommentteja, joista moni oli kirjoitettu kalligrafialla. Li tunnettiin sekä kalligrafina että innokkaana runouden harrastajana.